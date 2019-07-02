المحمدي يضع تريزيجيه على رادار أستون فيلا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

محمود حسن تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء عن رغبة نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي يحترف في صفوفه أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني، في التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" نجم الفراعنة وفريق قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت صحيفة صن الإنجليزية أن ديان سميث المدير الفني للفريق الإنجليزي استطلع رأي أحمد المحمدي قائد الفراعنة في مستوى محمود حسن تريزيجيه، ونصحه المحمدي بضرورة التعاقد مع تريزيجيه الذي يملك إمكانيات فنية وسرعات كبيرة.

ونشرت الصحيفة الإنجليزية أن نادي أستون فيلا العائد مؤخرًا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" قد رصد مبلغا ماليا يقدر بــ8 ملايين إسترليني من أجل التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويتألق تريزيجيه مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية في