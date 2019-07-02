رياضة

غانا تخطف صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م
غانا
غانا
فوز غالٍ حققه المنتخب الغاني على نظيره غينيا بيساو بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر وتستضيفها حتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدفي المباراة جوزيف أدو وجوردون ايو في الدقيقتين 46 و72، ليحصد المنتخب الغاني ثلاث نقاط منحته التأهل لدور الـ16 والصعود كأول المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
منتخب غانا قدم عرضًا قويا أفضل من المباراة الأولى والثانية حيث ظهر لدى لاعبوه رغبة في تحقيق الفوز الأول، الذي يضمن لهم التأهل بعدما دخلوا اللقاء برصيد نقطتين فقط من التعادل أمام بنين ثم الكاميرون. ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين إلا أن لاعبي غانا نجحوا مع بداية الشوط الثاني في
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بنين-ومنتخب-غينيا-بيساو

بنين تتعادل مع الكاميرون وتتأهل لثمن نهائي كأس الأمم

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الكاميروني ونظيره البنيني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، ليحصل بذلك منتخب الكاميرون على نقطة واحدة يرتفع بها رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما ارتفع رصيد بنين إلى 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة ويضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فيما تصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الكاميرون.
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نادية شريف.. أسطورة الرياضة النسائية في مصر

فقدت الرياضة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص، مساء الأحد واحدة من أساطير الرياضة النسائية في مصر، هى الكابتن نادية شريف إحدى أبرز الرياضيات في مصر والوطن العربي وإفريقيا، التي تعد واحدة من رائدات الرياضات الأخرى في النادي الأهلي، حيث لم تكن تمارس لعبة واحدة فقط، بل أكثر من لعبة وبنفس درجة الإجادة، وشاركت في العديد من الألعاب بداية من لعبة كرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والتزحلق. تعد نادية شريف واحدة من أبرز الرياضيات بالنادي الأهلي، وهي من عائلة رياضية من الدرجة الأولى، والدها أحد مؤسسي ألعاب القوى في النادي الأهلي.
عماد-متعب

متعب وزوجته في معسكر المنتخب الوطني

حرص عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بصحبة أسرته على دعم المنتخب الأول خلال استعداده لـ دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، حيث نشرت يارا نعوم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لنجلتيها بصحبة محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا وأحمد حجازي نجم ويست بروميتش، كما نشرت صورة لـ محمد الشناوي حارس الأهلي بصحبة زوجها عماد متعب.
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بنين-ومنتخب-غينيا-بيساو

بنين تتعادل مع الكاميرون وتتأهل لثمن نهائي كأس الأمم

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الكاميروني ونظيره البنيني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، ليحصل بذلك منتخب الكاميرون على نقطة واحدة يرتفع بها رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما ارتفع رصيد بنين إلى 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة ويضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فيما تصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الكاميرون.
الكاميرون-و غانا (1)

غانا تخشى تكرار سيناريو مصر 2006 في الكان اليوم

تختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 في نسخته رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة في نفس التوقيت في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك عندما تواجه بنين نظيرتها الكاميرون على ملعب الإسماعيلية، بينما تواجه غانا نظيرتها غينيا بيساو على ملعب السويس، وضمنت الكاميرون التأهل لدور الـ16 بتصدرها المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تحتل غانا المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بنين الثالثة، بينما تتذيل بيساو الترتيب بنقطة وحيدة.
الكاميرون‎

نجم الكاميرون: منتخب بنين قوي.. ولم يأتِ للنزهة

قال الهولندي كلارنس سيدروف، مدرب الكاميرون، إنه يدخل اللقاء "بثقة كبيرة دون ضغوط، ولدينا العديد من الخيارات سوف نطبقها خلال مباراتنا المقبلة أمام بنين"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أن "أداء اللاعبين يتطور مع كل مباراة، ما يضمن استمرارنا فى منافسات البطولة خلال المرحلة المقبلة، وهدفنا الحالى هو حصد الثلاث نقاط أمام بنين غدًا الثلاثاء". وتابع أنه لعب كرة القدم لسنوات طويلة، وتسجيل الأهداف أمر لا يمكن تعلّمه "ولكن ما نعمل عليه ونجحنا فيه هو صناعة الكثير من الفرص للتسجيل".
غينيا بيساو‎

في مباراة سلبية بنين تتعادل مع غينيا بيساو

في مباراة هي الأسوأ حتى الآن في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب بنين مع نظيره غينيا بيساو التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يرتفع رصيد بنسن إلى نقطتين يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة بالتساوي مع غانا، بينما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى نقطة واحدة يتذيل بها المجموعة التي يتصدرها منتخب الكاميرون برصيد 4 نقاط.
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