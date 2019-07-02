«ملوخية وبط وتعابين».. أغرب المضبوطات في المطارات

في واقعة غريبة أخرى قام راكب برازيلي بمحاولة تهريب دولارات داخل جوارب قدميه إلا أن سلطات مطار القاهرة نجحت في ضبطه قبل سفره على رحلة الخطوط الإيطالية المتجهة إلى روما

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

تهريب دولارات وعملات داخل مخبوزات- أرشيفية

«ثعابين سامة وحرباء وملوخية وبط وخصلات شعر»، تعتبر من أغرب المضبوطات التي سقطت في قبضة أجهزة الأمن بالمطارات خلال الأشهر القليلة الماضية، فبالأمس، عثر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، على ثعابين سامة بحوزة راكب مصري قادم من تايلاند، أخفاها داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك، خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، بعدما اشتبه رجال الجمارك فيه وسط الزحام، قبل أن تعثر أجهزة الأمن على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.

ورغم الاحتياطات الأمنية التي تشهدها المطارات والمنافذ، إلا أن هناك حالات غريبة شهدتها المطارات لتهريب الممنوعات عبر الحدود، إذ يلجأ عدد من المهربين لأساليب ماكرة، بغرض التحايل على القانون ويقظة رجال الأمن، غير أن الأجهزة الإلكترونية الحديثة ساعدت رجال الشرطة على كشف تلك الحيل وسقوطها في قبضة أجهزة الأمن