رياضة

المحمدي يضع تريزيجيه على رادار أستون فيلا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء عن رغبة نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني، في التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" نجم الفراعنة وفريق قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت صحيفة صن الإنجليزية أن ديان سميث المدير الفني للفريق الإنجليزي استطلع رأي أحمد المحمدي قائد الفراعنة في مستوى محمود حسن تريزيجيه، ونصحه المحمدي بضرورة التعاقد مع تريزيجيه الذي يملك إمكانيات فنية وسرعات كبيرة.
ونشرت الصحيفة الإنجليزية أن نادي أستون فيلا العائد مؤخرًا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" قد رصد مبلغا ماليا يقدر بــ8 ملايين إسترليني من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويتألق تريزيجيه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية في
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المساكني عن الأداء الباهت: غاضبون أكثر من الجمهور

أعرب يوسف المساكني، نجم وقائد المنتخب التونسي، عن حزنه بسبب سوء أداء منتخب بلاده في نهائيات بطولة بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
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مدرب مالي: نحترم كوت ديفوار ولكن طموحنا أصبح مختلفا

"الآن طموحنا أصبح مختلفا، ونسعى لتحقيق البطولة".. بهذه الكلمات بدأ محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي تصريحاته بعد تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الإثنين المُقبل على استاد السويس، بعد أن تمكن منتخب الصقور المالية من الفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف سجله أمادو هيادارا، مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
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تعرف على مواجهات ومواعيد دور الـ16 بأمم إفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالنسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو الحالي، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعتين الخامسة والسادسة والتي تحدد على أثرها مواجهات دور الـ16 بالبطولة. وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مواجهات بدأت بمباراتي المجموعة السادسة حيث تعادل الكاميرون أمام بنين بدون أهداف، وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بنتيجة 2- 0، ليضمن منتخب النجوم السوداء الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن أسود الكاميرون أصحاب المركز الثاني.
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محمود-تريزيجية

تريزيجيه: وردة لاعب كبير واستبعاده لن يسبب مشكلة

أبدى محمود حسن تريزيجيه سعادته بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ليتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كاس الأمم الإفريقية. وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني الذي أحرزه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من اللقاء. وبسؤاله عن مستواه المميز في المباراة، أكد تريزيجيه أنه سعيد بأدائه بالطبع، لكنه سعيد أيضًا بأداء المنتخب بعدما حقق الفوز الثاني وتأهل للدور التالي.
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المحمدي يكشف سر هدفه في الكونغو ودور صلاح وتريزيجيه

قال أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، إن المنتخب الوطني حقق المطلوب من مواجهة الكونغو الديمقراطية، بحصد الثلاث نقاط وضمان التأهل إلى دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية. وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
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مصر إلى ثمن نهائي كأس الأمم بعد الفوز على الكونغو

حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى بينما يتذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، ويحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي الثالث بنقطة
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مدرب الزمالك السابق: جنش الأجدر بحراسة مرمى الفراعنة

أكد أيمن عبد العزيز، مدرب نادي الزمالك السابق، أن أحمد علي لاعب المقاولون العرب، يستحق قيادة هجوم المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، كما انتقد لاعب الزمالك السابق، في تصريحات متلفزة، أداء أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، خلال ودية تنزانيا، منوهًا بأنه لا يجيد التغطية العكسية بجانب بطء رد فعله، كما أردف عبد العزيز قائلا: "محمود عبد الرحيم (جنش) هو الأجدر بحراسة مرمى المنتخب الوطني في البطولة القارية، ووليد سليمان لاعب الأهلي لديه إمكانيات وقدرات عالية، لكن من الظلم أن يقارَن بمحمد صلاح نجم ليفربول".
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