سيدورف: نقضي وقتا رائعا ولا أفكر في مواجهة نيجيريا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م

منتخب الكاميرون

أبدى الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون عن رضاه التام لمستوى فريقه الذي ظهر به مساء اليوم على استاد الإسماعيلية أمام منتخب بنين في إطار مباريات الجولة الثالث من منافسات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري حيث قال سيدورف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "راض تماما عن أداء الفريق، فقد سيطرنا على الكرة في غالبية أوقات اللقاء وصنعنا الكثير من الفرص". وأضاف سيدورف أنه كان يحتاج فقط لاستغلال الفرص وتسجيلها داخل الشباك، مؤكدا أن فريقه لعب بطريقة هجومية طوال وقت المباراة.

وواصل المدير الفني لمنتخب الأسود الكاميرونية تصريحاته عقب المباراة قائلا: "سعيد بتأهلنا لثمن النهائي، فأنا أقضي وقتا رائعا في هذه البطولة ومستمتع بالاستمرار في المنافسة مع فريقي، كما أنني لا أفكر حاليا في مواجهة منتخب نيجيريا بالدور المقبل". وحسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الكاميرون

وواصل المدير الفني لمنتخب الأسود الكاميرونية تصريحاته عقب المباراة قائلا: "سعيد بتأهلنا لثمن النهائي، فأنا أقضي وقتا رائعا في هذه البطولة ومستمتع بالاستمرار في المنافسة مع فريقي، كما أنني لا أفكر حاليا في مواجهة منتخب نيجيريا بالدور المقبل".



وحسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت بين منتخب الكاميرون ونظيره البنيني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، ليحصل بذلك منتخب الكاميرون على نقطة واحدة يرتفع بها رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما ارتفع رصيد بنين إلى 3 نقاط يحتل بها المركز الثالث ويضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فيما تصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الكاميرون.