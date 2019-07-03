تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

بعد أن تأكدت رسميًا مواجهة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، أصبح طريق مصر صعبا للغاية نظير تحقيق البطولة الثامنة في تاريخ الفراعنة، في ظل تواجد عدد كبير من المنتخبات القوية.
تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.
وبعد انتهاء منافسات دور المجموعات، فإن الـ16 منتخبًا المتأهلين للدور الثاني من البطولة القارية سيتم تقسيمهم إلى قسمين.
ويقع المنتخب المصري في القسم الثاني.
دور الـ16
سيلتقي المنتخب الوطنى المصري في دور الـــ16 مع منتخب جنوب إفريقيا، يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وهو الدور الذي سيشهد مباريات
وبعد انتهاء منافسات دور المجموعات، فإن الـ16 منتخبًا المتأهلين للدور الثاني من البطولة القارية سيتم تقسيمهم إلى قسمين.
ويقع المنتخب المصري في القسم الثاني.
دور الـ16
سيلتقي المنتخب الوطنى المصري في دور الـــ16 مع منتخب جنوب إفريقيا، يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وهو الدور الذي سيشهد مباريات تجمع منتخب نيجيريا مع منتخب الكاميرون، ومنتخب الجزائر مع منتخب غينيا، ومنتخب كوت ديفوار مع منتخب مالي، ضمن القسم الثاني.
دور الثمانية
إذا نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الثمانية، فإنه سيلتقي مع الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون في العاشر يوليو على استاد القاهرة.
أما المواجهة الثانية في دور الثمانية بالقسم الثاني، فستجمع الفائز من مواجهة الجزائر وغينيا مع الفائز من لقاء كوت ديفوار ومالي يوم 11 يوليو على استاد السويس.
الدور قبل النهائي
في حالة نجاح منتخب مصر في التفوق على منافسة في دور الثمانية، فإنه سيلتقي مع الفائز من بين (الجزائر مع غينيا) و(كوت ديفوار ومالي) يوم 14 يوليو على استاد القاهرة.
الدور النهائي
نجاح منتخب مصر في التأهل إلى المباراة النهائية يوم 19 يوليو على استاد القاهرة، سيضعه في مواجهة مع أحد المنتخبات التي ستخوض المواجهات الآتية بدور الـ16 ضمن مباريات القسم الأول.
(أوغندا مع السنغال) و(المغرب مع بنين)، حيث سيلتقي الفائزان في دور الثمانية
(مدغشقر مع الكونغو الديمقراطية) و(غانا مع تونس) حيث سيلتقي الفائزان في دور الثمانية.
وأسدل الستار على منافسات دور المجموعات بالنسخة الثانية والثلاثين من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الحالي، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعتين الخامسة والسادسة والتي تحدد على إثرها مواجهات دور الـ16 بالبطولة.
وأقيمت، مساء الثلاثاء، 4 مواجهات بدأت بمباراتي المجموعة السادسة، إذ تعادل الكاميرون أمام بنين بدون أهداف، وتغلب منتخب غانا على غينيا بيساو بهدفين دون رد، ليضمن منتخب النجوم السوداء الصدارة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن أسود الكاميرون أصحاب المركز الثاني.
وفي مباراتي المجموعة الخامسة اكتفى منتخب تونس بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام موريتانيا، وتغلب منتخب مالي على أنجولا بهدف دون رد، ليتأهل نسور قرطاج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب المالي المتصدر بـ7 نقاط.
وحجز منتخب مصر رسميا، موعدًا ليس سهلًا أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدور التالي الـ16، حيث احتل منتخب الأولاد المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.
وجاءت جميع مواجهات دور الـ16 على النحو التالي:
(يوم الجمعة - 5 يوليو)
المغرب vs بنين 6:00 م
السنغال vs أوغندا 9:00 م
(يوم السبت - 6 يوليو)
نيجيريا vs الكاميرون 6:00 م
مصر vs جنوب إفريقيا 9:00 م
(يوم الأحد - 7 يوليو)
مدغشقر vs الكونغو الديمقراطية 6:00 م
الجــزائر vs غينيا 9:00 م
(يوم الإثنين - 8 يوليو
مالي vs كوت ديفوار 6:00 م
غانا vs تــونس 9:00 م.