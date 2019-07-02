رياضة

نادية شريف.. أسطورة الرياضة النسائية في مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
نادية شريف
نادية شريف
فقدت الرياضة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص، مساء الأحد واحدة من أساطير الرياضة النسائية في مصر، هى الكابتن نادية شريف إحدى أبرز الرياضيات في مصر والوطن العربي وإفريقيا، التي تعد واحدة من رائدات الرياضات الأخرى في النادي الأهلي، حيث لم تكن تمارس لعبة واحدة فقط، بل أكثر من لعبة وبنفس درجة الإجادة، وشاركت في العديد من الألعاب بداية من لعبة كرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والتزحلق. تعد نادية شريف واحدة من أبرز الرياضيات بالنادي الأهلي، وهي من عائلة رياضية من الدرجة الأولى، والدها أحد مؤسسي ألعاب القوى في النادي الأهلي.
تزوجت محمود السمان، لاعب كرة اليد ولديها ولدان كانا أحد أبرز لاعبي رياضة السباحة وكرة الماء في مصر، الأول هو وليد السمان مواليد 1973 حاصل على وسام الجمهورية في الرياضة، والثاني هو عمر السمان مواليد 1978، شارك في أوليمبياد أثينا 2004، بالإضافة إلى حصوله على البطولة العربية. بدأت الراحلة نادية شريف كلاعبة
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الكاميرون-و غانا (2)

غانا تخطف صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون

فوز غالٍ حققه المنتخب الغاني على نظيره غينيا بيساو بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر وتستضيفها حتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدفي المباراة جوزيف أدو وجوردون ايو في الدقيقتين 46 و72، ليحصد المنتخب الغاني ثلاث نقاط منحته التأهل لدور الـ16 والصعود كأول المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
بنين-ومنتخب-غينيا-بيساو

بنين تتعادل مع الكاميرون وتتأهل لثمن نهائي كأس الأمم

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الكاميروني ونظيره البنيني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، ليحصل بذلك منتخب الكاميرون على نقطة واحدة يرتفع بها رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما ارتفع رصيد بنين إلى 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة ويضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فيما تصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الكاميرون.
عماد-متعب

متعب وزوجته في معسكر المنتخب الوطني

حرص عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بصحبة أسرته على دعم المنتخب الأول خلال استعداده لـ دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، حيث نشرت يارا نعوم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لنجلتيها بصحبة محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا وأحمد حجازي نجم ويست بروميتش، كما نشرت صورة لـ محمد الشناوي حارس الأهلي بصحبة زوجها عماد متعب.
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مران الأهلي‎

مران الأهلي.. ظهور إكرامي وتأهيل زكريا والشحات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، واجتمع الأرجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني بمعاونيه خلال تدريبات الفريق، وكانت مدة الجلسة بين 15 دقيقة، تحدث فيها عن الخطة التي وضعها للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وأجرى اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، اختبار وزن للاعبي القلعة الحمراء، وحرص اليخاندرو على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية.
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الأهلي يكشف عن برنامجه التدريبي قبل السفر لإسبانيا

حدد الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، برنامج تدريب الفريق حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك تزامنا مع توقف النشاط الرياضي لارتباط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي انطلقت أول من أمس، الجمعة، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل. وبات من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على أن تستمر التدريبات المسائية حتى الأربعاء المقبل، ويتدرب الفريق على فترتين الخميس المقبل، على أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات يوم الجمعة ويعاود استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.
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عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
مران الأهلي‎

مران الأهلي.. غياب الشحات وإصابة مؤمن زكريا

استأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مع خالد محمد طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي المُقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعرض عليه تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق وهم سعد سمير وكريم نيديفيد ومحمد محمود وشريف إكرامي، وأوضح للمدير الفني حالة كل لاعب بالفريق، والبرنامج الطبي والبدني المتبع في الفترة الحالية.
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