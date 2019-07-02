المساكني عن الأداء الباهت: غاضبون أكثر من الجمهور

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م

يوسف المساكني

أعرب يوسف المساكني، نجم وقائد المنتخب التونسي، عن حزنه بسبب سوء أداء منتخب بلاده في نهائيات بطولة بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.

وقال المساكني، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN sports، إن لاعبي نسور قرطاج يعانون من ضغوط عديدة في هذه البطولة، كما أن عددا من لاعبي المنتخب الحاليين لا يملكون الخبرة الكافية في مثل هذه البطولات، ولم يشاركوا في المونديال الأخير. وتطرق نجم الدحيل القطري، للحديث عن تأهل الفريق إلى دور الـ16 بالبطولة،