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لاجارد تتنحى من منصبها مديرة لصندوق النقد «مؤقتا»

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م
كريستين لاجارد
كريستين لاجارد
تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
وتسلمت لاغاردد عدة مناصب وزارية في فرنسا من ضمنها وزارتي الزراعة والتجارة.واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 10 أبريل الماضي، كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك بمقر إقامته بواشنطن في «بلير هاوس». وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون
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كريستين-لاجارد (3)

لاجارد تتنحى عن منصب مدير صندوق النقد «مؤقتا»

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
غواصات-نووية

مصرع 14 بحارًا في حريق غواصة أبحاث روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مصرع 14 بحارًا، نتيجة حريق اشتعل في جهاز لأبحاث أعماق البحار أمس الإثنين. وأوضحت وزارة الدفاع أن "14 بحارًا لقوا حتفهم نتيجة تسممهم" جراء تنشقهم الدخان الناتج عن حريق وقع أمس، موضحة أن الغواصة كانت تجري أبحاثًا لمصلحة الأسطول البحري الروسي، لدراسة مناطق قريبة من قاع المحيط وفي قاع المحيط نفسه. والحادث ليس الأول من نوعه، ففي شهر أغسطس من عام 2000 غرقت الغواصة كورسك في بحر بارنتس ما أسفر عن مصرع 118 بحارًا.
روحاني في مفاعل نووي إيراني

عواقب وخيمة بعد انتهاك إيران الاتفاق النووي

في خطوة واحدة، أقدمت إيران، على اتخاذ الخطوة الأكثر استفزازا والأقل إثارة، حيث أعلنت تجاوز إنتاجها من اليورانيوم المخصب 300 كيلوجرام، في انتهاك شروط الاتفاق النووي الإيراني. ويمثل إعلان إيران انتهاكها لشروط خطة العمل المشتركة الشاملة، لأول مرة خطوة رمزية للدولة المحاصرة، لكنها خطوة خفيفة في تأثيرها الفعلي والفوري. ففي عام 2015، أقرت الاتفاقية بنفوذ إيران الإقليمي المتنامي، لكنها وضعت السياسة جانبا، وسعت لإيجاد طريقة لوقف سعي إيران للحصول على سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات.
مفاعل نووي إيراني

رسالة أوروبية وتحذير فرنسي لإيران بسبب اليورانيوم

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التزامه بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، طالما واصلت تنفيذ تعهداتها، داعيا طهران إلى التراجع عن تقليص التزامها بالنووي.. وجاءت الدعوة بالتزامن مع تحذيرات فرنسية لإيران، من اتخاذ أي إجراءات تجعل الاتفاق "محل شك"، في أعقاب تجاوز الأخيرة، الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم منخفض التخصيب، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان اليوم "التزامه بالاحترام الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، ويطلب من إيران العدول عن هذه الزيادة دون تأخير، وتفادي كل الإجراءات الإضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك".
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئاسة تعلن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/ 2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020. وقال المتحدث إن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/ 2019 اظهرت تحسنا كبيرا على أكثر من صعيد إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%.
محطة -بنزين (1)

وصل للمرحلة الأخيرة.. محطات ترشيد الدعم في 5 سنوات

بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج ترشيد دعم المواد البترولية منذ عام 2014، وبموجب هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدى 5 سنوات، ويعد العام الجاري 2019 المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، خاصة أنه من المتوقع رفع أسعار الوقود للمرة الأخيرة خلال الفترة المقبلة. ويعد ترشيد وإعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
السيسى (3)

ماذا حدث للاقتصاد المصري بعد 5 سنوات من حكم السيسي؟

تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر منذ عام 2014، ومنذ ذلك التاريخ استطاعت مصر تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حيث نفذت الحكومة على مدى السنوات الخمس الماضية ما يقرب من نحو 11 ألف مشروع على أرض مصر، من طرق وكبارى، ومشروعات سكنية، ومدن جديدة، ومشروعات تنموية فى مجالات الزراعة والطاقة والتموين وغيرها من المشروعات، بتكلفة تبلغ نحو 2 تريليون جنيه، كما قامت الحكومة بتنفيذ برنامج خاص بالإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وحقق أيضا العديد من النتائج الإيجابية.
لقاء السيسي ونظيره الأرجنتيني

السيسي يلتقي نظيره الأرجنتيني على هامش قمة العشرين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالأرجنتين، مشيدا بتجربتها التنموية وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي، ومعربا عن تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.
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