جنات تحتفل بتأهل مصر والمغرب لدور الـ16 في كأس الأمم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

جنات

حرصت الفنانة المغربية جنات على تهنئة منتخب بلادها بالتأهل لدور الستة عشر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، حيث قامت بنشر صورة لها وهى ترتدى قميص منتخب أسود الأطلسي عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور الفوتوغرافية والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت جنات على الصورة التى جمعتها مع زوجها الذي ارتدى قميص المنتخب الوطني المصري "مبروووووووك تأهل منتخبنا المغربي، والمنتخب المصري".

وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ليتأهل رسميا إلى دور