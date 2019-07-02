رياضة

نادر شوقي : الزمالك لم يطلب التعاقد مع رمضان صبحي

تحرير:أحمد محمد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
نفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي كافة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لللنادي الإنجليزي من أجل ضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "مسؤولو هيدرسفيلد لم يبلغوني بوصول أي عروض رسمية من القلعة البيضاء حتى الآن للتعاقد مع رمضان صبحي". كانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت أن الزمالك قدم عرضًا رسميا لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته للأهلي.
على جانب آخر أوضح نادر شوقي أنه سيتوجه إلى إنجلترا خلال الأيام القليلة المقبلة بصحبة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض من قبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل التوصل لاتفاق على استعارة رمضان لمدة موسم. وأكد شوقي أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي بين الأهلي وهيدرسفيلد بشأن استمرار
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مران الأهلي.. غياب علاء وتدريبات في الجيم للثلاثي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات بدنية قوية تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، كما اشتمل المران على تدريبات بالكرة، حيث قام مارتن لاسارتي، المدير الفني، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، بالإضافة إلى فقرة للتصويب على المرمى. وعقد لاسارتي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الجوانب الفنية وخلق دوافع جديدة استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلي والإفريقي.
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غانا تخطف صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون

فوز غالٍ حققه المنتخب الغاني على نظيره غينيا بيساو بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر وتستضيفها حتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدفي المباراة جوزيف أدو وجوردون ايو في الدقيقتين 46 و72، ليحصد المنتخب الغاني ثلاث نقاط منحته التأهل لدور الـ16 والصعود كأول المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
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جنات تحتفل بتأهل مصر والمغرب لدور الـ16 في كأس الأمم

حرصت الفنانة المغربية جنات على تهنئة منتخب بلادها بالتأهل لدور الستة عشر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضي حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، حيث قامت بنشر صورة لها وهى ترتدى قميص منتخب أسود الأطلسي عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور الفوتوغرافية والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت جنات على الصورة التى جمعتها مع زوجها الذي ارتدى قميص المنتخب الوطني المصري "مبروووووووك تأهل منتخبنا المغربي، والمنتخب المصري".
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الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
رمضان-صبحي

الأهلي: المفاوضات مع هيدرسفيلد ما زالت قائمة

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على وجود رغبة وإصرار لدى القلعة الحمراء من أجل استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل، كما توجد نفس الرغبة لدى اللاعب. وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة: "لن نترك رمضان صبحي وسنواصل محاولات الإبقاء عليه حتى آخر نفس". وأضاف: "المفاوضات مع هيدرسفيلد مازالت قائمة... نحن قدمنا عرضا ماليا وهم يتكلمون في مبالغ أخرى، ولكننا نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق يسمح للاعب بأن يظل مرتديا الفانلة الحمراء وهناك أمل كبير في ذلك".
رمضان-صبحى

رمضان صبحي يودع لاعبي الأهلي في مران اليوم

تواجد رمضان صبحي، لاعب هدريسفيلد الإنجليزي والمعار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة المران الجماعي، قبل رحيله عن الفريق والعودة إلى إنجلترا بعد فشل مفاوضات ضم اللاعب بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة، وقدمت إدارة الأهلي عرضا لنادي هدريسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحي بصورة نهائية إلا أن الإدارة الإنجليزية طلبت 8 ملايين إسترليني في حالة البيع النهائي و2 مليون ونصف في حالة إعارته لموسم جديد.
رمضان-صبحى (4)

بعد صدمة هدرسفيلد.. هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟

أكد نادر شوقي، مدير شركة ألفن (11) المسئولة عن تسويق اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الزمالك ليس طرفًا حتى الآن في محاولات شراء رمضان صبحي، من ناديه الإنجليزي، وقال نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إفريقيا» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إذا كان نادي الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أم لا، مضيفًا: «من المؤكد أن رمضان صبحي رغبته هو الاستمرار مع الأهلي».
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