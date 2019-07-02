رياضة

تفاصيل تعيين «البرنس» مسؤولا غذائيًا للمنتخب

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
لاعبو منتخب مصر
لاعبو منتخب مصر
أثارت الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول تعيين الشيف ناصر البرنس مسؤول تغذية في معسكر المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، ردود فعل غاضبة بين الجماهير المصرية، وتناولها البعض بسخرية شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما هو متعارف عن الوجبات التى يقدمها الشيف في مطعمه الشهير في منطقة إمبابة. ومن المؤكد أننا جميعا نعلم أن الوجبات التي يقدمها البرنس لا تتناسب مع النظام الغذائى الذي من المفترض أن يلتزم به اللاعبون، مازاد من المخاوف، خاصة أن أداء المنتخب متواضع رغم النتائج التي حققتها مصر والتأهل لدور الـ16.
وعلمت التحرير أن القرار الخاص بتعيين البرنس مسؤول تغذية للمنتخب الوطني تم اتخاذه قبل عدة أيام ولم يظهر الأخير في فندق المنتخب إلا أمس الإثنين فقط وقام بعمل بعض الوجبات للاعبين، لكن مسؤوليته لن تستمر طوال أيام الإسبوع بل تتعلق فقط بيوم الراحة "الفري" وقتها سيتم إعداد الوجبات الخاصة للاعبى منتخب مصر،
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الكاميرون-و غانا (2)

غانا تخطف صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون

فوز غالٍ حققه المنتخب الغاني على نظيره غينيا بيساو بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر وتستضيفها حتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدفي المباراة جوزيف أدو وجوردون ايو في الدقيقتين 46 و72، ليحصد المنتخب الغاني ثلاث نقاط منحته التأهل لدور الـ16 والصعود كأول المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
بنين-ومنتخب-غينيا-بيساو

بنين تتعادل مع الكاميرون وتتأهل لثمن نهائي كأس الأمم

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الكاميروني ونظيره البنيني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، ليحصل بذلك منتخب الكاميرون على نقطة واحدة يرتفع بها رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما ارتفع رصيد بنين إلى 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة ويضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فيما تصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الكاميرون.
نادية شريف

نادية شريف.. أسطورة الرياضة النسائية في مصر

فقدت الرياضة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص، مساء الأحد واحدة من أساطير الرياضة النسائية في مصر، هى الكابتن نادية شريف إحدى أبرز الرياضيات في مصر والوطن العربي وإفريقيا، التي تعد واحدة من رائدات الرياضات الأخرى في النادي الأهلي، حيث لم تكن تمارس لعبة واحدة فقط، بل أكثر من لعبة وبنفس درجة الإجادة، وشاركت في العديد من الألعاب بداية من لعبة كرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والتزحلق. تعد نادية شريف واحدة من أبرز الرياضيات بالنادي الأهلي، وهي من عائلة رياضية من الدرجة الأولى، والدها أحد مؤسسي ألعاب القوى في النادي الأهلي.
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منتخب مصر

مدير المنتخب: هذا ما يُصيب اللاعبين بالإحباط

تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الانتقادات اللاذعة من جانب بعض الجماهير المصرية، لأداء منتخب مصر رغم التأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء، إن انتقادات الجماهير هي ما تصُيب جماهير الفراعنة بالإحباط، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجييري يسعى لمعالجته بصفة مستمرة.
كوكا

تفاصيل جديدة في إصابة كوكا أمام أوغندا

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، عن نتيجة الأشعة التي أجراها أحمد حسن (كوكا)، مهاجم منتخب مصر ونادي أولمبياكوس اليوناني، بعد إصابته في أثناء مواجهة الفراعنة وأوغندا، التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الأشعة أثبتت إصابة كوكا بكدمة قوية في الكاحل، وسيغيب فترة تتراوح بين 10 و15 يومًا.
مصر وأوغندا‎ (8)

بعد تخطي أوغندا.. رقم قياسي جديد للفراعنة

حقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا جديدًا فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم إفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الاولى، برصيد 9 نقاط حصدهم من الفوز في 3 مباريات أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسجل المنتخب 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات، وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه في دور المجموعات خلال الـ20 نسخة التي شارك فيها من قبل.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".
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