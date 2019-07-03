مقتل اثنين من قوات الحرس الثوري في اشتباكات مع أكراد

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ ص

الحرس الثوري الإيراني

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن اثنين من قوات الحرس الثوري لقيا مصرعهما، إثر اشتباكات مع جماعة مناهضة للثورة الإيرانية، خلال عملية أمنية شمالي غرب البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن الوكالة لم تذكر اسم الجماعة، لكن الاشتباكات معتادة في هذه المنطقة مع الجماعات الكردية الإيرانية، والتي تتخذ من العراق مقرا لها، وكذلك مع حزب الحياة الحرة لكردستان الذي يرتبط بصلات مع حزب العمال الكردستاني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان بثته الوكالة، أن الاشتباكات وقعت في منطقة تشالدران في إقليم أذربيجان الغرب.

وأضاف أن تلك الاشتباكات وقعت بينما كان المسلحون يحاولون التسلل إلى إيران، مما أسفر عن مصرع اثنين من الحرس الثوري.وتابع البيان أن عددا آخر من المسلحين أصيب فيما صادر الحرس الثوري بعض الأسلحة والمتفجرات وأنظمة الاتصالات، بحسب البيان.وفي شهر أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري