رياضة

مدرب مالي: نحترم كوت ديفوار ولكن طموحنا أصبح مختلفا

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
منتخب مالي
منتخب مالي
"الآن طموحنا أصبح مختلفا، ونسعى لتحقيق البطولة".. بهذه الكلمات بدأ محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي تصريحاته بعد تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الإثنين المُقبل على استاد السويس، بعد أن تمكن منتخب الصقور المالية من الفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف سجله أمادو هيادارا، مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
وقال المدير الفني لمنتخب مالي في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، إنه سعيد للغاية بسبب الإنجاز الذي حققه اللاعبون وصعودهم للدور السادس عشر من البطولة، نمضي قدمًا في البطولة ونركز على مباراة تلو الأخرى، الآن سنواجه منتخبا قويا مثل كوت ديفوار". وتابع: "منتخب كوت ديفوار منتخب نكن له كل التقدير
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تونس-وموريتانيا 1 (13)

المساكني عن الأداء الباهت: غاضبون أكثر من الجمهور

أعرب يوسف المساكني، نجم وقائد المنتخب التونسي، عن حزنه بسبب سوء أداء منتخب بلاده في نهائيات بطولة بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (4)

تعرف على مواجهات ومواعيد دور الـ16 بأمم إفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالنسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو الحالي، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعتين الخامسة والسادسة والتي تحدد على أثرها مواجهات دور الـ16 بالبطولة. وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مواجهات بدأت بمباراتي المجموعة السادسة حيث تعادل الكاميرون أمام بنين بدون أهداف، وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بنتيجة 2- 0، ليضمن منتخب النجوم السوداء الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن أسود الكاميرون أصحاب المركز الثاني.
منتخب-مالي

مالي تصعق أنجولا وتصطدم بكوت ديفوار في دور الـ16

حقق منتخب مالي، فوزا مهما على نظيره الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية في ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، سجل هدف المباراة الوحيد أمادو هايدارا في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ليواجه منتخب مالي نظيره الإيفواري يوم الإثنين في دور الـ16. اللقاء لم يشهد أحداثا كثيرة، ولم تظهر الصقور المالية بقوتهم المعهودة خلال مبارياتهم في البطولة، لكنهم نجحوا في خطف هدف قبل نهاية الشوط الأول.
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منتخب-مالي

مالي تصعق أنجولا وتصطدم بكوت ديفوار في دور الـ16

حقق منتخب مالي، فوزا مهما على نظيره الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية في ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، سجل هدف المباراة الوحيد أمادو هايدارا في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ليواجه منتخب مالي نظيره الإيفواري يوم الإثنين في دور الـ16. اللقاء لم يشهد أحداثا كثيرة، ولم تظهر الصقور المالية بقوتهم المعهودة خلال مبارياتهم في البطولة، لكنهم نجحوا في خطف هدف قبل نهاية الشوط الأول.
تونس-وانجولا

حفلة أهداف وتعادل تونس في رابع أيام «كان 2019»

انتهى اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المُقبل، وشهد يوم الإثنين إقامة 3 مباريات قوية، بدأت بمواجهة منتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخب المغرب وناميبيا، ثم مواجهة منتخب تونس ونظيره الأنجولي، ومالي مع نظيره الموريتاني، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة التي يشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
محمد-صلاح (2)

طارق يحيى: وجود محمد صلاح يشعل كأس الأمم 2019

قال طارق يحيى، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق الذي توج بلقب أمم أفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سيكون عاملا كبيرا في زيادة حدة المنافسة في بطولة أمم إفريقيا، وبسؤاله عن ذكرياته في نسخة بطولة 1986 قال: "لم ولن أنس هذه النسخة، التي شهدت أجواء غير طبيعية، تباينت معها المشاعر ما بين التوتر والفرحة، وكنا نلعب مبارياتنا على استاد القاهرة، ورغم أنه لم يكن يبتعد أكثر من كيلومترين اثنين عن فندق الإقامة، لكننا كنا نصل إليه في ساعتين، بسبب الجماهير وحضورها الذي كان يزيد عن 100 ألف متفرج".
محمد-صلاح (2)

مصر أمام أوغندا.. تفوق تاريخي وهزيمة ثقيلة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، بمواجهة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل في المباراة الافتتاحية للبطولة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 30 يونيو على استاد القاهرة، وتملك مصر أفضلية كاسحة في المواجهات المباشرة على أوغندا من خلال تحقيقها الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين فقط.
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