سيارة نقل تقتحم مبنى النجدة بـ«الصحراوي» ومصرع ضابط

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

حادث تصادم- أرشيفية

لقى ضابط بمديرية أمن الجيزة، مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل بمبنى تابع لشرطة النجدة الواقع بطريق الإسكندرية الصحراوي، قبيل محطة تحصيل الرسوم بنطاق محافظة الجيزة، فيما تم نقل جثة الضابط إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لرفع آثار التصادم، في الوقت الذي تم التحفظ فيه على السائق المتسبب في الحادث.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، إخطارًا باصطدام سيارة نقل ثقيل بمبنى النجدة الواقع بالكيلو 28 قبل محطة رسوم القاهرة بنصف كيلو تقريبًا، واقتحمت المبنى، ما نتج عنه وفاة ضابط برتبة مقدم، يبلغ 44 عاما، وذلك أثناء تواجده بمبنى النجدة. كما أسفر الحادث عن تحطم جانب من المبنى، واحتراق عدد من سيارات الإسعاف