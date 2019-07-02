رياضة

متعب وزوجته في معسكر المنتخب الوطني

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
متعب
متعب
حرص عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بصحبة أسرته على دعم المنتخب الأول خلال استعداده لـ دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، حيث نشرت يارا نعوم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لنجلتيها بصحبة محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا وأحمد حجازي نجم ويست بروميتش، كما نشرت صورة لـ محمد الشناوي حارس الأهلي بصحبة زوجها عماد متعب.
وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. pic.twitter.com/jIXKvglpkx —
اقرأ المزيد
السنغال-وكينيا‎ (3)

منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة دور الـ16

تلقى منتخب السنغال صدمة شديدة بعد أن تعرض إدوارد ميندي حارس المرمى الأساسي لمنتخب أسود التيرانجا لإصابة قوية بكسر في إصبعه تمنعه من استكمال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث أصيب ميندي خلال فترة الإحماء قبل مباراة السنغال وكينيا التي أقيمت مساء أمس الإثنين في ختام مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة وهي المباراة التي حسمها منتخب أسود التيرانجا لصالحه بثلاثية نظيفة.
جوزيه-مورينيو‎ (2)

تايم سبورت تتعاقد مع جوزيه مورينيو لتحليل كأس الأمم

تعاقدت مجموعة إعلام المصريين المالكة لقناة "تايم سبورت" مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لأندية ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، للتواجد عبر شاشة قناة تايم سبورت خلال المباريات المتبقية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث تسعى مجموعة إعلام المصريين لوضع خطة لتطوير القناة خلال الأدوار القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
البرازيل-والأرجنتين

تقارير: اعتقالات في البرازيل بسبب السوبر كلاسيكو

تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن حدوث اعتقالات قبل المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل، فجر غد الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، ووفقًا لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن الشرطة العسكرية اعتقلت 10 من صرافي التذاكر، حيث كان بحوزتهم 44 تذكرة لمباراة البرازيل والأرجنتين. وأشارت الشبكة إلى أن الصرافين كانوا يبيعون التذاكر بأسعار مختلفة عن سعرها الرسمي، في شارع مجاور لمتجر البيع، ووجدت الشرطة مع الصرافين، أموال بيع التذاكر، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومواد مخدرة، جنبًا إلى جنب مع 100 تذكرة لمباريات سابقة للبرازيل والأرجنتين.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-والكونغو (5)

الصحف العالمية: صلاح يدعم لاعبا متهما بالتحرش الجنسي

رصدت الصحف العالمية كلمات محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم الخميس، بعد أن حجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة في ختام الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، وسجل ثنائية الفراعنة أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، الذي شهد حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.
منتخب مصر

تيتو جارسيا يتحدث عن أسباب تراجع نجم المنتخب الوطني

كشف تيتو جارسيا المدرب المساعد للمكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، سبب عدم تقديم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الأداء المرجو منه، خلال مواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية، حيث قال تيتو خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: "صلاح لم يكن في أفضل حالاته"، مبررًا الأداء غير الجيد لصلاح، بشعوره بالإرهاق والإجهاد من المشاركة بالدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا، وأنه لم يأخذ قسطا وافرا من الراحة.
كأس-الأمم-الأفريقية

مصر ضد زيمبابوي..32 كاميرا تنقل افتتاحية أمم إفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، برئاسة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه سيتم نقل حفل افتتاح البطولة ومباراة مصر وزيمبابوي غدًا الجمعة بواسطة 32 كاميرا، وأخرى سبايدر، حتى يشعر المشاهد وكأنه داخل ملعب المباراة، حيث من المنتظر أن يفتتح المنتخب الوطني البطولة أمام منتخب زيمبابوي. ويختتم المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، استعداداته مساء اليوم لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي في افتتاح في نسختها رقم 32 والتي تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ الكان.
محمد-صلاح (1)

محمد صلاح ضمن أفضل لاعبي إفريقيا في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن أفضل 11 لاعبًا في تاريخ البريميرليج، من قارة إفريقيا، ورشحت صحيفة «صن» الإنجليزية محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والفراعنة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه الموسم الماضي مع الريدز والتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وحصوله على الحذاء الذهبي كونه تمكن من الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي منذ انضمامه لصفوف ليفربول. ونشرت الصحيفة التشكيل المثالي لنجوم إفريقيا في تاريخ البريميرليج.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org