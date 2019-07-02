«ملوخية وبط وتعابين».. أغرب المضبوطات في المطارات

في واقعة غريبة أخرى قام راكب برازيلي بمحاولة تهريب دولارات داخل جوارب قدميه إلا أن سلطات مطار القاهرة نجحت في ضبطه قبل سفره على رحلة الخطوط الإيطالية المتجهة إلى روما
«ثعابين سامة وحرباء وملوخية وبط وخصلات شعر»، تعتبر من أغرب المضبوطات التي سقطت في قبضة أجهزة الأمن بالمطارات خلال الأشهر القليلة الماضية، فبالأمس، عثر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، على ثعابين سامة بحوزة راكب مصري قادم من تايلاند، أخفاها داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك، خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، بعدما اشتبه رجال الجمارك فيه وسط الزحام، قبل أن تعثر أجهزة الأمن على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.
ورغم الاحتياطات الأمنية التي تشهدها المطارات والمنافذ، إلا أن هناك حالات غريبة شهدتها المطارات لتهريب الممنوعات عبر الحدود، إذ يلجأ عدد من المهربين لأساليب ماكرة، بغرض التحايل على القانون ويقظة رجال الأمن، غير أن الأجهزة الإلكترونية الحديثة ساعدت رجال الشرطة على كشف تلك الحيل وسقوطها في قبضة أجهزة الأمن
ورغم الاحتياطات الأمنية التي تشهدها المطارات والمنافذ، إلا أن هناك حالات غريبة شهدتها المطارات لتهريب الممنوعات عبر الحدود، إذ يلجأ عدد من المهربين لأساليب ماكرة، بغرض التحايل على القانون ويقظة رجال الأمن، غير أن الأجهزة الإلكترونية الحديثة ساعدت رجال الشرطة على كشف تلك الحيل وسقوطها في قبضة أجهزة الأمن تزامنا مع تشديد رقابتها على منافذ المطارات والجمارك.
«التحرير» تستعرض عبر السطور المقبلة، أغرب المضبوطات التي سقطت في أجهزة الأمن عبر المطارات والمنافذ.
أحبطت جمارك منفذ قسطل البري في أسوان، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين، تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
قال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية له، إن معلومات توصلت لهم تفيد محاولة سائق، سوري الجنسية، قادم من الخرطوم، بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته، قبل أن يتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة التي كشفت عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود «ثعبان الأصلة والورل» الطبيعية.
بلغت قيمة المضبوطات نحو 11 مليونا و8 آلاف جنيه، والتعويضات المستحقة 22 مليونا و16 ألف جنيه، في الوقت الذي أحال فيه مدير عام جمارك أسوان، الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.
وعلى الرغم من استخدام الكلاب البوليسيه في الكشف عن المواد المخدرة والمفرقعات قبل تهريبها أو استخدامها، إلا أنه في مطار القاهرة الدولي، تمكنت شرطة تأمين الركاب من ضبط نصف كيلو هيروين بـ«رجل كلب»، بعدما تسربت معلومة سرية لرجال المباحث دفعتهم لطلب كسر «الجبس» المثبت حول رجل الكلب الذي كان برفقة سيدة أعمال قادمة من الخارج، ما أسفر عن وجود تلك الكمية من الهيروين داخل «الجبس».
في واقعة غريبة أخرى، قام راكب برازيلي بمحاولة تهريب مبلغ من الدولارات داخل جوارب قدميه، أثناء إنهاء إجراءات السفر، حتى نجحت سلطات مطار القاهرة الدولي في ضبطه قبل سفره على رحلة الخطوط الإيطالية المتجهة إلى روما.
كما تمكنت إدارة جمارك مطار أسيوط الدولي من إحباط محاولة تهريب 100 ألف جنيه مصري مخبأة داخل «أكياس ملوخية» في أمتعة راكب قبل تهريبها إلى الكويت، فيما تم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
لم تنته أغرب الوسائل والمضبوطات التي عثر عليها رجال الأمن داخل المطارات، حيث تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة من إحباط محاولة راكب صيني لتهريب كمية من «خُصل» الشعر الطبيعي، مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائبه، وذلك عقب الاشتباه فيه، إذ تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، ما نتج عنه تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، والتي تبين بعدها وجود 450 خصلة شعر طبيعي تزن نحو 43 كيلو.
وداخل صالة الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، كشف رجال الأمن بمطار القاهرة، وجود ثعبان حي، بحوزة راكب أردني قبل صعوده الطائرة المتجهة إلى عمان، بعد الاشتباه فيه خلال إنهاء إجراءات سفر الركاب، حيث عثر على «الثعبان» داخل جيب الجاكيت الذي يرتديه، قبل أن تأمر سلطات الجمارك مصادرته وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
فيما نجح رجال الأمن بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، في إحباط محاولة تهريب مبلغ كبير من النقد الأجنبي كان مُخبأً داخل أحشاء «بط» بحقيبة أحد الركاب المصريين، قبل استعداه للسفر إلى دبي، حيث تبين من خلال تفتيش حقائبه حيازته مأكولات و«بط»، ارتاب رجال المباحث في أمر الراكاب حتى قرروا فتح «بطة» ليفاجؤوا بمبلغ 305 آلاف ريال سعودي.
كما أحبطت سلطات مطار القاهرة، محاولة أحد الركاب تهريب 8 هواتف محمولة تستخدم للتفجير عن بعد داخل البلاد، بعدما اشتبه مأمور الجمارك في راكب صيني أثناء إنهاء إجراءات وصوله، تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
كما نجح رجال الأمن بمطار القاهرة من ضبط «شبلين»، بعد اشتباههما في أجسام غريبة داخل حقيبة راكب متجه إلى الكويت، حيث عثروا داخل الحقائب على 2 شبل «نمرين مٌخدرين» حديثي الولادة، نتج عنه إلغاء سفر الراكب، واستدعاء أطباء الحجر البيطري بالمطار لفحص النمرين، وإخطار نيابة النزهة للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.