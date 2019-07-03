رياضة

طارق سليمان: تألق الشناوي نقطة الضوء في أداء المنتخب

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، إن تألق محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، هو نقطة الضوء في مشوار الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية، وإن الحارس حزين لعدم فوزه بجائزة الأفضل فى مباراة أوغندا. وقال سليمان خلال تصريحاته لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: «اندهشت من عدم اختيار محمد الشناوي الأفضل في مباراة أوغندا وأعتقد أنه سيتلقى عروضا للاحتراف بعد البطولة». وأضاف: «إذا تلقى محمد الشناوي عروضا مميزة للاحتراف فسيكون البت فيها في يد إدارة النادي».
وكان محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، قد تحدث عن الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره أوغندا، مساء الأحد الماضى، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً طيبًا، وموجهًا الشكر للاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم ونفذوا تعليمات المدير الفني بأداء منظم وروح قتالية.وتابع الشناوي، خلال تصريحاته لقناة «beIN
اقرأ المزيد
الأرجنتين‎ (2)

التشكيل الرسمي لكلاسيكو البرازيل والأرجنتين

تنطلق بعد قليل، أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بكلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين منتخب البرازيل، صاحب الأرض، وغريمه الأرجنتيني، على ملعب «مينيراو». واستقر تيتي، المدير الفني لراقصي السامبا على تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة، والذي جاء على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش. خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو. خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.
على-معلول

نجم تونس: معلول ليس قريبي وغيابه أفقدنا ثلث قوتنا

علق نبيل معلول، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، على انتقادات الصحف التونسية له بسبب تصريحاته السابقة، والتي تعجب فيها من استبعاد علي معلول من قائمة نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال معلول في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «الصحف التونسية تنتقد كل ما يقوله نبيل معلول، لدينا جماهير فرق وليست جماهير منتخب، تمكنت من قيادة منتخب تونس للمركز الرابع عشر عالميًا ولكن الصحف تتذكر فقط أنني كنت مدربًا لفريق الترجي».
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-والكونغو (1)

طبيب المنتخب يكشف موقف "كوكا" من مباراة دور الـ16

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني عن حالة أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة بعدما تعرض للإصابة في مباراة أمس أمام المنتخب الأوغندي في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر منذ 21 يونيو الماضي والتي تنتهي في 19 من شهر يوليو الجاري، حيث أكد أبو العلا في تصريحات تليفزيونية "تايم سبورت" أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة فى الكاحل تحتاج إلى الراحة 7 أيام، ولم يتم الاشتباه في إصابته بوتر أكيليس نهائيا.
محمد الشناوى (1)

نكشف سبب عدم منح الشناوي «رجل مباراة مصر وأوغندا»

علمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن اللجنة الفنية تراجعت عن منح محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، لقب رجل مباراة مصر وأوغندا، رغم أنها كانت استقرت على اختياره بعد المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.
كوكا

تفاصيل جديدة في إصابة كوكا أمام أوغندا

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، عن نتيجة الأشعة التي أجراها أحمد حسن (كوكا)، مهاجم منتخب مصر ونادي أولمبياكوس اليوناني، بعد إصابته في أثناء مواجهة الفراعنة وأوغندا، التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الأشعة أثبتت إصابة كوكا بكدمة قوية في الكاحل، وسيغيب فترة تتراوح بين 10 و15 يومًا.
ديسابر

مدرب أوغندا: صلاح أنقذ مصر ونشعر بخيبة أمل

أكد المدير الفني الفرنسي للمنتخب الأوغندي سيباستيان ديسابر عقب نهاية مباراة أوغندا مع مصر، أن لاعبيه أضاعوا العديد من الفرص وأهدينا المنافس الفرصة لتحقيق الفوز، بعدما فرطنا في أكثر من كرة كان من الممكن أن نضعها داخل الشباك. وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، الفرص أتيحت لنا تباعًا لكننا فرطنا فيها بشكل غريب، ومن ضربة ثابتة نجح المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في إحراز الهدف الأول وهو أمر مخيب للآمال، لكننا أظهرنا صورة جيدة عن الكرة الأوغندية".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org