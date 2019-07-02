رياضة

جنات تحتفل بتأهل مصر والمغرب لدور الـ16 في كأس الأمم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م
جنات
جنات
حرصت الفنانة المغربية جنات على تهنئة منتخب بلادها بالتأهل لدور الستة عشر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، حيث قامت بنشر صورة لها وهى ترتدى قميص منتخب أسود الأطلسي عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور الفوتوغرافية والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت جنات على الصورة التى جمعتها مع زوجها الذي ارتدى قميص المنتخب الوطني المصري "مبروووووووك تأهل منتخبنا المغربي، والمنتخب المصري".
وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ليتأهل رسميا إلى دور
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نادر شوقي : الزمالك لم يطلب التعاقد مع رمضان صبحي

نفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي كافة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لللنادي الإنجليزي من أجل ضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "مسؤولو هيدرسفيلد لم يبلغوني بوصول أي عروض رسمية من القلعة البيضاء حتى الآن للتعاقد مع رمضان صبحي". كانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت أن الزمالك قدم عرضًا رسميا لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته للأهلي.
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مران الأهلي.. غياب علاء وتدريبات في الجيم للثلاثي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات بدنية قوية تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، كما اشتمل المران على تدريبات بالكرة، حيث قام مارتن لاسارتي، المدير الفني، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، بالإضافة إلى فقرة للتصويب على المرمى. وعقد لاسارتي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الجوانب الفنية وخلق دوافع جديدة استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلي والإفريقي.
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غانا تخطف صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون

فوز غالٍ حققه المنتخب الغاني على نظيره غينيا بيساو بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر وتستضيفها حتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدفي المباراة جوزيف أدو وجوردون ايو في الدقيقتين 46 و72، ليحصد المنتخب الغاني ثلاث نقاط منحته التأهل لدور الـ16 والصعود كأول المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
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طبيب المنتخب يكشف موقف "كوكا" من مباراة دور الـ16

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة بعدما تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام المنتخب الأوغندي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي والتي تنتهي في 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أكد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية "تايم سبورت" أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة فى الكاحل تحتاج إلى الراحة 7 أيام، ولم يتم الاشتباه في إصابته بوتر أكيليس نهائيا.
منتخب مصر

تعرف على حكم مواجهة منتخب مصر ضد أوغندا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره أوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أسندت لجنة الحكام، مواجهة الغد، للحكم السنغالي ماجيتى نداي، لإدارة المباراة المقرر لها مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.
منتخب مصر

المنتخب بعلم مصر أمام زيمبابوي في أولى مباريات الكان

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء غد الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. وتقرر أن يرتدى المنتخب الزى التقليدى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء أمام نظيره زيمبابوي خلال المباراة في حين يظهر الضيوف بالزى الأصفر.
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نجوم الفراعنة في «نيو لوك» جديد قبل كأس الأمم (صورة)

نشر طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصحبة عمرو وردة، ومحمود تريزيجيه حيث أظهرت الصورة ثلاثي المنتخب وهم يرتدون قمصان المنتخب في التسعينيات، أثناء تصويرهم اعلإن لإحدى شركات الإتصالات، استعداداً لكأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر 21 يونيو الجارى. ويخوض المنتخب الوطنى مباراته الأولى فى دور المجموعات أمام نظيره زيمبابوى على استاد القاهرة الدولى فى المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث تضم مجموعة مصر منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.
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