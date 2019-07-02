لاجارد تتنحى عن منصب مدير صندوق النقد «مؤقتا»

تحرير:التحرير ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م

كريستين لاجارد

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.

وتسلمت لاجاردد عدة مناصب وزارية في فرنسا من ضمنها وزارتي الزراعة والتجارة. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 10 أبريل الماضي، كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك بمقر إقامته بواشنطن في «بلير هاوس». وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض