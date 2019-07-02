عامل يحتجز شقيقه 11 عاما مقيدا بالسلاسل في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م

حبس - صورة أرشيفية

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة حادثا ماسويا عندما قام عامل باحتجاز شقيقه في المنزل لمدة 11 عاما، وقيامه بتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة، وقررت النيابة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات في القضية. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين في إحدى قرى مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد.ع.س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر "أحمد.ع.س" في المنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية.

على الفور تحرّكت قوة من ضباط المباحث في مركز شرطة بدر وفرع البحث الجنائي، برئاسة العقيد إيهاب المسارع، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد الديب، رئيس المباحث، للتأكد من صحة الواقعة، وتبيّن صحة الواقعة ووجود "أحمد.ع.س"، موثق بالسلاسل الحديدية بإحدى الغرف في المنزل.تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر