تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

بعد أن تأكدت رسميًا مواجهة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، أصبح طريق مصر صعبا للغاية نظير تحقيق البطولة الثامنة في تاريخ الفراعنة، في ظل تواجد عدد كبير من المنتخبات القوية.

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص

منتخب مصر

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.

وبعد انتهاء منافسات دور المجموعات، فإن الـ16 منتخبًا المتأهلين للدور الثاني من البطولة القارية سيتم تقسيمهم إلى قسمين. ويقع المنتخب المصري في القسم الثاني. دور الـ16 سيلتقي المنتخب الوطنى المصري في دور الـــ16 مع منتخب جنوب إفريقيا، يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وهو الدور الذي سيشهد مباريات