النيابة تُصرح بدفن جثث «تصادم الثورة» في مصر الجديدة

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

حادث تصادم - صورة أرشيفية

أجرت نيابة مصر الجديدة، معاينة لموقع حادث التصادم الذي وقع بشارع الثورة، اليوم الثلاثاء، ونتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحفظ على السيارتين، وانتداب المعمل الجنائي لفحصهما، فيما صرحت بدفن جثث المتوفين جراء الحادث، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، في ضوء ما تبلغ لأجهزة الأمن جراء تلقيها إخطار بالحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع الثورة، يفيد بوقوع حادث تصادم مروري، نتج عنه توقف حركة المرور بالطريق في الاتجاه القادم من أمام طريق السويس الصحراوي. انتقلت سيارات الإغاثة وأوناش المرور لرفع حطام الحادث، في الوقت الذي تم نقل المتوفين والمصابين