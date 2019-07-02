غانا تخطف صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

غانا

فوز غالٍ حققه المنتخب الغاني على نظيره غينيا بيساو بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر وتستضيفها حتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدفي المباراة جوزيف أدو وجوردون ايو في الدقيقتين 46 و72، ليحصد المنتخب الغاني ثلاث نقاط منحته التأهل لدور الـ16 والصعود كأول المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

منتخب غانا قدم عرضًا قويا أفضل من المباراة الأولى والثانية حيث ظهر لدى لاعبوه رغبة في تحقيق الفوز الأول، الذي يضمن لهم التأهل بعدما دخلوا اللقاء برصيد نقطتين فقط من التعادل أمام بنين ثم الكاميرون. ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين إلا أن لاعبي غانا نجحوا مع بداية الشوط الثاني في

منتخب غانا قدم عرضًا قويا أفضل من المباراة الأولى والثانية حيث ظهر لدى لاعبوه رغبة في تحقيق الفوز الأول، الذي يضمن لهم التأهل بعدما دخلوا اللقاء برصيد نقطتين فقط من التعادل أمام بنين ثم الكاميرون.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين إلا أن لاعبي غانا نجحوا مع بداية الشوط الثاني في إحراز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 46 عن طريق جوزيف ادو، ثم عزز جوردون ايو فوز المنتخب الغاني بالهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وحاول لاعبو غينيا بيساو الوصول إلى مرمى غانا لتعديل النتيجة إلا أن المحاولات باءت بالفشل لينجح منتخب غانا في الفوز باللقاء بهدفين دون رد ويحصد نقاط اللقاء وصدراة المجموعة أيضًا بينما تراجع الكاميرون للمركز الثاني بنفس رصيد النقاط وبفارق هدف عن غانا المتصدر.