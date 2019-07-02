بنين تتعادل مع الكاميرون وتتأهل لثمن نهائي كأس الأمم

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

بنين

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الكاميروني ونظيره البنيني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، ليحصل بذلك منتخب الكاميرون على نقطة واحدة يرتفع بها رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما ارتفع رصيد بنين إلى 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة ويضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فيما تصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الكاميرون.

المباراة شهدت ندية قوية بين الفريقين، حيث واصل منتخب بنين الأداء المتميز الذي يقدمه من أول البطولة، بل إنه كان الأكثر سيطرة في معظم أوقات مباراة اليوم، ووصل إلى مرمى المنتخب الكاميروني أكثر من مرة لكنه فشل في إحراز أي أهداف، على الجانب الآخر استمر منتخب الأسود الكاميرونية في أدائه المحير والمخيب للآمال