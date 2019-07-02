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مصرع 14 بحارًا في حريق غواصة أبحاث روسية

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
غواصة - صورة أرشيفية
غواصة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مصرع 14 بحارًا، نتيجة حريق اشتعل في جهاز لأبحاث أعماق البحار أمس الإثنين. وأوضحت وزارة الدفاع أن "14 بحارًا لقوا حتفهم نتيجة تسممهم" جراء تنشقهم الدخان الناتج عن حريق وقع أمس، موضحة أن الغواصة كانت تجري أبحاثًا لمصلحة الأسطول البحري الروسي، لدراسة مناطق قريبة من قاع المحيط وفي قاع المحيط نفسه. والحادث ليس الأول من نوعه، ففي شهر أغسطس من عام 2000 غرقت الغواصة كورسك في بحر بارنتس ما أسفر عن مصرع 118 بحارًا.
وبحسب "بي بي سي عربي"، فقد ترددت إثر وقوع كارثة غرق الغواصة كورسك فرضيات عديدة بشأن السبب، بينها أن غرق "كورسك" ربما نجم عن تصادمها بغواصة أمريكية غادرت منطقة الحادث على وجه السرعة وعادت الى قاعدتها سالمة.من جهة ثانية، اعتبرت الكارثة أول امتحان صعب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية ولايته الأولى.وبدا
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روحاني في مفاعل نووي إيراني

عواقب وخيمة بعد انتهاك إيران الاتفاق النووي

في خطوة واحدة، أقدمت إيران، على اتخاذ الخطوة الأكثر استفزازا والأقل إثارة، حيث أعلنت تجاوز إنتاجها من اليورانيوم المخصب 300 كيلوجرام، في انتهاك شروط الاتفاق النووي الإيراني. ويمثل إعلان إيران انتهاكها لشروط خطة العمل المشتركة الشاملة، لأول مرة خطوة رمزية للدولة المحاصرة، لكنها خطوة خفيفة في تأثيرها الفعلي والفوري. ففي عام 2015، أقرت الاتفاقية بنفوذ إيران الإقليمي المتنامي، لكنها وضعت السياسة جانبا، وسعت لإيجاد طريقة لوقف سعي إيران للحصول على سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات.
مفاعل نووي إيراني

رسالة أوروبية وتحذير فرنسي لإيران بسبب اليورانيوم

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التزامه بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، طالما واصلت تنفيذ تعهداتها، داعيا طهران إلى التراجع عن تقليص التزامها بالنووي.. وجاءت الدعوة بالتزامن مع تحذيرات فرنسية لإيران، من اتخاذ أي إجراءات تجعل الاتفاق "محل شك"، في أعقاب تجاوز الأخيرة، الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم منخفض التخصيب، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان اليوم "التزامه بالاحترام الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، ويطلب من إيران العدول عن هذه الزيادة دون تأخير، وتفادي كل الإجراءات الإضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك".
فيسبوك

«فيسبوك» تخلي 4 مبان في أمريكا بسبب «طرود مشبوهة»

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم إخلاء 4 مبان وإجراء فحص طبي لشخصين للتأكد من إمكانية تسممهما بالسارين، بعد العثور على طرود مشبوهة في مكتب بريد "فيسبوك" بمدينة مينلو-بارك التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية الأمريكية. وقال ممثل شركة "فيسبوك"، إنتوني هاريسون، إن الشركة أخلت المباني الأربعة بعد الحصول على نتائج إيجابية للفحص، وهي تتعاون مع الشرطة في التحقيق. رئيس هيئة الإطفاء في المدينة، جون جونستون، أوضح أن أشخاصا كانوا يلمسون طرودا مشبوهة لم يظهروا أي أعراض تبين تعرضهم للسارين.
هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار إسرائيلي (فيديو)

تمكنت طائرة من طراز بوينج "737- 400" التابعة لخطوط طيران "إلكترا" الألمانية من الهبوط اضطراريا بنجاح في مطار بن غوريون الدولي، في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء إقلاعها من مطار في مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من المدينة الألمانية في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي في وقت سابق من اليوم، إلا أنه بعد وقت قليل من إقلاعها، اكتشفت الطواقم الأرضية في كولونيا أن أحد إطارات الطائرة قد انفجر، تاركا حطاما على مدرج المطار.
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دونالد ترامب

ترامب: الموقف معقد بسبب إصرار تركيا على شراء «S-400»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا نواجه موقفا معقدا فيما يتعلق بالتعامل مع إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «S-400». جاء ذلك لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا.
منظومة S-400 الدفاعية

أردوغان لبوتين:توريد «S-400» لتركيا في الموعد المحدد

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا، إذ أنه في الوقت الذي تصر فيه تركيا على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض الولايات المتحدة تلك الصفقة، وتحاول الضغط على تركيا لإيقافها.
طائرات-اسرائيلية

إسرائيل تتهم روسيا بتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع

اتهمت السلطات الإسرائيلية، المسؤولين في روسيا، بتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع "جي بي اس" في المجال الجوي الإسرائيلي، بحسب "بي بي سي". وقالت الإذاعة إنها تعتقد أن التدخل ناجم عن تشويش إشارة قمر صناعي يستخدمه الجيش الروسي في سوريا في قاعدة حميميم الجوية. وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية قالت إن هناك اضطرابات في المجال الجوي الإسرائيلي منذ حوالي ثلاثة أسابيع، حيث أبلغ الطيارون عن صعوبات في الهبوط حول مطار بن غوريون في تل أبيب. من جانبه، وصف سفير روسيا في إسرائيل هذا الاتهام بأنه أخبار مزيفة، وقال إنه لا يمكن أخذ هذه التقارير على محمل الجد.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع يصل مصر بعد انتهاء زيارته إلى روسيا

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الإتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسي. وكان الفريق أول محمد زكي قد التقى خلال الاجتماعات مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، إذ أجريت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري، وناقش الجانبان سبل دعم آفاق التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز أواصر الشراكة بين مصر وروسيا.
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