رياضة

رسميا.. مصر تواجه جنوب إفريقيا في دور الـ16 بالكان

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥١ م
منتخب مصر
منتخب مصر
تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء. الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، حيث كانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا بنفس النتيجة على أوغندا.
واختتمت مساء اليوم الثلاثاء منافسات دور المجموعات بالنسخة 32 من بطولة أمم إفريقيا، بـ4 مواجهات بدأت بمباراتي المجموعة السادسة حيث تعادل الكاميرون أمام بنين بدون أهداف، وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بنتيجة 2- 0، ليضمن منتخب النجوم السوداء الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن أسود الكاميرون أصحاب
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تونس-وموريتانيا 1 (13)

المساكني عن الأداء الباهت: غاضبون أكثر من الجمهور

أعرب يوسف المساكني، نجم وقائد المنتخب التونسي، عن حزنه بسبب سوء أداء منتخب بلاده في نهائيات بطولة بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
منتخب-مالى (3)

مدرب مالي: نحترم كوت ديفوار ولكن طموحنا أصبح مختلفا

"الآن طموحنا أصبح مختلفا، ونسعى لتحقيق البطولة".. بهذه الكلمات بدأ محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي تصريحاته بعد تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الإثنين المُقبل على استاد السويس، بعد أن تمكن منتخب الصقور المالية من الفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف سجله أمادو هيادارا، مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (4)

تعرف على مواجهات ومواعيد دور الـ16 بأمم إفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالنسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو الحالي، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعتين الخامسة والسادسة والتي تحدد على أثرها مواجهات دور الـ16 بالبطولة. وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مواجهات بدأت بمباراتي المجموعة السادسة حيث تعادل الكاميرون أمام بنين بدون أهداف، وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بنتيجة 2- 0، ليضمن منتخب النجوم السوداء الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن أسود الكاميرون أصحاب المركز الثاني.
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جماهير-الجزائر‎

كاف يهدد الجزائر بحرمانه من الجماهير في أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بسبب قيام مناصريه بإشعال الشماريخ فى ملعب الدفاع الجوى، خلال مواجهة محاربي الصحراء أمام المنتخب الكيني، التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا فى مصر حتى 19 يوليو المقبل، وهدد "الكاف" منتخب الجزائر، بحرمانه من الجماهير خلال المسابقة القارية، ومضاعفة العقوبة المالية، حال تكرار الأمر من قبل الجماهير الجزائرية.
هانى-ابو-ريدة (3)

أبو ريدة: نخطط لاستضافة سوبر أوروبي ومونديال الشباب

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه خلال الفترة المقبلة يجب أن نفكر فى الانتقال بالكرة المصرية إلى العالمية، موضحًا أن البداية يجب أن تكون باستضافة مباراة «سوبر» لأحد الدوريات الأوروبية الكبرى بدءًا من العام المقبل. وأضاف أبو ريدة، خلال تصريحاته مساء الأربعاء بقناة «TIME SPORTS»، أن بطولة الأمم الإفريقية ستمنح مصر ظهورا مشرفا أمام العالم، من ملاعب وفنادق على أعلى مستوى، فضلًا عن استقبال المنتخبات المميز في المطارات بفضل مجهودات جميع المسؤولين في الدولة المصرية.
صلاح ورياض محرز

محرز: لم أكن أعرف صلاح.. وسنرى من سيساعد بلاده أكثر

أكد الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أنه لا يفكر ي المقارنات التي تتم بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي من حين لآخر. وأضاف محرز، في تصريحات لقناة «الكأس»، أنه لا يتابع ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بينه وبين صلاح، مؤكدًا أن المقارنات تعقد دائمًا بين اللاعبين العرب الذين يقدمون مستويات مميزة في أوروبا. وواصل: «صلاح قدم مستوى رائعا مع ليفربول في الموسمين الماضيين، فأنا لم أكن أعرفه قبل أن يأتي إلى الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت خلال العامين الماضيين أنه لاعب استثنائي ويستحق كل ما وصل إليه الآن».
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نفاد تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات «فيديو»

أعلن خالد عزيز، المدير التنفيذى لشركة «تذكرتي»، مساء الأربعاء، أن تذاكر جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، نفدت بالكامل. وأوضح عزيز، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء، من برنامج «استاد أفريقيا» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر فضائية «ON sport»، أن تذاكر مباريات منتخب مصر أمام زيمبابوي، في الجولة الأولى من البطولة أمام زيمبابوي، وأمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، ثم ضد أوغندا في الجولة الثالثة.
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