نجم تونس: معلول ليس قريبي وغيابه أفقدنا ثلث قوتنا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص

علي معلول

علق نبيل معلول، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، على انتقادات الصحف التونسية له بسبب تصريحاته السابقة، والتي تعجب فيها من استبعاد علي معلول من قائمة نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال معلول في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «الصحف التونسية تنتقد كل ما يقوله نبيل معلول، لدينا جماهير فرق وليست جماهير منتخب، تمكنت من قيادة منتخب تونس للمركز الرابع عشر عالميًا ولكن الصحف تتذكر فقط أنني كنت مدربًا لفريق الترجي».

وأضاف المدرب التونسي: «لا توجد صلة قرابة بيني وبين علي معلول، حتى هو من مدينة وأنا من مدينة أخرى، لكنني أعرفه جيدًا، أفضل المباريات التي قدمتها تونس كانت بسبب وجود هذا اللاعب في التشكيل الأساسي». وأوضح: «خطورة المنتخب التونسي هي الجبهة اليسرى لأنها تضم الثنائي علي معلول ويوسف المساكني،