رئيس «المصرية للاتصالات» يكشف حقيقة زيادة أسعار الإنترنت

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م

المهندس عادل حامد رئيس شركة المصرية للاتصالات

قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، إن الأسعار الجديدة للإنترنت مخفضة عن الأسعار القديمة، وليس كما يتصور البعض بأنه تم رفعها على العميل، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية عملت الشركة على تطوير الإنترنت لتقديم خدمة متكاملة للعملاء ومساهمة في خطة الدولة للتحول الرقمي. وأضاف حامد خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، عن أن الشركة خصصت نحو 17 مليار جنيه للانتهاء من رفع كفاءة الإنترنت خلال عامين. وأوضح حامد أن الشركة المصرية للاتصالات استمرت نحو 26 مليار جنيه في تأهيل خدمات الإنترنت خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلى أن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ستكون من نفس مصادر التمويل التي تتعامل معها المصرية للاتصالات دون تأثر المؤشرات المالية.وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات تفاصيل باقات الإنترنت الجديدة WE Space التي طرحتها الشركة الأسبوع الجاري.وقال الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات في المؤتمر إن الخطة الجديدة