مدرب مالي: نحترم كوت ديفوار ولكن طموحنا أصبح مختلفا

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

منتخب مالي

"الآن طموحنا أصبح مختلفا، ونسعى لتحقيق البطولة".. بهذه الكلمات بدأ محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي تصريحاته بعد تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الإثنين المُقبل على استاد السويس، بعد أن تمكن منتخب الصقور المالية من الفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف سجله أمادو هيادارا، مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

وقال المدير الفني لمنتخب مالي في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، إنه سعيد للغاية بسبب الإنجاز الذي حققه اللاعبون وصعودهم للدور السادس عشر من البطولة، نمضي قدمًا في البطولة ونركز على مباراة تلو الأخرى، الآن سنواجه منتخبا قويا مثل كوت ديفوار". وتابع: "منتخب كوت ديفوار منتخب نكن له كل التقدير

وقال المدير الفني لمنتخب مالي في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، إنه سعيد للغاية بسبب الإنجاز الذي حققه اللاعبون وصعودهم للدور السادس عشر من البطولة، نمضي قدمًا في البطولة ونركز على مباراة تلو الأخرى، الآن سنواجه منتخبا قويا مثل كوت ديفوار".



وتابع: "منتخب كوت ديفوار منتخب نكن له كل التقدير والاحترام ولكن نحن أيضًا لدينا طموح كبير وسنحاول تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز، لمَ لا وطموحنا أصبح مختلفا الآن وأصبحنا مرشحين لحصد البطولة".



وتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب أنجولا عند نقطتين ليودعوا البطولة، يأتي في الوصافة منتخب تونس برصيد ثلاث نقاط، بعد تعادله سلبيا مع نظيره الموريتاني الذي ودع البطولة هو الآخر.