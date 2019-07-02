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لاجارد تتنحى عن منصب مدير صندوق النقد «مؤقتا»

تحرير:التحرير ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م
كريستين لاجارد
كريستين لاجارد
تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
وتسلمت لاجاردد عدة مناصب وزارية في فرنسا من ضمنها وزارتي الزراعة والتجارة. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 10 أبريل الماضي، كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك بمقر إقامته بواشنطن في «بلير هاوس». وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض
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كريستين-لاجارد (1)

لاجارد تتنحى من منصبها مديرة لصندوق النقد «مؤقتا»

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
غواصات-نووية

مصرع 14 بحارًا في حريق غواصة أبحاث روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مصرع 14 بحارًا، نتيجة حريق اشتعل في جهاز لأبحاث أعماق البحار أمس الإثنين. وأوضحت وزارة الدفاع أن "14 بحارًا لقوا حتفهم نتيجة تسممهم" جراء تنشقهم الدخان الناتج عن حريق وقع أمس، موضحة أن الغواصة كانت تجري أبحاثًا لمصلحة الأسطول البحري الروسي، لدراسة مناطق قريبة من قاع المحيط وفي قاع المحيط نفسه. والحادث ليس الأول من نوعه، ففي شهر أغسطس من عام 2000 غرقت الغواصة كورسك في بحر بارنتس ما أسفر عن مصرع 118 بحارًا.
روحاني في مفاعل نووي إيراني

عواقب وخيمة بعد انتهاك إيران الاتفاق النووي

في خطوة واحدة، أقدمت إيران، على اتخاذ الخطوة الأكثر استفزازا والأقل إثارة، حيث أعلنت تجاوز إنتاجها من اليورانيوم المخصب 300 كيلوجرام، في انتهاك شروط الاتفاق النووي الإيراني. ويمثل إعلان إيران انتهاكها لشروط خطة العمل المشتركة الشاملة، لأول مرة خطوة رمزية للدولة المحاصرة، لكنها خطوة خفيفة في تأثيرها الفعلي والفوري. ففي عام 2015، أقرت الاتفاقية بنفوذ إيران الإقليمي المتنامي، لكنها وضعت السياسة جانبا، وسعت لإيجاد طريقة لوقف سعي إيران للحصول على سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات.
مفاعل نووي إيراني

رسالة أوروبية وتحذير فرنسي لإيران بسبب اليورانيوم

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التزامه بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، طالما واصلت تنفيذ تعهداتها، داعيا طهران إلى التراجع عن تقليص التزامها بالنووي.. وجاءت الدعوة بالتزامن مع تحذيرات فرنسية لإيران، من اتخاذ أي إجراءات تجعل الاتفاق "محل شك"، في أعقاب تجاوز الأخيرة، الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم منخفض التخصيب، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان اليوم "التزامه بالاحترام الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، ويطلب من إيران العدول عن هذه الزيادة دون تأخير، وتفادي كل الإجراءات الإضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك".
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كريستين-لاجارد (1)

لاجارد تتنحى من منصبها مديرة لصندوق النقد «مؤقتا»

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة

السيسى يصدر قرارا بتعيين 174 مساعدا للنيابة العامة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 286 لسنة 2019 بتعيين بعض معاونى النيابة العامة مساعدين للنيابة العامة . وشمل القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية تعيين 174 مساعدا للنيابة العامة. كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 285 لسنة 2019 بتعيين بعض رؤساء من الفئة الفئة «أ» والفئة «ب» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. وجاء القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية كالتالى: يعين رئيسا من الفئة «أ» بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، هشام حسن الإمام الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة دكرنس الابتدائية.
وزير- الدخلية (2)

وزير الداخلية يستقبل وزراء أمن 8 دول بمنتدى مكافحة الفساد

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، إذ أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي: استحدثنا إدارات مختصة لمكافحة الفساد المالي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد، مؤكدا أن الجهود المصرية لم تنعزل عن الجهود الدولية في هذا المجال، وأنه تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة الفساد المالي والإداري، مضيفا خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، "عملنا على تعزيز قيم النزاهة والتنمية، لحسن إدارة المال العام وتحقيق أقصى استفادة منه"، مشيرا إلى أن "مصر انضمت لعدة اتفاقيات لمكافحة الفساد، واتخذت إصلاحات تشريعية لمواجهته".
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