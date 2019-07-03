الوحدات الأمنية تبدأ التحقيق في تفجير تونس (صور)

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ ص

تفجير تونس

أفادت وكالة الأنباء التونسية، فيما نقلته على لسان مصادر أمنية، بأن الوحدات الأمنية والفرق الفنية المختصة باشرت التحقيق في عملية إقدام مُفتَّش عنه على تفجير نفسه، في حدود التاسعة والنصف من ليلة الثلاثاء، بمنطقة الانطلاقة في اتجاه المنيهلة من ولاية أريانة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته. وفى وقت سابق أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية.

وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا.وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده