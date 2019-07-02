نادر شوقي : الزمالك لم يطلب التعاقد مع رمضان صبحي

تحرير:أحمد محمد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

رمضان صبحي

نفى نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي كافة الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لللنادي الإنجليزي من أجل ضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "مسؤولو هيدرسفيلد لم يبلغوني بوصول أي عروض رسمية من القلعة البيضاء حتى الآن للتعاقد مع رمضان صبحي". كانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت أن الزمالك قدم عرضًا رسميا لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته للأهلي.

على جانب آخر أوضح نادر شوقي أنه سيتوجه إلى إنجلترا خلال الأيام القليلة المقبلة بصحبة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض من قبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل التوصل لاتفاق على استعارة رمضان لمدة موسم. وأكد شوقي أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي بين الأهلي وهيدرسفيلد بشأن استمرار