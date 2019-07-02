رياضة

المساكني عن الأداء الباهت: غاضبون أكثر من الجمهور

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
يوسف المساكني
يوسف المساكني
أعرب يوسف المساكني، نجم وقائد المنتخب التونسي، عن حزنه بسبب سوء أداء منتخب بلاده في نهائيات بطولة بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
وقال المساكني، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN sports، إن لاعبي نسور قرطاج يعانون من ضغوط عديدة في هذه البطولة، كما أن عددا من لاعبي المنتخب الحاليين لا يملكون الخبرة الكافية في مثل هذه البطولات، ولم يشاركوا في المونديال الأخير. وتطرق نجم الدحيل القطري، للحديث عن تأهل الفريق إلى دور الـ16 بالبطولة،
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مدرب مالي: نحترم كوت ديفوار ولكن طموحنا أصبح مختلفا

"الآن طموحنا أصبح مختلفا، ونسعى لتحقيق البطولة".. بهذه الكلمات بدأ محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي تصريحاته بعد تأهل فريقه إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، ليواجه منتخب كوت ديفوار يوم الإثنين المُقبل على استاد السويس، بعد أن تمكن منتخب الصقور المالية من الفوز على منتخب أنجولا بهدف نظيف سجله أمادو هيادارا، مساء اليوم الثلاثاء في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.
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تعرف على مواجهات ومواعيد دور الـ16 بأمم إفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالنسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو الحالي، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعتين الخامسة والسادسة والتي تحدد على أثرها مواجهات دور الـ16 بالبطولة. وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مواجهات بدأت بمباراتي المجموعة السادسة حيث تعادل الكاميرون أمام بنين بدون أهداف، وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بنتيجة 2- 0، ليضمن منتخب النجوم السوداء الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن أسود الكاميرون أصحاب المركز الثاني.
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مالي تصعق أنجولا وتصطدم بكوت ديفوار في دور الـ16

حقق منتخب مالي، فوزا مهما على نظيره الأنجولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية في ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، سجل هدف المباراة الوحيد أمادو هايدارا في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ليواجه منتخب مالي نظيره الإيفواري يوم الإثنين في دور الـ16. اللقاء لم يشهد أحداثا كثيرة، ولم تظهر الصقور المالية بقوتهم المعهودة خلال مبارياتهم في البطولة، لكنهم نجحوا في خطف هدف قبل نهاية الشوط الأول.
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الجزائر-والسنغال-الشوط الاول (4)

تعرف على مواجهات ومواعيد دور الـ16 بأمم إفريقيا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالنسخة 32 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى 19 يوليو الحالي، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعتين الخامسة والسادسة والتي تحدد على أثرها مواجهات دور الـ16 بالبطولة. وأقيمت اليوم الثلاثاء 4 مواجهات بدأت بمباراتي المجموعة السادسة حيث تعادل الكاميرون أمام بنين بدون أهداف، وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بنتيجة 2- 0، ليضمن منتخب النجوم السوداء الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن أسود الكاميرون أصحاب المركز الثاني.
تونس-وموريتانيا 1 (1)

تونس تتأهل لمواجهة غانا في ثمن نهائي كأس الأمم

واصل المنتخب التونسي عروضه السيئة وأداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، ولم يحقق منتخب النسور أي فوز في دور المجموعات حيث حصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
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رسميا.. مصر تواجه جنوب إفريقيا في دور الـ16 بالكان

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء. الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، حيث كانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا بنفس النتيجة على أوغندا.
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ماذا تحمل لنا مواجهات الثلاثاء في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. البداية ستكون في السادسة مساءً على استاد السويس، حيث يلعب منتخب غانا أمام نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتُنقَل المباراة عبر قناة «beIN Sports MAX 2»، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب الكاميرون أمام نظيره منتخب بنين على استاد الإسماعيلية، وتُنقل المباراة عبر «beIN Sports MAX 1، وTime Sports (بث أرضي)».
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