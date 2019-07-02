تونس تتأهل لمواجهة غانا في ثمن نهائي كأس الأمم

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ م

تونس وموريتانيا

واصل المنتخب التونسي عروضه السيئة وأداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، ولم يحقق منتخب النسور أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.

بينما تجمد رصيد موريتانيا عند نقطتين بالتساوي مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث حث تعادل كلا المنتخبين في مباراتين وخسرا مباراة. المباراة شهدت تفوقا كبيرا من من منتخب موريتانيا الذي هدد مرمى تونس أكثر من مرة خاصة في الشوط الأول الذي سيطر عليه منتخب المرابطين تماما وسط تراجع كبير وارتباك من لاعبي نسور