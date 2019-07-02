نادية شريف.. أسطورة الرياضة النسائية في مصر

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

نادية شريف

فقدت الرياضة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص، مساء الأحد واحدة من أساطير الرياضة النسائية في مصر، هى الكابتن نادية شريف إحدى أبرز الرياضيات في مصر والوطن العربي وإفريقيا، التي تعد واحدة من رائدات الرياضات الأخرى في النادي الأهلي، حيث لم تكن تمارس لعبة واحدة فقط، بل أكثر من لعبة وبنفس درجة الإجادة، وشاركت في العديد من الألعاب بداية من لعبة كرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والتزحلق. تعد نادية شريف واحدة من أبرز الرياضيات بالنادي الأهلي، وهي من عائلة رياضية من الدرجة الأولى، والدها أحد مؤسسي ألعاب القوى في النادي الأهلي.

تزوجت محمود السمان، لاعب كرة اليد ولديها ولدان كانا أحد أبرز لاعبي رياضة السباحة وكرة الماء في مصر، الأول هو وليد السمان مواليد 1973 حاصل على وسام الجمهورية في الرياضة، والثاني هو عمر السمان مواليد 1978، شارك في أوليمبياد أثينا 2004، بالإضافة إلى حصوله على البطولة العربية. بدأت الراحلة نادية شريف كلاعبة