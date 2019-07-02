عامل يحتجز شقيقه 11 عاما مقيدا بالسلاسل في البحيرة
تحرير:محمود عبد الصبور
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
حبس - صورة أرشيفية
شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة حادثا ماسويا عندما قام عامل باحتجاز شقيقه في المنزل لمدة 11 عاما، وقيامه بتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة، وقررت النيابة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات في القضية.
تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين في إحدى قرى مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد.ع.س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر "أحمد.ع.س" في المنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية.
على الفور تحرّكت قوة من ضباط المباحث في مركز شرطة بدر وفرع البحث الجنائي، برئاسة العقيد إيهاب المسارع، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد الديب، رئيس المباحث، للتأكد من صحة الواقعة، وتبيّن صحة الواقعة ووجود "أحمد.ع.س"، موثق بالسلاسل الحديدية بإحدى الغرف في المنزل.تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر
على الفور تحرّكت قوة من ضباط المباحث في مركز شرطة بدر وفرع البحث الجنائي، برئاسة العقيد إيهاب المسارع، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد الديب، رئيس المباحث، للتأكد من صحة الواقعة، وتبيّن صحة الواقعة ووجود "أحمد.ع.س"، موثق بالسلاسل الحديدية بإحدى الغرف في المنزل.
تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2357 إداري مركز شرطة بدر لسنة 2019، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة مع المتهم.
وقال المتهم " السيد.ع.س"، في اعترافاته بأنه قام باحتجاز شقيقه " أحمد" بالمنزل وتوثيقه، بسبب تكرار مشاكله في القرية وخوفا عليه من تعرضه للأذى، قائلا: "شقيقي كان يخرج من المنزل ويعود لنا بالمشاكل يوميا سواء من الجيران أو المنطقة".
وتابع المتهم في الاعترافات، أن شقيقه "أحمد"، كان يتعرض للضرب في أثناء حدوث المشاكل معه، مرددا :"يا ريته كان بيضرب ولكن كان بينضرب، علشان كده خفت عليه أنه يجرى له حاجة، فقررت احتجازه في المنزل وذلك بعلم اشقائي البنات".