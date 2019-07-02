رياضة

تونس تتأهل لمواجهة غانا في ثمن نهائي كأس الأمم

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م
تونس وموريتانيا
تونس وموريتانيا
واصل المنتخب التونسي عروضه السيئة وأداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، ولم يحقق منتخب النسور أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
بينما تجمد رصيد موريتانيا عند نقطتين بالتساوي مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث حث تعادل كلا المنتخبين في مباراتين وخسرا مباراة. المباراة شهدت تفوقا كبيرا من من منتخب موريتانيا الذي هدد مرمى تونس أكثر من مرة خاصة في الشوط الأول الذي سيطر عليه منتخب المرابطين تماما وسط تراجع كبير وارتباك من لاعبي نسور
اقرأ المزيد
تونس-وموريتانيا 1 (13)

المساكني عن الأداء الباهت: غاضبون أكثر من الجمهور

أعرب يوسف المساكني، نجم وقائد المنتخب التونسي، عن حزنه بسبب سوء أداء منتخب بلاده في نهائيات بطولة بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
منتخب-مالى (3)

مدرب مالي: نحترم كوت ديفوار ولكن طموحنا أصبح مختلفا

"الآن طموحنا أصبح مختلفا، ونسعى لتحقيق البطولة".. بهذه الكلمات بدأ محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي تصريحاته بعد تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الإثنين المُقبل على استاد السويس، بعد أن تمكن منتخب الصقور المالية من الفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف سجله أمادو هيادارا، مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (4)

تعرف على مواجهات ومواعيد دور الـ16 بأمم إفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالنسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو الحالي، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعتين الخامسة والسادسة والتي تحدد على أثرها مواجهات دور الـ16 بالبطولة. وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مواجهات بدأت بمباراتي المجموعة السادسة حيث تعادل الكاميرون أمام بنين بدون أهداف، وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بنتيجة 2- 0، ليضمن منتخب النجوم السوداء الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن أسود الكاميرون أصحاب المركز الثاني.
اقرأ المزيد من الأخبار
تونس

الخزري يحصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة تونس وأنجولا

حصل وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أنجولا التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بذلك يحصل كل منتخب على نقطة واحدة.
منتخب-زيمبابوى

لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
مظاهرات-فى-تونس (2)

منذر شواشي: ما صنعته مصر في 3 شهور يعد إعجازا

كشف منذر شواشي التونسي المنسق العام للجنة الإعلامية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أن مصر دولة عظيمة وتستحق بجدارة ثقة الاتحاد الإفريقي في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق مساء غد الجمعة في تمام العاشرة مساءً وتستمر حتى 19 شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن مصر صنعت الإعجاز خلال ثلاثة أشهر فقط وهو ما يدعوا للفخر والانبهار، حيث قال إن ما يحدث ليس غريبًا على مصر وعلى رئيسها عبدالفتاح السيسي الذي تحمس كثيرًا لاستضافة بلاده بطولة الأمم الإفريقية.
فرجانى ساسى

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل فرجاني ساسي

كشف رئيس نادي الزمالك حقيقة العروض المقدمة للنادي من أجل بيع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء أنه لم تصل أي عروض رسمية للتعاقد مع فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكد رئيس القلعة البيضاء أن كل ما يتردد أو يثار في وسائل الإعلام المختلفة حول رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة بدلا من شر معلومات وأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org