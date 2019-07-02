شروط وإجراءات.. كيف تسترد الكفالة من النيابة؟

ليس هناك حد أدنى أو اقصى للكفالة فمن الممكن أن تكون 10 جنيهات وقد تصل إلى الملايين فمن يحدد الكفالة ويقدرها هم أعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاء
مرافعات وأسانيد قانونية يستند إليها محامو المتهمين في القضايا المختلفة داخل ساحات وأروقة المحاكم نظير إصدار قرار من المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة مالية، وهناك من يستجيب لطلبات الدفاع ويصدر قرارا بإخلاء سبيل متهما في بعض القضايا مقابل دفع كفالة مالية، في القضايا البسيطة، غير أن القانون حدد جملة من الشروط والإجراءات بإمكانك حال اتباعها أن تسترد قيمة الكفالة التي قمت بتوريدها إلى خزينة النيابة العامة، ويستجيب القضاة في بعض الأحيان لطلبات فريق الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم نظير كفالة مالية، وهناك من يرفض لحين إصدار الحكم النهائي.
أقر المُشرع في القانون المصري نصوصًا تُعطي للمواطن الحق في الإفراج عنه بكفالة لحين حلول موعد محاكمته، فعند القبض على المتهم في قضية ما، تُتبع بعض الخطوات منها: عرض المتهم على النيابة، مع حبسه لفترة زمنية معينة على ذمة التحقيق، ثم بعد ذلك يتم استدعاء المتهم أمام المحكمة لكي تطلب النيابة استمرار حبسه
أقر المُشرع في القانون المصري نصوصًا تُعطي للمواطن الحق في الإفراج عنه بكفالة لحين حلول موعد محاكمته، فعند القبض على المتهم في قضية ما، تُتبع بعض الخطوات منها: عرض المتهم على النيابة، مع حبسه لفترة زمنية معينة على ذمة التحقيق، ثم بعد ذلك يتم استدعاء المتهم أمام المحكمة لكي تطلب النيابة استمرار حبسه ثم بعد ذلك يجيء دور المحاكمة، وأباح القانون أنه وخلال أى من المراحل السابقة، يجوز الإفراج عنه بكفالة إذا كان الاتهام في جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
كما أباح القانون للمتهم طلب الإفراج عنه بالضمان الشخصي، أو المالي في الجنح البسيطة والمخالفات.
الكفالة كمات يعرفها المحامي مصطفى صابر، هى مبلغ تقرره النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته، ويكون استعمال الكفالة هنا، وبخاصة إذا كان مبلغ الكفالة كبيرًا، ضمانا لكى لا يتخلف المتهم عن الحضور إلى المحكمة وإلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر آخر بالقبض على المتهم.
أضاف المحامي لـ«التحرير» أن الكتاب الدورى للنيابة العامة حدد مجموعة من الشروط لاسترداد الكفالة من النيابات الكلية على مستوى المحافظات، حيث تضمن الكتاب شرطين لاسترداد الكفالة ومنع صرفها في 5 حالات جاءت على النحو التالى:
أولاَ: شروط استرداد الكفالة:
1- أن يكون المتهم قد حصل على حكم بالبراءة أو صدر بحقه أمرا بـ «ألا وجه لإقامة الدعوى»، أو «استبعاد شبهة الجريمة»، أو «تصالح» أمام المحكمة فقط.
2- أن يلتزم المتهم بشرط حضور الجلسات عقب قيامه بصرف الكفالة أو الضمان المالي.
3- عدم وجود أي مديونية على المتهم.
ثانياَ: لا يستحق صرف الكفالة فى حالة:
1- عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.
2- التصالح أمام المحامى العام الأول للنيابات.
3- مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لمصلحة المتهم ولم يقم الأخير بطلب الاسترداد خلال تلك المدة، وتكون الكفالة من حق الحكومة.
4- إيقاف تنفيذ العقوبة.
وأشار المحامي إلى أن الأوراق المطلوبة لصرف الكفالة:
- طلب صاحب الكفالة أو سند الوكالة.
- ثلاث صور بطاقة للمتهم.
- صورة شهادة من جدول الجناية أو الجنحة مبين بها إذا كان تم نسخ صورة من عدمه.
الكفالة يقررها وكيل النيابة أو القاضي حسب الجرم الجنائي فهناك فرق بين متهم اختلس مليون جنيه ومتهم آخر اختلس ألف جنيه، وهناك فرق بين متهم ضرب أحد الأشخاص فأحدث به إصابات بالغة ومتهم صفع شخصا أو ركله بالقدم.
يشترط أن يكون للمتهم محل اقامة معلوم وثابت داخل مصر حتى لا يهرب ووقتها تحدد الكفالة المالية.
تحدد الكفالة حسب ملاءة الشخص من واقع الأوراق والمستندات والاتهامات والشهود، فمثلا اذا كان هناك شخص ما لديه ثروة تقدر بالملايين وقتها يمكن للقاضي أو المحقق أن يفرض عليه كفالة بقيمة 2 أو 3 ملايين جنيه وليس لأحد عليه سلطان.
ليس هناك حد أدنى أو اقصى للكفالة المالية، فمن الممكن أن تكون 10 جنيهات، وقد تصل لملايين الجنيهات، فالذي يحدد الكفالة ويقدرها هم أعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاة، ولا بد أن تحدد بالجنيه المصري فقط حتى ولو كان المتهم أجنبيا.
ويجوز لجهة التحقيق تخفيض قيمة الكفالة إذا التمس المتهم ذلك وقدرت الجهة وضعه المادي، وقد يرى المحقق الإفراج عنه دون كفالة مالية إذا كان موظفا عاما بضمان محل عمله، أو بضمان محل إقامته عند وجود سكن له معروف.
إذا لم يحضر المتهم جلسات المحاكمة تظل قيمة الكفالة معلقة داخل خزانة وزارة المالية بالمحكمة لحين الفصل في القضية وإصدار حكم نهائي بات، فإذا أدين المتهم وقضي بغرامة مالية كعقوبة تكميلية، يتم اقتطاع مبلغ الغرامة المحددة من الكفالة، فإذا قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم بحكم نهائي بات فيحق له سواء كان أجنبيا أو مصريا أن يتقدم بطلب للنيابة العامة لاسترداد مبالغ الكفالة، ولكن المتهم المصري لكي يسترد كفالته عليه تقديم شهادة من الضرائب العامة تفيد بعدم وجود أي مديونية عليه.