رئيس «المصرية للاتصالات» يكشف حقيقة زيادة أسعار الإنترنت
تحرير:أحمد البرماوي
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م
المهندس عادل حامد رئيس شركة المصرية للاتصالات
قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، إن الأسعار الجديدة للإنترنت مخفضة عن الأسعار القديمة، وليس كما يتصور البعض بأنه تم رفعها على العميل، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية عملت الشركة على تطوير الإنترنت لتقديم خدمة متكاملة للعملاء ومساهمة في خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأضاف حامد خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، عن أن الشركة خصصت نحو 17 مليار جنيه للانتهاء من رفع كفاءة الإنترنت خلال عامين.
وأوضح حامد أن الشركة المصرية للاتصالات استمرت نحو 26 مليار جنيه في تأهيل خدمات الإنترنت خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ستكون من نفس مصادر التمويل التي تتعامل معها المصرية للاتصالات دون تأثر المؤشرات المالية.وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات تفاصيل باقات الإنترنت الجديدة WE Space التي طرحتها الشركة الأسبوع الجاري.وقال الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في المؤتمر إن الخطة الجديدة
وأشار إلى أن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ستكون من نفس مصادر التمويل التي تتعامل معها المصرية للاتصالات دون تأثر المؤشرات المالية.
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات تفاصيل باقات الإنترنت الجديدة WE Space التي طرحتها الشركة الأسبوع الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في المؤتمر إن الخطة الجديدة متاحة لعدد كبير من المستخدمين.
وأضاف أن المحاور الفنية للباقات الجديدة تتضمن زيادة بنسبة 60 ? في سعات الشبكة الدولية مع رفع كفاءة الشبكة الرئيسية بنسبة 40 ?.
وتابع أن الشركة قامت بتركيب 5 آلاف كابينة للإنترنت خلال الستة أشهر الماضية لتصل إجمالي الكبائن إلى 22 ألف كابينة، بالإضافة إلى زيادة عدد وصلات FTTH بنسبة 11 ?.
وأوضح أن العميل في الوقت السابق كان يحصل على سعة 100 جيجا مقابل 110 جنيهات بينما في العرض الجديد يحصل على 140 جيجا مقابل 120 جنيها فقط، مؤكدًا أن العملاء القدامى لهم الحق في الاختيار بين العرض القديم أو الاشتراك في الجديد، بينما العملاء الجدد ستطبق عليهم الأسعار الجديدة.
وفيما يخص أسعار الراوتر الجديد المؤهل لاستقبال السرعات الجديدة، أوضح حامد أن الشركة تتحمل 50? من قيمة الراوتر عن العميل الذي يدفع فقط 200 جنيه مقابل الراوتر، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس تقسيط قيمة الراوتر على العميل في المرحلة المقبلة.