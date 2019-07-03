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أنباء عن وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ ص
محمود عزت
محمود عزت
حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أنباء ترددت عن وفاة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، داخل أحد مستشفيات تركيا. ففى الوقت الذى تداول فيه عدد من رواد وصفحات منصات التواصل الاجتماعى نبأ وفاة عزت، لم تخرج مصادر رسمية تؤكد خبر الوفاة أو تنفيه، كما لم تعلن أسرته نبأ الوفاة. وأفاد موقع «إرم نيوز»، بأن محمود عطية، عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان، والذي يتواجد حاليا في تركيا قال إنه ليس لديه أي معلومات عن هذا الأمر، لكنه رجح فى تقديره الشخصي أن يكون الخبر غير صحيح.
بينما أكدت مصادر أخرى أن محمود عزت متواجد في تركيا، ويعاني من أزمة قلبية حادة منذ يومين، لكن نفس المصادر نفت وجود أي أنباء مؤكدة عن وفاته، رغم تأكيدها مجددا على تدهور حالته الصحية. ووسط تضارب الأنباء، غردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، وكتبت: «وفاة
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موسم جني القطن-1

إنتاج كثير ومياه قليلة.. القطن المصري يسترد عرشه بأصناف جديدة

مر يومان على إصدار المركز القومي للبحوث الزراعية تقريرا يُشير إلى استنباط أصناف من السلالات الجديدة الخاصة بزراعة القطن، وحسب التقرير، فهذه السلالات تمتاز بزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير المياه المستخدمة في الزراعة، فهل تُعيد تلك السلالات القطن المصري "الذهب الأبيض" إلى سابق عهده ليتبوأ مكانته العالمية مجددًا؟ والقطن المصري تعرّض لوعكات متعددة، جعلته يتراجع بصورة سيئة، ليس هذا فقط، بل أصبحت المصانع المصرية تستورد القطن من الخارج الذي حلّ مع الوقت محل القطن المصري طويل التيلة.
فرحة-وزغاريد-طلاب-القسم-الأدبي-بعد-انتهاء-امتحاناتهم (2)

استجابة لـ«التحرير».. التعليم تُعدل إجابة علم النفس

في استجابة لـ"التحرير"، قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس عام الامتحانات، إنه تم تعديل نموذج إجابة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة. وأضاف عبد الحكم، أن تعديل نموذج الإجابة تضمن سؤالين أحدهما خاص بالاستجابة الشرطية والآخر بالعولمة، موضحا أن التعديل هو أن الطالب إذا أجاب بعلامة صح أو خطأ ودلل على صحة أو خطأ الإجابة سيحصل على الدرجة. وكشفت "التحرير" عبر موقعها السبت الماضي، من خلال معلمي مادة علم النفس والاجتماع عن وجود أخطاء في امتحان علم النفس والاجتماع في سؤالين عن العولمة والمثير الشرطي.
الارز (1)

انخفضت 3 جنيهات.. انفراجة بأسعار الأرز تهدد الفلاحين

اضطرابات كثيرة شهدها سوق الأرز خلال الفترة الماضية بين صعود وهبوط مفاجئ فى الأسعار، حيث شهد سعر طن الأرز انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تراوحت بين 20 و25%، بواقع 2000 جنيه فى الطن، بعد أن كان سعر الطن منذ أشهر قليلة مرتفعا للغاية، وإن كان هبوط ثمن طن الأرز مفاجئا للبعض فإن هذا الانخفاض له شواهد كثيرة ساهمت فيه بداية من زيادة المساحات المنزرعة من محصول الأرز هذا العام مقارنة بالعام الماضي والذى كان له أثر كبير فى زيادة حجم المعروض من المحصول، بالإضافة إلى اقتراب موعد حصاد محصول هذا العام، وقيام الحكومة باستيراد 155 ألف طن أرز.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئاسة تعلن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/ 2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020. وقال المتحدث إن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/ 2019 اظهرت تحسنا كبيرا على أكثر من صعيد إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%.
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احمد-المسماري (2)

إعلان حرب.. أوامر بالقبض على الأتراك في ليبيا وضرب سفنهم

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي، مشيرا إلى أن هناك تدخلا تركيا في معركة طرابلس من البحر والجو والبر، وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي، يعتبر الأهداف التركية في ليبيا "أهدافا معادية"، وأنهم سوف يستهدفون أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، مضيفا: "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، وأصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية".
أكرم-إمام-أوغلو

قاهر مرشح أردوغان بانتخابات إسطنبول يتسلم مهام منصبه (فيديو)

تسلم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مهامه رسميا، اليوم الخميس، في احتفال ببلدية المدينة، وبحضور عدد كبير من مناصريه، بحسب "سكاي نيوز". وأظهرت الصور الأولى تسلم المرشح عن حزب الشعب الجمهوري لوثيقة بلدية إسطنبول الكبرى، ليستلم رسميا رئاسة البلدية، بعد انتصاره بالانتخابات المعادة هذا الأسبوع. وأظهرت نتائج انتخابات الأحد، فوزا كبيرا لإمام أوغلو (49 عاما) الذي بات بالنسبة لمراقبين النجم الصاعد على المسرح السياسي التركي، والقادر على منافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.
وزارة-الداخلية

الداخلية تحبط مخططا إرهابيا لجماعة الإخوان

أوردت قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، بيانا، لوزارة الداخلية، أعلنت فيه عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج، مضيفة أنه تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية، كما جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديرهم قيادات إخوانية بطرق سرية، وضبط عدد من القائمين على المخطط الإرهابي، وبحوزتهم أوارق تنظيمية ومبالغ مالية.
أكرم-إمام-أوغلو

بعد فوزه للمرة الثانية.. إمام أوغلو يهدد عرش أردوغان

في مارس الماضي، أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، قرارا بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، بعد أن أعلن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو فوزه على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بفارق 13 ألف صوت. وأجريت إعادة الانتخابات أمس الأحد في إسطنبول، وشهدت هزيمة ساحقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، حيث تمكن إمام أوغلو من رفع الفارق مع يلدريم إلى 750 ألف صوت. وفي محاولة لتشتيت الانتباه بعيدا عن هذه الهزيمة المحرجة، سارع أردوغان إلى إعادة التأكيد على فكرة كونه السياسي الأكثر هيمنة في البلاد، من خلال التركيز على وضعه الدولي خلال رحلته إلى آسيا.
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