الداخلية التونسية: مقتل إرهابي حاصرته قوات الأمن

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ ص

الشرطة التونسية - أرشيفية

قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته. وفى وقت سابق أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى هجمات استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس الماضى، على ما أفادت «العربية. نت».وأعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين، وقعا وسط العاصمة تونس.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، إن انتحاريا فجَّر