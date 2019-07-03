أنباء عن وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ ص

محمود عزت

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أنباء ترددت عن وفاة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، داخل أحد مستشفيات تركيا. ففى الوقت الذى تداول فيه عدد من رواد وصفحات منصات التواصل الاجتماعى نبأ وفاة عزت، لم تخرج مصادر رسمية تؤكد خبر الوفاة أو تنفيه، كما لم تعلن أسرته نبأ الوفاة. وأفاد موقع «إرم نيوز»، بأن محمود عطية، عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان، والذي يتواجد حاليا في تركيا قال إنه ليس لديه أي معلومات عن هذا الأمر، لكنه رجح فى تقديره الشخصي أن يكون الخبر غير صحيح.

بينما أكدت مصادر أخرى أن محمود عزت متواجد في تركيا، ويعاني من أزمة قلبية حادة منذ يومين، لكن نفس المصادر نفت وجود أي أنباء مؤكدة عن وفاته، رغم تأكيدها مجددا على تدهور حالته الصحية. ووسط تضارب الأنباء، غردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، وكتبت: «وفاة