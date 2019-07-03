رياضة

تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

بعد أن تأكدت رسميًا مواجهة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، أصبح طريق مصر صعبا للغاية نظير تحقيق البطولة الثامنة في تاريخ الفراعنة، في ظل تواجد عدد كبير من المنتخبات القوية.
تحرير:أحمد سعيد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.
وبعد انتهاء منافسات دور المجموعات، فإن الـ16 منتخبًا المتأهلين للدور الثاني من البطولة القارية سيتم تقسيمهم إلى قسمين. ويقع المنتخب المصري في القسم الثاني. دور الـ16 سيلتقي المنتخب الوطنى المصري في دور الـــ16 مع منتخب جنوب إفريقيا، يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وهو الدور الذي سيشهد مباريات
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على-معلول

نجم تونس: معلول ليس قريبي وغيابه أفقدنا ثلث قوتنا

علق نبيل معلول، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، على انتقادات الصحف التونسية له بسبب تصريحاته السابقة، والتي تعجب فيها من استبعاد علي معلول من قائمة نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال معلول في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «الصحف التونسية تنتقد كل ما يقوله نبيل معلول، لدينا جماهير فرق وليست جماهير منتخب، تمكنت من قيادة منتخب تونس للمركز الرابع عشر عالميًا ولكن الصحف تتذكر فقط أنني كنت مدربًا لفريق الترجي».
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أبياه: حققنا هدفنا.. وموازين القوي تغيرت في إفريقيا

أبدى كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز الذي حققه النجوم السوداء على منتخب غينيا بهدفين دون رد. وقال أبياه في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم على استاد السويس الرياضي: «أعتقد أن موازين القوى في قارة إفريقيا تغيرت تماماَ عما كانت عليه من قبل، ولم يعد هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة، ولا توجد مباراة سهلة، في مشوار البطولة، كل المنتخبات تبحث عن الفوز من أجل التأهل والوصول الى أبعد نقطة في البطولة».
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معلول: مدرب تونس لن يحقق نتائج جيدة لهذا السبب

يرى نبيل معلول، مدرب منتخب تونس السابق، أن مجموعة نسور قرطاج، من أضعف مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2019، مشيرًا إلى أن الفريق هو من صعّب الأمور على نفسه. وواصل المنتخب التونسي أداءه المخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تعادل مع نظيره الموريتاني بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، ولم يحقق الفريق أي فوز في دور المجموعات، وحصد 3 نقاط من التعادل في 3 مباريات وضمن التأهل إلى ثمن نهائي البطولة بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة خلف مالي الذي تصدر برصيد 7 نقاط.
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جنوب إفريقيا تهزم ناميبيا وتحيي أمالها في كان 2019

تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوزا غاليًا على نظيره الناميبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى ية 19 يوليو المُقبل، سجل هدف اللقاء الوحيد بونجاني زونجو، لاعب الأولاد في الدقيقة 68. ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المغربي يوم الإثنين المُقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة، بينما يواجه في نفس الوقت منتخب ناميبيا نظيره الإيفواري.
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تأهل الجزائر وأمل كينيا في سادس أيام «كان 2019»

أقيمت مساء الخميس، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ كانت تقام سابقًا بـ16 منتخبًا. والتقى منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب الجزائر نظيره السنغالي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب كينيا ونظيره التنزاني، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
كوت ديفوار و جنوب إفريقيا‎

كوت ديفوار يستهل مشواره بفوز صعب على جنوب إفريقيا

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على نظيره الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الإثنين، على استاد السلام الدولي، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، وسجل هدف اللقاء الوحيد جوناثان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة، المباراة ظهر فيه قوة بدنية من جانب المنتخبين، حيث سيطرت الالتحامات القوية طول مجريات المباراة، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من منتخب كوت ديفوار على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى جنوب إفريقيا في العديد من الكرات الخطرة.
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ماني يتحدث عن بدايته مع كرة القدم والفوز بكأس الأمم

أجرى السنغالي ساديو ماني، قائد منتخب السنغال حوارًا مع جريدة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، حيث تحدث ماني عن والدته وتأثيرها في حياته قائلا: "لا أحد يحب كرة القدم في عائلتي، كانت والدتي تطاردني كلما رأتني ألعب كرة القدم، اضطررت إلى ترك ظل شجرة لأجد نفسي تحت أشعة الشمس الكاملة". وتابع: "كان الأمر صعبا بالنسبة لي لأنني شعرت بالوحدة قليلا، لم أفهم لماذا لم يُسمح لي أن أعيش حلمي، في القرية عندما أفعل شيئا سيئا كانت أمي أو عمي يضربني، تعرضت للضرب عدة مرات لأنني لم أذهب إلى المدرسة".
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