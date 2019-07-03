رياضة

أمريكا في نهائي مونديال السيدات على حساب إنجلترا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص
منتخب أمريكا للسيدات
منتخب أمريكا للسيدات
تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم للسيدات إلى نهائي كأس العالم 2019، الذي تستضيفه فرنسا، بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب جروباما ستايديوم بفرنسا. سجلت الهدف الأول لفريق سيدات الولايات المتحدة الأمريكية اللاعبة كريستين بريس في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من المباراة، قبل أن يتعادل الإنجليز عن طريق اللاعبة إلين وايت في الدقيقة التاسعة عشر من زمن الشوط الأول من المباراة.
وفي الدقيقة الحادية والثلاثين تمكنت اللاعبة أليكس مورجان من تسجيل الهدف الثاني وهو هدف الفوز لسيدات الولايات المتحدة الأمريكية، كما شهدت المباراة إهدار ستيف هوجتون لاعبة المنتخب الإنجليزي لركلة جزاء في الدقيقة 84 من زمن المباراة، بالإضافة إلى تعرض اللاعبة ميلي برايت للطرد بعد إشهار حكم اللقاء البطاقة
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طارق سليمان: تألق الشناوي نقطة الضوء في أداء المنتخب

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التشكيل الرسمي لكلاسيكو البرازيل والأرجنتين

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تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

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أوكرانيا تتوج بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخها

توج منتخب أوكرانيا تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم للشباب بعدما حقق فوزًا كبيرًا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فيدزيفا بدولة بولندا التي استضافت مونديال الشباب، افتتح منتخب كوريا الجنوبية التسجيل في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء مشكوك في صحتها احتسبها الحكم الدولي إسماعيل الفاتح بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو لكن المنتخب الأوكراني لم يستسلم وكثف من هجماته على مرمى المنتخب الكوري من أجل إدراك التعادل.
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في عيد ميلاده.. أرقام قياسية من مسيرة محمد صلاح

يحتفل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي بواقع 3 مرات في نفس الموسم، وأكثر من سجل أهدافًا في أكبر عدد من الفرق في البريميرليج في موسم واحد، بتسجيله في 17 فريقا.
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البرازيل تقص شريط كوبا أمريكا بمواجهة بوليفيا

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ميندي لاعب الملكي.. من الكرسي المتحرك إلى مدريد

انضم الدولي الفرنسي فيرلان ميندي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني قادمًا من فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بموجب عقد يمتد لـ6 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 48 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز بقيمة 5 ملايين يورو، ليدخل الظهير الأيسر في منافسة قوية مع زميله البرازيلي مارسيلو، في محاولة لحجز مكانه في تشكيل الفريق الملكي تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان. ولأن كرة القدم ساحرة ومن الممكن أن تغير مسيرة لاعبيها، كانت الكرة صاحبة دور كبير في تغييرات حياة ميندي في أوائل عمره.
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