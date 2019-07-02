عادل إمام ونجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف

تحرير:التحرير ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

عزاء عزت أبو عوف

توافد نجوم الفن على مسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم واجب العزاء في الفنان القدير عزت أبو عوف، حيث حضر مبكرًا -وقبل أذان المغرب- كل من عادل إمام وعبدالرحمن أبو زهرة، وريهام عبدالغفور وعاطف عوض ومحمود قابيل وأنوشكا وإيهاب فهمي وإيمي سالم وعمرو عبدالعزيز وأحمد بدير، إضافة إلى مصفف الشعر محمد الصغير. وشيع جثمان أبو عوف، أمس الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وتم دفنه في مقابر العائلة، بحضور شقيقاته وعدد من الفنانين.

عزت أبو عوف وافته المنية فجر أمس عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع لفترة مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل فى الكبد والقلب، وكان يتلقى منذ شهر ونصف العلاج فى أحد مستشفيات منطقة المهندسين. النجم الكبير أول من قدم فرقة موسيقية عائلية تضم زوجته وشقيقاته، وظهر على يديه العشرات من نجوم الغناء وفي مقدمتهم النجم