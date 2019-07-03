أمريكا في نهائي مونديال السيدات على حساب إنجلترا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

منتخب أمريكا للسيدات

تأهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم للسيدات إلى نهائي كأس العالم 2019، الذي تستضيفه فرنسا، بعد فوزها على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب جروباما ستايديوم بفرنسا. سجلت الهدف الأول لفريق سيدات الولايات المتحدة الأمريكية اللاعبة كريستين بريس في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من المباراة، قبل أن يتعادل الإنجليز عن طريق اللاعبة إلين وايت في الدقيقة التاسعة عشر من زمن الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين تمكنت اللاعبة أليكس مورجان من تسجيل الهدف الثاني وهو هدف الفوز لسيدات الولايات المتحدة الأمريكية، كما شهدت المباراة إهدار ستيف هوجتون لاعبة المنتخب الإنجليزي لركلة جزاء في الدقيقة 84 من زمن المباراة، بالإضافة إلى تعرض اللاعبة ميلي برايت للطرد بعد إشهار حكم اللقاء البطاقة