سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الداخلية التونسية: مقتل إرهابي حاصرته قوات الأمن

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ ص
الشرطة التونسية - أرشيفية
الشرطة التونسية - أرشيفية
قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته. وفى وقت سابق أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى هجمات استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس الماضى، على ما أفادت «العربية. نت».وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين، وقعا وسط العاصمة تونس.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، إن انتحاريا فجَّر
اقرأ المزيد
تفجير-تونس-

انفجار يهز العاصمة التونسية دون وقوع إصابات

أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى هجمات استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس الماضى، على ما أفادت «العربية. نت».
الباجى-قايد-السبسى (1)

بعد مغادرته المستشفى.. السبسي يمدد الطورائ في تونس

في أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن السبسي تمديد حالة الطوارئ في البلاد. ذكرت ذلك الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، في مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم". وأوضحت قرقاش أن "السبسي سيمضي، أيضا، على الأمر المتعلق بالانتخابات ودعوة الناخبين للتوجه لمكاتب الاقتراع، المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل". وأكدت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "فيسبوك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج أمس الإثنين 1 يوليو، بعد تعافيه.
الانتخابات-التونسية.

أبرزهم الشاهد ومحام مثلي.. 5 وجوه تستعد لخلافة السبسي

تكهنات حول صحة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحديث حول شغور منصب الرئيس، ودعوات لتفويض صلاحياته إلى من ينوب عنه، تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. الانتخابات المقرر لها العاشر من نوفمبر المقبل، هي الحادية عشرة في تاريخ البلاد، والثانية بعد الثورة التونسية في 2011. وأعلن العديد من السياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، التي يراها البعض مفصلية في تاريخ البلاد، وأثار عدد من المرشحين الجدل بسبب خلفياتهم وآرائهم السياسية، فمن هم أبرز المرشحين؟
الحشد الشعبي

لماذا دمج العراق قوات الحشد الشعبي في الجيش؟

"تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، قرار شائك اتخذته الحكومة العراقية أمس الإثنين، وذلك بعد يوم واحد من اتفاق الرئاسات الثلاث على حصر السلاح بيد الدولة؛ ما دفع مراقبين إلى الربط بين القرارين. رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي أصدر مرسوما يحد على نطاق واسع من سلطات الفصائل المسلحة المدعومة أغلبها من إيران، ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية، حيث طالب الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة.
اقرأ المزيد من الأخبار
تفجير-تونس-

انفجار يهز العاصمة التونسية دون وقوع إصابات

أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى هجمات استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس الماضى، على ما أفادت «العربية. نت».
السبسي (2)

الرئاسة التونسية: وضع الرئيس الصحي في تحسن ملحوظ

أعلنت متحدثة باسم الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، وضعه الصحي في تحسن ملحوظ، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان مستشار الرئيس التونسي، قد أكد أمس الخميس، أن الحالة الصحية للرئيس "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
تفجيرات تونس8 (1)

«داعش» يتبنى التفجيرين الانتحاريين في تونس

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجمات التي استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس، بحسب "العربية. نت". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين، وقعا وسط العاصمة تونس. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، إن انتحاريا فجَّر نفسه بالقرب من سيارة شرطة بلدية، بين شارع شارل ديغول وشارع فرنسا وسط العاصمة تونس، أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر و3 مدنيين، بينما استهدف تفجير ثانٍ مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني.
تفجيرات تونس8 (2)

شارع الحبيب بورقيبة.. من ثورة الحرية إلى التفجيرات

يشهد شارع الحبيب بورقيبة أحد أكبر شوارع العاصمة تونس العديد من الأحداث المهمة، بين المناداة بالحرية والتفجيرات الإرهابية، تصاعُد الهتاف بالكرامة والصُراخ جراء الإرهاب، بين بقايا لافتات الثورة وأشلاء جثث الانتحاريين. استيقظت تونس صباح اليوم على 4 تفجيرات إرهابية، وشهد تقاطع شارع الحبيب بورقيبة وشار ديغول التفجير الأول، إذ فجّر انتحاريّ نفسه بارتدائه حزاما ناسفا في دورية شرطة بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين وشرطيين اثنين دون أن يُوقع قتلى، ما أثار الذعر على أصحاب المحلات وإغلاقهم إياها عقب التفجير لتنتشر الشرطة في أرجاء المكان.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org