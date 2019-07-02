مشاهد من عزاء عزت أبو عوف.. توزيع سبح ومصاحف

تحرير:التحرير ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

مها أبو عوف في عزاء شقيقها

حرص نجوم الفن على الحضور مبكرًا في عزاء الفنان القدير عزت أبو عوف، المنعقد في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء اليوم الثلاثاء، وكان على رأس هؤلاء كل من عادل إمام وعبدالرحمن أبو زهرة، وريهام عبدالغفور وعاطف عوض ومحمود قابيل وأنوشكا وإيهاب فهمي وإيمي سالم وعمرو عبدالعزيز وأحمد بدير، إضافة إلى مصفف الشعر محمد الصغير. ولم تكن تلك الملاحظة الوحيدة التي لفتت انتباه المعزين، بل كان هناك العديد من المشاهد في عزاء النجم الكبير، والتي عكست محبة الناس له، ونرصدها في تلك النقاط:

- العزاء شهد حضورًا واسعًا ليس فقط من نجوم الفن وأصدقاء الفقيد، بل وأيضًا من محبيه الكثيرين. - عادل إمام من أوائل المتواجدين لتقديم العزاء حيث وصل بعد دقائق من أذان المغرب، حيث واسى شقيقات عزت وابنته وزوجته. - كان هناك حضورًا لافتًا من أساتذة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء لشقيقته ميرفت