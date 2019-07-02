مالي تصعق أنجولا وتصطدم بكوت ديفوار في دور الـ16

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

مالي

حقق منتخب مالي، فوزا مهما على نظيره الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية في ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، سجل هدف المباراة الوحيد أمادو هايدارا في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ليواجه منتخب مالي نظيره الإيفواري يوم الإثنين في دور الـ16. اللقاء لم يشهد أحداثا كثيرة، ولم تظهر الصقور المالية بقوتهم المعهودة خلال مبارياتهم في البطولة، لكنهم نجحوا في خطف هدف قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح أمادو هايدارا في هز شباك المنتخب الأنجولي في الدقيقة 37 من صاروخية قوية سكنت شباك المنتخب الأنجولي بعد مراوغة ناجحة ومرور رائع من الدفاعات الأنجولية، فيما اكتفى لاعبو أنجولا بالمحاولات على مرمى المنافس عن طريق العرضيات واختراقات جيرالدو لكنه فشل في التسجيل على مدار الشوط الأول. الشوط الثاني حاول