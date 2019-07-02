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مشاهد من عزاء عزت أبو عوف.. توزيع سبح ومصاحف

تحرير:التحرير ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
مها أبو عوف في عزاء شقيقها
مها أبو عوف في عزاء شقيقها
حرص نجوم الفن على الحضور مبكرًا في عزاء الفنان القدير عزت أبو عوف، المنعقد في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء اليوم الثلاثاء، وكان على رأس هؤلاء كل من عادل إمام وعبدالرحمن أبو زهرة، وريهام عبدالغفور وعاطف عوض ومحمود قابيل وأنوشكا وإيهاب فهمي وإيمي سالم وعمرو عبدالعزيز وأحمد بدير، إضافة إلى مصفف الشعر محمد الصغير. ولم تكن تلك الملاحظة الوحيدة التي لفتت انتباه المعزين، بل كان هناك العديد من المشاهد في عزاء النجم الكبير، والتي عكست محبة الناس له، ونرصدها في تلك النقاط:
- العزاء شهد حضورًا واسعًا ليس فقط من نجوم الفن وأصدقاء الفقيد، بل وأيضًا من محبيه الكثيرين. - عادل إمام من أوائل المتواجدين لتقديم العزاء حيث وصل بعد دقائق من أذان المغرب، حيث واسى شقيقات عزت وابنته وزوجته. - كان هناك حضورًا لافتًا من أساتذة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء لشقيقته ميرفت
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أمراض خطيرة تهاجم مشاهير| ريهام سعيد وبكتيريا الأنف

«الدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا» عبرت بهذه الكلمات الإعلامية ريهام سعيد عن شعورها بالخوف من المرض والموت فجأة دون الترتيب له، الموت والمرض لا يفرق بين غني وفقير، فهو يأتي فجأة وهناك محظوظون ينجحون فى محاربة المرض والخروج من التجربة أقوى وآخرون يستسلمون.. فى الفترة الأخيرة تعرض الكثير من المشاهير للإصابة بأمراض خطيرة، وبعضها أمراض نادرة، وحرصوا جميعهم على مشاركة جمهورهم ومحبيهم خوفهم، حتى لا يكونوا بمفردهم فى تلك المرحلة، وأن يكون هناك دافع للعودة أقوى من السابق، بفضل الدعم والمؤازرة.
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عزت أبو عوف «الفنان الشامل».. رحلة عمرها 50 عامًا

إطلالته الأنيقة لم تكن سوى خير تعبير عن فنان شامل أثرى الفن المصرى والعربى منذ ظهوره على الساحة نهاية الستينيات، كان أنيقا فى موسيقاه التى قدم لونها لأول مرة فى الوطن العربى متحديا السائد آنذاك، أنيقا أيضا فى أعماله السينمائية والدرامية بعدما حول مساره من الغناء للتمثيل. عزت أبو عوف الأنيق فنا وأسلوبا وتعليما، ذلك الشاب ابن أحد الضباط الأحرار الذى سطر مشوارا حافلا فى الموسيقى والغناء والتمثيل، قدم أول فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، ثم احترف التمثيل وتفوق على نفسه ليصبح واحدا من أعمدة السينما حتى رحيله الذى صدم الجميع عن عمر يناهز 71 عامًا.
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مها أبو عوف تسافر إلى جدة عقب جنازة «عزت» لهذا السبب

شهد مطلع الأسبوع الجاري، سفر أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة النجم محمد هنيدي، إلى السعودية؛ من أجل تقديم ثلاث ليال على أحد المسارح هناك، ضمن فعاليات موسم جدة، ابتداء من غد الأربعاء، ولكن وفاة الفنان عزت أبو عوف، أربكت المشهد، حيث اضطرت شقيقته مها أبو عوف، إلى تركها البروفات التحضيرية فجر أمس الإثنين، والعودة إلى القاهرة بعد علمها بخبر وفاته، من أجل وداعه وحضور جنازته، على أن تعود غدا الأربعاء إلى السعودية وفق المتفق عليه، بعد حضور عزاء شقيقها الذي يقام الليلة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للالتزام بموعد العرض.
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عادل إمام ونجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف

توافد نجوم الفن على مسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم واجب العزاء في الفنان القدير عزت أبو عوف، حيث حضر مبكرًا -وقبل أذان المغرب- كل من عادل إمام وعبدالرحمن أبو زهرة، وريهام عبدالغفور وعاطف عوض ومحمود قابيل وأنوشكا وإيهاب فهمي وإيمي سالم وعمرو عبدالعزيز وأحمد بدير، إضافة إلى مصفف الشعر محمد الصغير. وشيع جثمان أبو عوف، أمس الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وتم دفنه في مقابر العائلة، بحضور شقيقاته وعدد من الفنانين.
جنازة-عزت-ابو-عوف‎ (13)

مها أبو عوف تسافر إلى جدة عقب جنازة «عزت» لهذا السبب

شهد مطلع الأسبوع الجاري، سفر أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة النجم محمد هنيدي، إلى السعودية؛ من أجل تقديم ثلاث ليال على أحد المسارح هناك، ضمن فعاليات موسم جدة، ابتداء من غد الأربعاء، ولكن وفاة الفنان عزت أبو عوف، أربكت المشهد، حيث اضطرت شقيقته مها أبو عوف، إلى تركها البروفات التحضيرية فجر أمس الإثنين، والعودة إلى القاهرة بعد علمها بخبر وفاته، من أجل وداعه وحضور جنازته، على أن تعود غدا الأربعاء إلى السعودية وفق المتفق عليه، بعد حضور عزاء شقيقها الذي يقام الليلة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للالتزام بموعد العرض.
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حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه (فيديو)

عزت أبو عوف بإطلالته الأنيقة التي حُرمنا منها اليوم الإثنين بعدما فارق عالمنا بعد صراع سنوات مع المرض، بدأ قصته كرجل عشق الموسيقى وصنع في سنوات الثمانينيات حالة غنائية جديدة ما زالت تعيش في وجدان العالم العربي اسمها "الفرق الغنائية"، وبعدما انهارت "فور إم" مشروعه الموسيقي الأهم، أُصيب بالإحباط وأطلق لحيته وزاد وزنه، ثم دخل بعدها التمثيل بعد ترشيحه من قبَل خيري بشارة لدوره في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وجيهان فاضل عام 1992، ومن ثم أصبح وجها سينمائيا وتليفزيونيا معروفا.
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أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لعزت أبو عوف

طمأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، محبي الفنان عزت أبو عوف على صحته، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»: إن حالته مستقرة، وطلب من الجمهور الدعاء له. وكان الفنان عزت أبوعوف نُقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، ولم تكشف أسرته وقتها تفاصيل حالته الصحية، وطالبت شقيقته الفنانة مها أبو عوف، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية mbc مصر، جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الحالة الصحية لأبو عوف لأن له أسرة ومحبين ومعجبين وتهمهم حالته الصحية ويتابعون كل حرف ينشر عنه باهتمام شديد.
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