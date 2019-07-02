تفاصيل تعيين «البرنس» مسؤولا غذائيًا للمنتخب

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

لاعبو منتخب مصر

أثارت الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول تعيين الشيف ناصر البرنس مسؤول تغذية في معسكر المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، ردود فعل غاضبة بين الجماهير المصرية، وتناولها البعض بسخرية شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما هو متعارف عن الوجبات التى يقدمها الشيف في مطعمه الشهير في منطقة إمبابة. ومن المؤكد أننا جميعا نعلم أن الوجبات التي يقدمها البرنس لا تتناسب مع النظام الغذائى الذي من المفترض أن يلتزم به اللاعبون، مازاد من المخاوف، خاصة أن أداء المنتخب متواضع رغم النتائج التي حققتها مصر والتأهل لدور الـ16.

وعلمت التحرير أن القرار الخاص بتعيين البرنس مسؤول تغذية للمنتخب الوطني تم اتخاذه قبل عدة أيام ولم يظهر الأخير في فندق المنتخب إلا أمس الإثنين فقط وقام بعمل بعض الوجبات للاعبين، لكن مسؤوليته لن تستمر طوال أيام الإسبوع بل تتعلق فقط بيوم الراحة "الفري" وقتها سيتم إعداد الوجبات الخاصة للاعبى منتخب مصر،

وعلمت التحرير أن القرار الخاص بتعيين البرنس مسؤول تغذية للمنتخب الوطني تم اتخاذه قبل عدة أيام ولم يظهر الأخير في فندق المنتخب إلا أمس الإثنين فقط وقام بعمل بعض الوجبات للاعبين، لكن مسؤوليته لن تستمر طوال أيام الإسبوع بل تتعلق فقط بيوم الراحة "الفري" وقتها سيتم إعداد الوجبات الخاصة للاعبى منتخب مصر، والجهاز الفني وأسر اللاعبين حال تواجدهم أيضًا.



الشيف الخاص بالمنتخب أحمد فرج هو المسؤول عن الوجبات الغذائية التي يتناولها لاعبو الفريق يوميًّا وفقًا للبرنامج الغذائي، الذي يتم الاتفاق عليه مع الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، والذي سبق أن وضع بعض المحاذير لكي يبتعد اللاعبون عنها، وأبرزها الجبن ذو الدهون، واللبن كامل الدسم، والأرز العادي، وعدم تناول المكرونة بالصوص الأبيض على أن يتم طهى أي مأكولات بزيت الزيتون.