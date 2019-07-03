رياضة

نجم تونس: معلول ليس قريبي وغيابه أفقدنا ثلث قوتنا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص
علي معلول
علي معلول
علق نبيل معلول، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، على انتقادات الصحف التونسية له بسبب تصريحاته السابقة، والتي تعجب فيها من استبعاد علي معلول من قائمة نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال معلول في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «الصحف التونسية تنتقد كل ما يقوله نبيل معلول، لدينا جماهير فرق وليست جماهير منتخب، تمكنت من قيادة منتخب تونس للمركز الرابع عشر عالميًا ولكن الصحف تتذكر فقط أنني كنت مدربًا لفريق الترجي».
وأضاف المدرب التونسي: «لا توجد صلة قرابة بيني وبين علي معلول، حتى هو من مدينة وأنا من مدينة أخرى، لكنني أعرفه جيدًا، أفضل المباريات التي قدمتها تونس كانت بسبب وجود هذا اللاعب في التشكيل الأساسي». وأوضح: «خطورة المنتخب التونسي هي الجبهة اليسرى لأنها تضم الثنائي علي معلول ويوسف المساكني،
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تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.
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أبياه: حققنا هدفنا.. وموازين القوي تغيرت في إفريقيا

أبدى كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه النجوم السوداء على منتخب غينيا بهدفين دون رد. وقال أبياه في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم على استاد السويس الرياضي: «أعتقد أن موازين القوى في قارة إفريقيا تغيرت تماماَ عما كانت عليه من قبل، ولم يعد هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة، ولا توجد مباراة سهلة، في مشوار البطولة، كل المنتخبات تبحث عن الفوز من أجل التأهل والوصول الى أبعد نقطة في البطولة».
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معلول: مدرب تونس لن يحقق نتائج جيدة لهذا السبب

يرى نبيل معلول، مدرب منتخب تونس السابق، أن مجموعة نسور قرطاج، من أضعف مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2019، مشيرًا إلى أن الفريق هو من صعّب الأمور على نفسه. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات، وحصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
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تونس-وموريتانيا-الشوط-الثانى (2)

معلول: مدرب تونس لن يحقق نتائج جيدة لهذا السبب

يرى نبيل معلول، مدرب منتخب تونس السابق، أن مجموعة نسور قرطاج، من أضعف مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2019، مشيرًا إلى أن الفريق هو من صعّب الأمور على نفسه. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات، وحصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
تجهيز-افتتاح-كأس-الأمم-الإفريقية (5)

تونس: ارتفاع الحرارة يضعنا أمام مشاكل في كان 2019

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن مواجهة منتخب مالي، المقرر إقامتها، غدا الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، مصيرية لنسور قرطاج، وأضاف آلان جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "الانتقادات جزء من عملي، ولا يشغلني الحديث عنها، هناك مباراة مهمة ومصيرية غدا أمام منتخب مالي، وعلينا أن نبتعد عما يشغلنا من انتقادات، والتركيز على الفوز ولا شيء غيره لإسعاد الجماهير".
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مدرب تونس السابق لعلي معلول: «سبت فراغ كبير»

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن علي معلول لاعب النادي الأهلي ترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى لمنتخب تونس، مضيفا في تصريحات لبرنامج «نجوم إفريقيا» على إذاعة نجوم «إف إم» الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب: «معلول عندما يكون في مستواه بيقدم مستويات كبيرة لأنه يتمتع بخبرات كبيرة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي» موضحًا: «علي معلول بيكون جبهة قوية للغاية مع يوسف المساكني ويوجد تفاهم كبير بينهما»، ويرى مدرب تونس السابق أن "معلول" يعد من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في إفريقيا لذلك كان استبعاده خطأ كبيرا من آلان جريس المدير الفني للمنتخب.
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نجم تونس يفتح النار على جيريس: تأثرنا بغياب معلول

انتقد نبيل معلول، محلل قنوات beIN SPORTS، الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، بعد تعادل نسور قرطاج أمام أنجولا مساء اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه لم يُدِر اللقاء بالشكل المطلوب. سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل أمام نظيره المنتخب الأنجولي، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
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