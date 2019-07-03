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الجيش الليبي ينفى استهداف مراكز لإيواء اللاجئين

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص
الجيش الليبي - أرشيفية
الجيش الليبي - أرشيفية
نفى الجيش الوطني الليبي استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الجيش الليبي أن فصائل متحالفة مع طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه «عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، الميليشيات تقصف بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، البحث عن ذريعة لصنع رأي عام. الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم».
ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء فإن نحو 40 شخصا قتلوا، وأصيب 80 آخرون في قصف على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء. وتاجوراء، التي تقع شرقي وسط طرابلس، مركز لعدد من معسكرات ميليشيات طرابلس التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس. وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة
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الشرطة التونسية - أرشيفية

الوحدات الأمنية تبدأ التحقيق في تفجير تونس (صور)

أفادت وكالة الأنباء التونسية، فيما نقلته على لسان مصادر أمنية، بأن الوحدات الأمنية والفرق الفنية المختصة باشرت التحقيق في عملية إقدام مُفتَّش عنه على تفجير نفسه، في حدود التاسعة والنصف من ليلة الثلاثاء، بمنطقة الانطلاقة في اتجاه المنيهلة من ولاية أريانة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته. وفى وقت سابق أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية.
الشرطة التونسية

الداخلية التونسية: مقتل إرهابي حاصرته قوات الأمن

قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إنه لم تقع أي خسائر بعد أن قتلت قوات الأمن «إرهابيا» يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته. وفى وقت سابق أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان.
تفجير-تونس-

انفجار يهز العاصمة التونسية دون وقوع إصابات

أقدم انتحارى على تفجير نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية. وأفادت فضائية «إكسترا نيوز»، فيما نقلته عن وكالة الأنباء التونسية، بأن التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن شخصا أقدم في حدود الساعة التاسعة ونصف من مساء الثلاثاء على تفجير نفسه على مستوى مفترق طرق يربط بين حي الانطلاقة وحي التضامن من ولاية أريانة، دون وقوع ضحايا وفق ما أكده شهود عيان. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى هجمات استهدفت الشرطة في العاصمة التونسية، صباح الخميس الماضى، على ما أفادت «العربية. نت».
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بعد مغادرته المستشفى.. السبسي يمدد الطورائ في تونس

في أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن السبسي تمديد حالة الطوارئ في البلاد. ذكرت ذلك الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، في مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم". وأوضحت قرقاش أن "السبسي سيمضي، أيضا، على الأمر المتعلق بالانتخابات ودعوة الناخبين للتوجه لمكاتب الاقتراع، المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل". وأكدت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "فيسبوك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج أمس الإثنين 1 يوليو، بعد تعافيه.
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إعلان حرب.. أوامر بالقبض على الأتراك في ليبيا وضرب سفنهم

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي، مشيرا إلى أن هناك تدخلا تركيا في معركة طرابلس من البحر والجو والبر، وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي، يعتبر الأهداف التركية في ليبيا "أهدافا معادية"، وأنهم سوف يستهدفون أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا، مضيفا: "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان، وأصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية".
الجيش الليبي

الجيش الليبي يسيطر على معسكر النقلية

سيطر الجيش الليبي على أحد المعسكرات، فيما يواصل تقدمه باتجاه مركز طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن القوات المسلحة العربية الليبية بسطت سيطرتها على معسكر النقلية، وتتقدم باتجاه مركز طرابلس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الجيش الليبي أنه كبد ميليشيات طرابلس خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعد معارك استمرت 6 ساعات خلال الهجوم الفاشل على مطار طرابلس الدولي. وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن الهلال الأحمر قام بنقل 40 جثة تابعة للمليشيات، فضلا عن قوع 15 آخرين في الأسر لدى الجيش الليبي.
الجيش-الليبي

كتيبة مشاة ليبية تنشق عن حكومة الوفاق وتنضم للجيش

أعلنت إحدى الكتائب التابعة لحكومة الوفاق الانضمام إلى الجيش الوطني الليبي بكامل الضباط وضباط صف والجنود والأسلحة والآليات والذخائر. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الكتيبة 185 مشاة بإمرة عقيد محمد الغدوي، التابعة للواء الثاني مشاة، في بيان مصوّر، نشرته شعبة الإعلام الحربي، إنها تؤيد العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة في طرابلس، منذ شهر أبريل الماضي. وأكدت الكتيبة أن جميع منتسبي الكتيبة الموجودة في منطقة النواحي الأربعة يعلنون دعمهم للغرفة الأمنية بالمنطقة وإدارة الاستخبارات.
الجيش-الليبى

القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش لسرعة تحرير طرابلس

عقدت القوى الوطنية الليبية، لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي. وأعلنت القوى الليبية، في بيانها الختامي، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.
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