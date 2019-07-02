سيارة نقل تقتحم مبنى النجدة بـ«الصحراوي» ومصرع ضابط
تحرير:تهامى البندارى
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
حادث تصادم- أرشيفية
لقى ضابط بمديرية أمن الجيزة، مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل بمبنى تابع لشرطة النجدة الواقع بطريق الإسكندرية الصحراوي، قبيل محطة تحصيل الرسوم بنطاق محافظة الجيزة، فيما تم نقل جثة الضابط إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة،
فيما انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لرفع آثار التصادم، في الوقت الذي تم التحفظ فيه على السائق المتسبب في الحادث.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، إخطارًا باصطدام سيارة نقل ثقيل بمبنى النجدة الواقع بالكيلو 28 قبل محطة رسوم القاهرة بنصف كيلو تقريبًا، واقتحمت المبنى، ما نتج عنه وفاة ضابط برتبة مقدم، يبلغ 44 عاما، وذلك أثناء تواجده بمبنى النجدة.
كما أسفر الحادث عن تحطم جانب من المبنى، واحتراق عدد من سيارات الإسعاف
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، إخطارًا باصطدام سيارة نقل ثقيل بمبنى النجدة الواقع بالكيلو 28 قبل محطة رسوم القاهرة بنصف كيلو تقريبًا، واقتحمت المبنى، ما نتج عنه وفاة ضابط برتبة مقدم، يبلغ 44 عاما، وذلك أثناء تواجده بمبنى النجدة.
كما أسفر الحادث عن تحطم جانب من المبنى، واحتراق عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة به، في الوقت الذي حرصت فيه الأجهزة الأمنية على رفع آثار الحادث، ونقل جثة الضابط المتوفى لأقرب مستشفى تحت تصرف النيابة.
النيابة العامة من جانبها ناظرت جثة الضابط، وصرحت بدفنه بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وطلبت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بحجز سائق السيارة المتسبب في الحادث، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.