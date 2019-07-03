معلول: مدرب تونس لن يحقق نتائج جيدة لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

تونس وموريتانيا

يرى نبيل معلول، مدرب منتخب تونس السابق، أن مجموعة نسور قرطاج، من أضعف مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2019، مشيرًا إلى أن الفريق هو من صعّب الأمور على نفسه. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات، وحصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.

وأضاف معلول في تصريحات تليفزيونية: «جميع التوانسة شعروا بالقلق من استقبال هدف أمام موريتانيا، تونس قدمت واحدة من أسوأ مبارياتها في الكان، متمنيًا أن يستعد المنتخب بشكل أفضل للدور المقبل». وواصل: «مواجهة غانا في دور الـ16 صعبة، لكن منتخب تونس قادر على عبور اللقاء»، مشيرًا إلى