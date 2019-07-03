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الوحدات الأمنية تبدأ التحقيق في تفجير تونس (صور)

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ ص
تفجير تونس
تفجير تونس
أفادت وكالة الأنباء التونسية، فيما نقلته على لسان مصادر أمنية، بأن الوحدات الأمنية والفرق الفنية المختصة باشرت التحقيق في عملية إقدام مُفتَّش عنه على تفجير نفسه، في حدود التاسعة والنصف من ليلة الثلاثاء، بمنطقة الانطلاقة في اتجاه المنيهلة من ولاية أريانة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته. وفى وقت سابق أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية.
وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا.وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده
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الشرطة التونسية

الداخلية التونسية: مقتل إرهابي حاصرته قوات الأمن

قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته. وفى وقت سابق أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان.
تفجير-تونس-

انفجار يهز العاصمة التونسية دون وقوع إصابات

أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى هجمات استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس الماضى، على ما أفادت «العربية. نت».
الباجى-قايد-السبسى (1)

بعد مغادرته المستشفى.. السبسي يمدد الطورائ في تونس

في أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن السبسي تمديد حالة الطوارئ في البلاد. ذكرت ذلك الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، في مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم". وأوضحت قرقاش أن "السبسي سيمضي، أيضا، على الأمر المتعلق بالانتخابات ودعوة الناخبين للتوجه لمكاتب الاقتراع، المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل". وأكدت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "فيسبوك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج أمس الإثنين 1 يوليو، بعد تعافيه.
الانتخابات-التونسية.

أبرزهم الشاهد ومحام مثلي.. 5 وجوه تستعد لخلافة السبسي

تكهنات حول صحة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحديث حول شغور منصب الرئيس، ودعوات لتفويض صلاحياته إلى من ينوب عنه، تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. الانتخابات المقرر لها العاشر من نوفمبر المقبل، هي الحادية عشرة في تاريخ البلاد، والثانية بعد الثورة التونسية في 2011. وأعلن العديد من السياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، التي يراها البعض مفصلية في تاريخ البلاد، وأثار عدد من المرشحين الجدل بسبب خلفياتهم وآرائهم السياسية، فمن هم أبرز المرشحين؟
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الشرطة التونسية

الداخلية التونسية: مقتل إرهابي حاصرته قوات الأمن

قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته. وفى وقت سابق أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان.
تفجير-تونس-

انفجار يهز العاصمة التونسية دون وقوع إصابات

أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى هجمات استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس الماضى، على ما أفادت «العربية. نت».
السبسي (2)

الرئاسة التونسية: وضع الرئيس الصحي في تحسن ملحوظ

أعلنت متحدثة باسم الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، وضعه الصحي في تحسن ملحوظ، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان مستشار الرئيس التونسي، قد أكد أمس الخميس، أن الحالة الصحية للرئيس "حرجة جدا" لكنه ما زال على قيد الحياة، يأتي ذلك بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية، تفيد بوفاة السبسي، بالتزامن مع إعلان الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.. وتأتي هذه التطورات مع وقوع انفجارين انتحاريين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
تفجيرات تونس8 (2)

شارع الحبيب بورقيبة.. من ثورة الحرية إلى التفجيرات

يشهد شارع الحبيب بورقيبة أحد أكبر شوارع العاصمة تونس العديد من الأحداث المهمة، بين المناداة بالحرية والتفجيرات الإرهابية، تصاعُد الهتاف بالكرامة والصُراخ جراء الإرهاب، بين بقايا لافتات الثورة وأشلاء جثث الانتحاريين. استيقظت تونس صباح اليوم على 4 تفجيرات إرهابية، وشهد تقاطع شارع الحبيب بورقيبة وشار ديغول التفجير الأول، إذ فجّر انتحاريّ نفسه بارتدائه حزاما ناسفا في دورية شرطة بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين وشرطيين اثنين دون أن يُوقع قتلى، ما أثار الذعر على أصحاب المحلات وإغلاقهم إياها عقب التفجير لتنتشر الشرطة في أرجاء المكان.
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