التشكيل الرسمي لكلاسيكو البرازيل والأرجنتين

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ ص

الأرجنتين

تنطلق بعد قليل، أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بكلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين منتخب البرازيل، صاحب الأرض، وغريمه الأرجنتيني، على ملعب «مينيراو». واستقر تيتي، المدير الفني لراقصي السامبا على تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة، والذي جاء على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش. خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو. خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو.

أما ليونيل سكالوني، المدير الفني لراقصي التانجو، فاستقر على الدفع بنفس المجموعة التي يعتمد عليها في تلك البطولة، وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أرماني. خط الدفاع: فويث - بيزيلا - أوتاميندي - تاجليافيكو. خط الوسط: دي بول - أكونا - باريديس. خط الهجوم: ميسي - مارتينيز - أجويرو. ويلتقي المنتخبان للمرة