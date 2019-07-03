الجيش الليبي ينفى استهداف مراكز لإيواء اللاجئين

تحرير:وكالات ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص

الجيش الليبي - أرشيفية

نفى الجيش الوطني الليبي استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الجيش الليبي أن فصائل متحالفة مع طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه «عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، الميليشيات تقصف بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، البحث عن ذريعة لصنع رأي عام. الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم».

ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء فإن نحو 40 شخصا قتلوا، وأصيب 80 آخرون في قصف على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء. وتاجوراء، التي تقع شرقي وسط طرابلس، مركز لعدد من معسكرات ميليشيات طرابلس التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس. وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة