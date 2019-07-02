مران الأهلي.. غياب علاء وتدريبات في الجيم للثلاثي

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات بدنية قوية تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، كما اشتمل المران على تدريبات بالكرة، حيث قام مارتن لاسارتي، المدير الفني، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، بالإضافة إلى فقرة للتصويب على المرمى. وعقد لاسارتي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الجوانب الفنية وخلق دوافع جديدة استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلي والإفريقي.

وقام حسين السيد وعمار حمدي وأحمد الشيخ، لاعبو الأهلي، بتنفيذ البرنامج البدني، حيث انفرد الأول بحسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال، وذلك في اطار البرنامج الخاص به لتجهيزه للمشاركة الكاملة في مران الفريق، بينما خاض عمار حمدي لتدريبات تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل، ويقوم حمدي بتنفيذ برنامج تأهيلي