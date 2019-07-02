رسميا.. مصر تواجه جنوب إفريقيا في دور الـ16 بالكان

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م

منتخب مصر

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء. الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، حيث كانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا بنفس النتيجة على أوغندا.

واختتمت مساء اليوم الثلاثاء منافسات دور المجموعات بالنسخة 32 من بطولة أمم إفريقيا، بـ4 مواجهات بدأت بمباراتي المجموعة السادسة حيث تعادل الكاميرون أمام بنين بدون أهداف، وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بنتيجة 2- 0، ليضمن منتخب النجوم السوداء الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن أسود الكاميرون أصحاب