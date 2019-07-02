شروط وإجراءات.. كيف تسترد الكفالة من النيابة؟

ليس هناك حد أدنى أو اقصى للكفالة فمن الممكن أن تكون 10 جنيهات وقد تصل إلى الملايين فمن يحدد الكفالة ويقدرها هم أعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاء

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

محكمة- أرشيفية

مرافعات وأسانيد قانونية يستند إليها محامو المتهمين في القضايا المختلفة داخل ساحات وأروقة المحاكم نظير إصدار قرار من المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة مالية، وهناك من يستجيب لطلبات الدفاع ويصدر قرارا بإخلاء سبيل متهما في بعض القضايا مقابل دفع كفالة مالية، في القضايا البسيطة، غير أن القانون حدد جملة من الشروط والإجراءات بإمكانك حال اتباعها أن تسترد قيمة الكفالة التي قمت بتوريدها إلى خزينة النيابة العامة، ويستجيب القضاة في بعض الأحيان لطلبات فريق الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم نظير كفالة مالية، وهناك من يرفض لحين إصدار الحكم النهائي.

أقر المُشرع في القانون المصري نصوصًا تُعطي للمواطن الحق في الإفراج عنه بكفالة لحين حلول موعد محاكمته، فعند القبض على المتهم في قضية ما، تُتبع بعض الخطوات منها: عرض المتهم على النيابة، مع حبسه لفترة زمنية معينة على ذمة التحقيق، ثم بعد ذلك يتم استدعاء المتهم أمام المحكمة لكي تطلب النيابة استمرار حبسه