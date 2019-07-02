جريمة

عامل يحتجز شقيقه 11 عاما مقيدا بالسلاسل في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة حادثا ماسويا عندما قام عامل باحتجاز شقيقه في المنزل لمدة 11 عاما، وقيامه بتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة، وقررت النيابة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات في القضية. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين في إحدى قرى مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد.ع.س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر "أحمد.ع.س" في المنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية.
على الفور تحرّكت قوة من ضباط المباحث في مركز شرطة بدر وفرع البحث الجنائي، برئاسة العقيد إيهاب المسارع، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد الديب، رئيس المباحث، للتأكد من صحة الواقعة، وتبيّن صحة الواقعة ووجود "أحمد.ع.س"، موثق بالسلاسل الحديدية بإحدى الغرف في المنزل.تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر
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شروط وإجراءات.. كيف تسترد الكفالة من النيابة؟

مرافعات وأسانيد قانونية يستند إليها محامو المتهمين في القضايا المختلفة داخل ساحات وأروقة المحاكم نظير إصدار قرار من المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة مالية، وهناك من يستجيب لطلبات الدفاع ويصدر قرارا بإخلاء سبيل متهما في بعض القضايا مقابل دفع كفالة مالية، في القضايا البسيطة، غير أن القانون حدد جملة من الشروط والإجراءات بإمكانك حال اتباعها أن تسترد قيمة الكفالة التي قمت بتوريدها إلى خزينة النيابة العامة، ويستجيب القضاة في بعض الأحيان لطلبات فريق الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم نظير كفالة مالية، وهناك من يرفض لحين إصدار الحكم النهائي.
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«ملوخية وبط وتعابين».. أغرب المضبوطات في المطارات

«ثعابين سامة وحرباء وملوخية وبط وخصلات شعر»، تعتبر من أغرب المضبوطات التي سقطت في قبضة أجهزة الأمن بالمطارات خلال الأشهر القليلة الماضية، فبالأمس، عثر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، على ثعابين سامة بحوزة راكب مصري قادم من تايلاند، أخفاها داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك، خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، بعدما اشتبه رجال الجمارك فيه وسط الزحام، قبل أن تعثر أجهزة الأمن على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.
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النيابة تُصرح بدفن جثث «تصادم الثورة» في مصر الجديدة

أجرت نيابة مصر الجديدة، معاينة لموقع حادث التصادم الذي وقع بشارع الثورة، اليوم الثلاثاء، ونتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحفظ على السيارتين، وانتداب المعمل الجنائي لفحصهما، فيما صرحت بدفن جثث المتوفين جراء الحادث، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، في ضوء ما تبلغ لأجهزة الأمن جراء تلقيها إخطار بالحادث.
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سيارة نقل تقتحم مبنى النجدة بـ«الصحراوي» ومصرع ضابط

لقى ضابط بمديرية أمن الجيزة، مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل بمبنى تابع لشرطة النجدة الواقع بطريق الإسكندرية الصحراوي، قبيل محطة تحصيل الرسوم بنطاق محافظة الجيزة، فيما تم نقل جثة الضابط إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لرفع آثار التصادم، في الوقت الذي تم التحفظ فيه على السائق المتسبب في الحادث.
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انتحار فتاة من الدور الـ13 لرفض والدتها تناول الدواء

قرر المستشار عبد العزيز سامي، رئيس نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تشريح جثة فتاة لقت مصرعها أثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ13 بعد اختلال توازنها في أثناء تهديدها والدتها بالانتحار لإقناعها بتناول الدواء، وذلك لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من العقار رقم 17 بشارع عمر لطفي، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
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يئست من المرض.. انتحار مسنة من الدور الخامس بالبحيرة

شهدت منطقة نادي المعلمين في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًّا، عندما انتحرت ربة منزل في أول أيام العيد بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها في الطابق الخامس، ليأسها من المرض. وسقطت "منى .م .أ" 65 سنة، على الأرض جثة هامدة غارقة في الدماء وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام، لكنها توفيت قبل وصولها، فيما انتدب فريق من النيابة العامة بقسم دمنهور لمعاينة الحادث، وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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سقوط 4 أطفال من أعلى الملاهي في البحيرة

أصيب 4 أطفال إثر سقوطهم من أعلى «الملاهي» بنادي مبارك الرياضي في مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، بورود بلاغ بسقوط 4 أطفال من أعلى ألعاب ملاهي داخل نادي مبارك بغرب النوبارية، ووجه على الفور بنقل الأطفال للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة النوبارية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.
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أمن القاهرة يحل طلاسم 3 وقائع سرقة في يوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، اليوم الأربعاء، في كشف لغز 3 وقائع سرقات في أماكن متفرقة بالعاصمة، أولاها كشف لغز سرقة حقيبة تاجر أكسسوارات من داخل سيارته في أثناء توقفها أسفل منزله والقبض على المتهم وبحوزته المسروقات، وفي قصر النيل استعاد ضباط المباحث سيارة مسروقة من صاحبها عقب سرقتها من داخل ورشة ميكانيكي، وأخيرا في المعادي ألقى ضباط المباحث القبض على عاطل تخصص في ارتكاب جرائم سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكبوت.
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