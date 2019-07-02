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عادل إمام ونجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف

تحرير:التحرير ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م
عزاء عزت أبو عوف
عزاء عزت أبو عوف
توافد نجوم الفن على مسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم واجب العزاء في الفنان القدير عزت أبو عوف، حيث حضر مبكرًا -وقبل أذان المغرب- كل من عادل إمام وعبدالرحمن أبو زهرة، وريهام عبدالغفور وعاطف عوض ومحمود قابيل وأنوشكا وإيهاب فهمي وإيمي سالم وعمرو عبدالعزيز وأحمد بدير، إضافة إلى مصفف الشعر محمد الصغير. وشيع جثمان أبو عوف، أمس الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وتم دفنه في مقابر العائلة، بحضور شقيقاته وعدد من الفنانين.
عزت أبو عوف وافته المنية فجر أمس عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع لفترة مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل فى الكبد والقلب، وكان يتلقى منذ شهر ونصف العلاج فى أحد مستشفيات منطقة المهندسين. النجم الكبير أول من قدم فرقة موسيقية عائلية تضم زوجته وشقيقاته، وظهر على يديه العشرات من نجوم الغناء وفي مقدمتهم النجم
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نيكولا معوض: أحب كونى «جان» للفتيات (حوار)

يعيش الفنان اللبنانى نيكولا معوض انتعاشة فنية ونجاحا كبيرا، فقد شارك فى عدد من الأعمال الدرامية التى ساعدت على انتشاره فى الفترة الأخيرة، منها مسلسل "تشويش" الذى يعتبر أول دراما موسمية بالعالم العربى، وهو مكوّن من 8 حلقات، كما عُرض له مسلسل "الباشا" وهو عمل لبنانى ينتمى إلى الدراما الطويلة 60 حلقة، وقادته كل تلك الأعمال، لأن يشارك فى فيلم روائى طويل يتتبع لأول مرة رحلة العائلة المقدسة فى مصر، وهو فيلم "المسيح والآخرون"، حيث يجسد خلاله دور "المسيح"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير نهاية 2019.
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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» في الصدارة

يواصل فيلم "الممر" تفوقه اليومي في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر، إذ حقق أمس الإثنين، إيرادا بلغ مليونا و42 ألفا و692 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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أول تعليق من محمد حفظي بعد انضمامه لـ«أوسكار»

أعرب المنتج السينمائي محمد حفظي، عن سعادته بالانضمام رسميا لأكاديمية العلوم والفنون «أوسكار». وكتب حفظى منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «سعيد بانضمامي كعضو رسمي لأكاديمية العلوم والفنون الأمريكية "الأوسكار"». وكان المنتج السينمائي محمد حفظي، قد أعلن الإثنين، انضمامه إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية «أوسكار». وكتب حفظي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، باللغة الإنجليزية: «إنه لشرف أن يتم دعوتي لعضوية الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية»
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عزت-ابو-عوف (1)

عزاء عزت أبو عوف غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تستقبل أسرة الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، العزاء بعد صلاة المغرب، غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه في مقابر العائلة بطريق صلاح سالم، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وغيرهم.
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عادل إمام يعود لـ«فلانتينو» الأسبوع المقبل

يعود النجم الكبير عادل إمام، لاستكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" الأسبوع المقبل، بعد توقف وصل إلى 3 أشهر، وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، ليكون أول الأعمال المؤكد مشاركتها في رمضان 2020، خاصة بعدما أعلن المنتج تامر مرسي عن عرضه عبر مجموعة قنوات "إعلام المصريين" خلال السباق الرمضاني المقبل. ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبدالمجيد"، ويواجه طوال الأحداث أزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
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عادل إمام معلق مباراة بين يسرا وحسين فهمي(مقطع نادر)

شارك محمد إمام جمهوره بفيديو نادر لوالده الفنان عادل إمام، وهو يقوم بدور معلق رياضي لمبارة كرة قدم بين مجموعة من الفنانين ضمن برنامج "دوري النجوم" الذي كان يقدّمه الإعلامي الراحل طارق حبيب والمخرج الراحل محمد إبراهيم، وعُرض على شاشة التليفزيون المصري في شهر رمضان المبارك عام 1988. ضمت الحلقة مجموعة من المشاهير منهم: لبلبة، إمام عمر، يسرا، أحمد عبدالوهاب، حسين فهمي، هشام فؤاد، سعيد شيمي، محمد عبدالعزيز، هاني لاشين، عمر عبدالعزيز، ليلى علوي، وغيرهم.
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تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف.. لا يزال بالعناية

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعة وفاة الفنان عزت أبو عوف، مؤكدًا لـ"التحرير" أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أن الفنان الكبير لا زال يرقد داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاص، ولا صحة لخبر وفاته. بينما قالت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، في تصريحات لها، إن حالته الصحية تحسنت قليلًا عن الأيام الماضية، لكنه ما زال في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه استفاق من حالة عدم الإدراك التي مرّ بها مؤخرًا، مطالبةً جمهوره ومحبيه بالدعاء له، مشيرة إلى أن الأطباء أوصوا بعدم مغادرته المستشفى حتى يستكمل علاجه.
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