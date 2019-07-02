جريمة

«ملوخية وبط وتعابين».. أغرب المضبوطات في المطارات

في واقعة غريبة أخرى قام راكب برازيلي بمحاولة تهريب دولارات داخل جوارب قدميه إلا أن سلطات مطار القاهرة نجحت في ضبطه قبل سفره على رحلة الخطوط الإيطالية المتجهة إلى روما
تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
تهريب دولارات وعملات داخل مخبوزات- أرشيفية
تهريب دولارات وعملات داخل مخبوزات- أرشيفية
«ثعابين سامة وحرباء وملوخية وبط وخصلات شعر»، تعتبر من أغرب المضبوطات التي سقطت في قبضة أجهزة الأمن بالمطارات خلال الأشهر القليلة الماضية، فبالأمس، عثر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، على ثعابين سامة بحوزة راكب مصري قادم من تايلاند، أخفاها داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك، خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، بعدما اشتبه رجال الجمارك فيه وسط الزحام، قبل أن تعثر أجهزة الأمن على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.
ورغم الاحتياطات الأمنية التي تشهدها المطارات والمنافذ، إلا أن هناك حالات غريبة شهدتها المطارات لتهريب الممنوعات عبر الحدود، إذ يلجأ عدد من المهربين لأساليب ماكرة، بغرض التحايل على القانون ويقظة رجال الأمن، غير أن الأجهزة الإلكترونية الحديثة ساعدت رجال الشرطة على كشف تلك الحيل وسقوطها في قبضة أجهزة الأمن
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

النيابة تُصرح بدفن جثث «تصادم الثورة» في مصر الجديدة

أجرت نيابة مصر الجديدة، معاينة لموقع حادث التصادم الذي وقع بشارع الثورة، اليوم الثلاثاء، ونتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحفظ على السيارتين، وانتداب المعمل الجنائي لفحصهما، فيما صرحت بدفن جثث المتوفين جراء الحادث، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، في ضوء ما تبلغ لأجهزة الأمن جراء تلقيها إخطار بالحادث.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

سيارة نقل تقتحم مبنى النجدة بـ«الصحراوي» ومصرع ضابط

لقى ضابط بمديرية أمن الجيزة، مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل بمبنى تابع لشرطة النجدة الواقع بطريق الإسكندرية الصحراوي، قبيل محطة تحصيل الرسوم بنطاق محافظة الجيزة، فيما تم نقل جثة الضابط إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لرفع آثار التصادم، في الوقت الذي تم التحفظ فيه على السائق المتسبب في الحادث.
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حبس سائق «توكتوك» قتل عمته وسرق «دهبها» بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق دراجة بخارية «توكتوك» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإزهاق روح عمته، ربة المنزل التي بالكاد أتمت عامها السادس بعد الستين، بعدما ضربها على رأسها بقطعة حديدية وسرق مصوغاتها الذهبية؛ لا لشيء إلا لخلافات جرت بينها وبين والده، حيث نفذ جريمته حال توصيلها بواسطة دراجته في الطريق العام، قبل أن يتخلص من الجثة بإلقائها في مصرف مائي.
سجن

حبس 4 طلاب ثانوية حطموا مقاعد مدرسة بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حجز 4 طلاب بالمرحلة الثانوية على ذمة التحقيقات وطلب سرعة التحريات، بعد اتهامهم بتحطيم عدد من المقاعد والكراسي والكشافات بمدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بدائرة قسم باب شرقي بمحافظة الإسكندرية عقب أدائهم امتحاناتهم أمس بالمدرسة المذكورة. تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغا من مسئولي مدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بقيام أربعة من طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات بالمدرسة بتحطيم عدد من المقاعد والكراسي والكشافات الكهربائية الخاص بمكان امتحانهم بالمدرسة.
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طعنات-سكين-جريمة

بركة دم في 60 ثانية.. جريمة «هيام والخال والسكين»

لم يخطر ببال أيمن، فني تكييف، أن غضب رفيقة دربه وذهابها للإقامة بمنزل خالها سيكون سببا في قتله في غضون 60 ثانية، إذ تحول المشهد داخل شقة خال زوجته لبركة دماء، تعالت صيحات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: "أيمن مات"، لتنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقته؛ بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الحادث، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
زياد-العليمى-حسام-مؤنس-عمر-عمر الشنيطى

تفاصيل 10 ساعات من تحقيقات النيابة في «خطة الأمل»

نحو 10 ساعات استغرقتها نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، في تحقيقاتها مع كلٍّ من المحامي وعضو مجلس الشعب الأسبق، زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وآخرين، بعد القبض عليهم في ضوء ما هو منسوبٌ إليهم من جهاز الأمن الوطني باتهامات تتعلق بإفساد احتفالات المصريين بثورة 30 يونية، ونشر أخبار كاذبة، حتى أصدرت جهات التحقيق، قراراها في نحو الحادية عشرة مساء، بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن تستكمل باقي التحقيقات في وقت لاحق.
احباط-تهريب-اقراص-كبتاجون (4)

إحباط تهريب صفقة كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

ضربة أمنية موجعة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة أمن الموانئ، حيث أحبطت أجهزة الأمن محاولة جلب وتهريب قرابة 20 مليون قرص مخدر تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه، بعدما أشارت التحريات التي أجراها رجال الأمن العام والأمن الوطني، إلى اعتزام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، تهريب شحنة من عقار الكبتاجون المخدر داخل حاويتين ضمن مشمول رسالة خيوط غزل قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دمياط لصالح أحد مصانع الأقمشة بالدقهلية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

سقوط «مقاول المقطم» الهارب من دفع 18 مليونا غرامات

أشهر طويلة قضاها ضباط مباحث المقطم في تتبع خط سير مقاول هارب من تنفيذ أحكام قضائية وغرامات مالية باهظة قدرت بنحو 18 مليون جنيه، بغية الإيقاع به تنفيذًا لقرار النيابة والمحكمة المختصة بضبطه وإحضاره على ذمة القضايا المتهم فيها. عكف رجال المباحث على فحص علاقات المتهم والأماكن التي يتردد عليها، وفي مأمورية ناجحة صباح اليوم الأحد، نجح ضباط مباحث تنفيذ الأحكام في القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وعمل نماذج الحبس في القضايا المتهم فيها.
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