تعرف على مواجهات ومواعيد دور الـ16 بأمم إفريقيا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

الجزائر والسنغال

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالنسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو الحالي، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعتين الخامسة والسادسة والتي تحدد على أثرها مواجهات دور الـ16 بالبطولة. وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مواجهات بدأت بمباراتي المجموعة السادسة حيث تعادل الكاميرون أمام بنين بدون أهداف، وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بنتيجة 2- 0، ليضمن منتخب النجوم السوداء الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن أسود الكاميرون أصحاب المركز الثاني.

وفي مباراتي المجموعة الخامسة اكتفى منتخب تونس بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام موريتانيا، وتغلب منتخب مالي على أنجولا بنتيجة 1- 0، ليتأهل نسور قرطاج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب المالي المتصدر بـ7 نقاط. وضرب منتخب مصر رسميا، موعدًا ليس سهلا أمام منتخب جنوب إفريقيا، في الدور التالي الـ16،