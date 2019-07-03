أبياه: حققنا هدفنا.. وموازين القوي تغيرت في إفريقيا

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

كواسي ابياه

أبدى كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه النجوم السوداء على منتخب غينيا بهدفين دون رد. وقال أبياه في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم على استاد السويس الرياضي: «أعتقد أن موازين القوى في قارة إفريقيا تغيرت تماماَ عما كانت عليه من قبل، ولم يعد هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة، ولا توجد مباراة سهلة، في مشوار البطولة، كل المنتخبات تبحث عن الفوز من أجل التأهل والوصول الى أبعد نقطة في البطولة».

وأكد أبياه أنه في بعض الأوقات لا يظهر منتخب غانا بشكل جيد، وهو كمدرب يبحث عن الأفضل من أجل الفوز بالمباريات تباعا، لأن أهم ما يطلبه من اللاعبين هو الوصول إلى مرمى المنافس وتسجيل الأهداف، بالإضافة إلى الحفاظ على شباك الفريق نظيفة وليس الجري خلف الكرة فقط مثلما تظهر بعض الفرق. وأوضح المدير الفني لمنتخب