استجابة لـ«التحرير».. التعليم تُعدل إجابة علم النفس

تحرير:أمينة محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية

في استجابة لـ"التحرير"، قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس عام الامتحانات، إنه تم تعديل نموذج إجابة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة. وأضاف عبد الحكم، أن تعديل نموذج الإجابة تضمن سؤالين أحدهما خاص بالاستجابة الشرطية والآخر بالعولمة، موضحا أن التعديل هو أن الطالب إذا أجاب بعلامة صح أو خطأ ودلل على صحة أو خطأ الإجابة سيحصل على الدرجة. وكشفت "التحرير" عبر موقعها السبت الماضي، من خلال معلمي مادة علم النفس والاجتماع عن وجود أخطاء في امتحان علم النفس والاجتماع في سؤالين عن العولمة والمثير الشرطي.

ورغم أن مستشار مادة علم النفس أكد في تقرير فني للوزارة أن الامتحان خالٍ من الأخطاء الفنية وأن السؤال الخاص بالعولمة والمثير الشرطي، لا يحتمل إجابتين، وأن ما يُثار ناتج عن عدم القراءة الواعية للكتاب المدرسي إلا أن أحد مدرسي مادة علم النفس ويُدعى سامح صلاح حمام معلم أول علم نفس في مدرسة نصر عبد الغفور