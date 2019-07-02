رياضة

سيدورف: نقضي وقتا رائعا ولا أفكر في مواجهة نيجيريا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م
منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
أبدى الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن رضاه التام لمستوى فريقه الذي ظهر به مساء اليوم على استاد الإسماعيلية أمام منتخب بنين في إطار مباريات الجولة الثالث من منافسات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري حيث قال سيدورف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "راض تماما عن أداء الفريق، فقد سيطرنا على الكرة في غالبية أوقات اللقاء وصنعنا الكثير من الفرص". وأضاف سيدورف أنه كان يحتاج فقط لاستغلال الفرص وتسجيلها داخل الشباك، مؤكدا أن فريقه لعب بطريقة هجومية طوال وقت المباراة.
وواصل المدير الفني لمنتخب الأسود الكاميرونية تصريحاته عقب المباراة قائلا: "سعيد بتأهلنا لثمن النهائي، فأنا أقضي وقتا رائعا في هذه البطولة ومستمتع بالاستمرار في المنافسة مع فريقي، كما أنني لا أفكر حاليا في مواجهة منتخب نيجيريا بالدور المقبل". وحسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الكاميرون
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المساكني عن الأداء الباهت: غاضبون أكثر من الجمهور

أعرب يوسف المساكني، نجم وقائد المنتخب التونسي، عن حزنه بسبب سوء أداء منتخب بلاده في نهائيات بطولة بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
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مدرب مالي: نحترم كوت ديفوار ولكن طموحنا أصبح مختلفا

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تعرف على مواجهات ومواعيد دور الـ16 بأمم إفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالنسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو الحالي، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعتين الخامسة والسادسة والتي تحدد على أثرها مواجهات دور الـ16 بالبطولة. وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مواجهات بدأت بمباراتي المجموعة السادسة حيث تعادل الكاميرون أمام بنين بدون أهداف، وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بنتيجة 2- 0، ليضمن منتخب النجوم السوداء الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن أسود الكاميرون أصحاب المركز الثاني.
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سيدورف عن لقاء غينيا: كان يجب علينا إحراز أهداف أكثر

كشف كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، عن مدى رضاه عن أداء المنتخب الكاميرونى فى مباراة اليوم أمام نظيره الغينى، وجاء ذلك خلال تصريحات المدرب الهولندى لشبكة "بى إن سبورت"، قائلا: "إن التوتر كان يزداد فى كل دقيقة تمر فى المباراة". وأضاف صاحب الـ43 عن الأداء قائلا: "فى الشوط الأول لم يكن الفريق فى كامل حالته، لكن قدمنا شوطا ثانيا كبيرا، وتقدم مستوى الفريق عن الشوط الأول، راض بشكل تام عن الأداء وبالأخص الأداء الدفاعى، وأعتقد أنه كان يجب علينا تسجيل أكثر من هدفين".
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الكاميرون تخطف فوزًا مثيرًا من غينيا بيساو

حقق منتخب الكاميرون فوزًا مثيرًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة،بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبين نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
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الكاميرون بالقوة الضاربة لمواجهة غينيا بيساو

أعلن الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، التشكيل الذى سيواجه به نظيره منتخب غينيا بيساو، بقيادة المدير الفنى باسيرو كاندى، اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء، ضمن لقاءات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، والتى ستقام على استاد الإسماعلية. وجاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: أندرى أونانا. خط الدفاع: يايا بانانا - تشاكونتى - نجادو - أويانجو. خط الوسط: ماندجيك - ديجوم - أنجوسا. خط الهجوم: موتينج - إيكامبى - باسوجوج.
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كيتا يشيد بمحمد صلاح: يعاملني مثل شقيقه الأصغر

تحدث الغيني نابي كيتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن علاقته الجيدة مع زميله محمد صلاح نجم الفريق، ولاعب منتخب مصر الأول، وقال كيتا فى تصريحات عبر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال تواجده مع فريقه ببطولة أمم إفريقيا: «مو صلاح له دور كبير مع فريق الريدز خلال الآونة الأخيرة، وله تأثير كبير في المباريات التي يتواجد بها، فهو دائمًا يقوم بنصيحتي داخل وخارج ملعب المباراة، ويعمل بكل جدية خلال حصص التدريبات مع الفريق، ولديه الكثير لمساعدة الغير».
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