استجابة لـ«التحرير».. التعليم تُعدل إجابة علم النفس
تحرير:أمينة محمود
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
في استجابة لـ"التحرير"، قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس عام الامتحانات، إنه تم تعديل نموذج إجابة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة.
وأضاف عبد الحكم، أن تعديل نموذج الإجابة تضمن سؤالين أحدهما خاص بالاستجابة الشرطية والآخر بالعولمة، موضحا أن التعديل هو أن الطالب إذا أجاب بعلامة صح أو خطأ ودلل على صحة أو خطأ الإجابة سيحصل على الدرجة.
وكشفت "التحرير" عبر موقعها السبت الماضي، من خلال معلمي مادة علم النفس والاجتماع عن وجود أخطاء في امتحان علم النفس والاجتماع في سؤالين عن العولمة والمثير الشرطي.
ورغم أن مستشار مادة علم النفس أكد في تقرير فني للوزارة أن الامتحان خالٍ من الأخطاء الفنية وأن السؤال الخاص بالعولمة والمثير الشرطي، لا يحتمل إجابتين، وأن ما يُثار ناتج عن عدم القراءة الواعية للكتاب المدرسي إلا أن أحد مدرسي مادة علم النفس ويُدعى سامح صلاح حمام معلم أول علم نفس في مدرسة نصر عبد الغفور
ورغم أن مستشار مادة علم النفس أكد في تقرير فني للوزارة أن الامتحان خالٍ من الأخطاء الفنية وأن السؤال الخاص بالعولمة والمثير الشرطي، لا يحتمل إجابتين، وأن ما يُثار ناتج عن عدم القراءة الواعية للكتاب المدرسي إلا أن أحد مدرسي مادة علم النفس ويُدعى سامح صلاح حمام معلم أول علم نفس في مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بالمنوفية نشر مقطع فيديو أكد من خلاله ما نشر عن وجود أخطاء فنية داخل الامتحان مستشهدا على ذلك من الكتاب المدرسي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه في ضوء ما أسفرت عنه نتائج تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، والتي أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان فيها يوم السبت الماضي، فقد تم على الفور عرضها على الهيئة الفنية التي قامت بدراستها حرصًا على مصلحة الطلاب؛ وقد صدر القرار بالتوجيه لمشرفي تقدير المادة بجميع لجان تقدير الدرجات بالآتي:
أولا: بالنسبة إلى علم النفس:
وردت إجابة السؤال الخاص بالمثير الشرطي
وردت إجابة السؤال رقم (1 – نموذج أ)، (10-نموذج ب)، (7-نموذج جـ)، (4-نموذج د) العبارة (صحيحة) طبقًا لما ورد بنموذج الإجابة كما وردت بالكتاب المدرسي صفحة رقم (11) وإذا أجاب الطالب العبارة (خطأ) تُحسب الدرجة لصالح الطالب.
وأعلن خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن الطالب سيحصل على درجة التعليل على أي إجابة تتناسب مع إجابة السؤال.
ثانيًا: بالنسبة إلى علم الاجتماع:
وردت إجابة السؤال رقم (20 – نموذج أ)، (17- نموذج ب)، (14- نموذج جـ)، (11- نموذج د) العبارة (خاطئة) ، والإجابة الصحيحة طبقًا لما ورد بنموذج الإجابة هي كما وردت بالكتاب المدرسي بالصفحة رقم (106) وإذا أجاب الطالب العبارة (صحيحة) تُحسب الدرجة لصالح الطالب وسيحصل الطالب على درجة التعليل على أي إجابة تتناسب مع إجابة السؤال.
ووجه عبد الحكم بأن يتم إعادة تقدير تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع في ضوء التعديل المشار إليه، وحساب مؤشرات نتيجتها وإرجاء إعلان نتيجة العينة لحين الإنتهاء منها.
كما تم تكليف مشرف التقدير بكل قطاع بتشكيل لجنة من مقدري الدرجات لتتولي القيام بمراجعة ما تم تقديره وتعديله، وذلك حرصًا على تطبيق العدالة وحفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة.