رياضة

أبياه: حققنا هدفنا.. وموازين القوي تغيرت في إفريقيا

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص
كواسي ابياه
كواسي ابياه
أبدى كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه النجوم السوداء على منتخب غينيا بهدفين دون رد. وقال أبياه في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم على استاد السويس الرياضي: «أعتقد أن موازين القوى في قارة إفريقيا تغيرت تماماَ عما كانت عليه من قبل، ولم يعد هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة، ولا توجد مباراة سهلة، في مشوار البطولة، كل المنتخبات تبحث عن الفوز من أجل التأهل والوصول الى أبعد نقطة في البطولة».
وأكد أبياه أنه في بعض الأوقات لا يظهر منتخب غانا بشكل جيد، وهو كمدرب يبحث عن الأفضل من أجل الفوز بالمباريات تباعا، لأن أهم ما يطلبه من اللاعبين هو الوصول إلى مرمى المنافس وتسجيل الأهداف، بالإضافة إلى الحفاظ على شباك الفريق نظيفة وليس الجري خلف الكرة فقط مثلما تظهر بعض الفرق. وأوضح المدير الفني لمنتخب
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تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.
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نجم تونس: معلول ليس قريبي وغيابه أفقدنا ثلث قوتنا

علق نبيل معلول، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، على انتقادات الصحف التونسية له بسبب تصريحاته السابقة، والتي تعجب فيها من استبعاد علي معلول من قائمة نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال معلول في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «الصحف التونسية تنتقد كل ما يقوله نبيل معلول، لدينا جماهير فرق وليست جماهير منتخب، تمكنت من قيادة منتخب تونس للمركز الرابع عشر عالميًا ولكن الصحف تتذكر فقط أنني كنت مدربًا لفريق الترجي».
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معلول: مدرب تونس لن يحقق نتائج جيدة لهذا السبب

يرى نبيل معلول، مدرب منتخب تونس السابق، أن مجموعة نسور قرطاج، من أضعف مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2019، مشيرًا إلى أن الفريق هو من صعّب الأمور على نفسه. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات، وحصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
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غانا تخطف صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون

فوز غالٍ حققه المنتخب الغاني على نظيره غينيا بيساو بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر وتستضيفها حتى 19 يوليو المقبل، أحرز هدفي المباراة جوزيف أدو وجوردون ايو في الدقيقتين 46 و72، ليحصد المنتخب الغاني ثلاث نقاط منحته التأهل لدور الـ16 والصعود كأول المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الكاميرون صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
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مدرب تونس: مشاركة فرجاني ساسي مسألة تخصني

أكد الفرنسي آلان جريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على أن منتخبه لا يملك بديلا عن الفوز خلال مواجهة الغد أمام منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من كأس الأمم 2019، وأكد المدير الفني لنسور قرطاح أن لقاء الغد يحمل أهمية كبيرة، وإلزامية للفوز من أجل سمعة الكرة التونسية وتجنب الخروج المبكر. وعن مشاركة غيلان الشعلاني، قال آلان جريس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من الصعب إشراكه بسبب إصابته، وهناك أيضا محاولات لتجهيز فرجاني ساسي للمشاركة، خاصة وأنه استعاد الكثير من حالته البدينة ومسألة مشاركته تخصني".
منتخب غانا

مدرب غانا: لا بديل عن الفوز أمام غينيا بيساو

أكد كواسي أبياه، مدرب منتخب غانا، أن لدى فريقه العديد من الخيارات لتعويض كثرة الإيقافات، مُشيرًا إلى أن التعادل أمام بنين في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم هو السبب في عدم حسم التأهل للدور التالي حتى الآن، وقال أبياه خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة غينيا بيساو: "أسعى لبذل قصارى جهدي أمام غينيا بيساو من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة والصعود للدور الثاني، لا بديل عن الفوز بعد التعادل في أول جولتين، ولدينا العديد من الخيارات في التشكيل كبدائل للاعبين المصابين، أعتقد أنه لن يكون هناك تغييرات كثيرة".
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استعداداً لأنجولا.. بعثة مالي تصل إلى الإسماعيلية

وصلت مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مالي القادم من المجموعة الخامسة بالسويس، إلى الإسماعيلية للإقامة بفندق توليب المطل على بحيرة التمساح، استعدادًا للقاء أنجولا بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً، ويحتل المنتخب المالي المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف، والتعادل مع تونس بهدف لمثله، وانتقل للإسماعيلية وفق ترتيبات اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ32 التي تستضيفها مصر حاليا حتى يوم 19 يوليو من الشهر المقبل.
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