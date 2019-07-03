طارق سليمان: تألق الشناوي نقطة الضوء في أداء المنتخب

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ ص

محمد الشناوي

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، إن تألق محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، هو نقطة الضوء في مشوار الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية، وإن الحارس حزين لعدم فوزه بجائزة الأفضل فى مباراة أوغندا. وقال سليمان خلال تصريحاته لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: «اندهشت من عدم اختيار محمد الشناوي الأفضل في مباراة أوغندا وأعتقد أنه سيتلقى عروضا للاحتراف بعد البطولة». وأضاف: «إذا تلقى محمد الشناوي عروضا مميزة للاحتراف فسيكون البت فيها في يد إدارة النادي».

وكان محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، قد تحدث عن الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره أوغندا، مساء الأحد الماضى، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً طيبًا، وموجهًا الشكر للاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم ونفذوا تعليمات المدير الفني بأداء منظم وروح قتالية.وتابع الشناوي، خلال تصريحاته لقناة «beIN