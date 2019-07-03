رياضة

الشوط الأول..البرازيل تتقدم على الأرجنتين بهدف خيسوس

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ ص
جابرييل خيسوس
جابرييل خيسوس
نجح المنتخب البرازيلي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الأرجنتيني، بالتقدم بهدف مقابل لا شيء، أحرزه جابرييل خيسوس، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الذي يقام حاليا على ملعب ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى يوم 7 يوليو المقبل. منتخب السامبا دخل المباراة بقوة وضغط بهدف إحراز هدف مبكر، وهو ما كاد يتحقق بأقدام فرمينيو، الذي كاد أن يسجل الهدف الأول للبرازيل عندما أنفرد بمرمى حارس الأرجنتين، لكن الحكم تدخل واحتسب تسلل على النجم البرازيلي ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.
وتواصلت السيطرة البرازيلية على مطلع الشوط الأول، حتى نجح جابرييل خيسوس، نجم مانشستر سيتي، في إحراز هدف التقدم لمنتخب السامبا في الدقيقة 20، بعد تمريرة جميلة عرضية من الناحية اليمنى، خطفها خيسوس وأودعها داخل المرمى معلنًا عن الهدف الأول للبرازيل. الدقيقة 30 شهدت أول ظهور حقيقي للمنتخب الأرجنتيني، عندما
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منتخب البرازيل

البرازيل في نهائي كوبا أمريكا رغم تفوق الأرجنتين

تأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد مباراة مثيرة تغلب فيها على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، فجر الأربعاء، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» في الدور نصف النهائي للبطولة التي يستضيفها على أرضه حتى 7 يوليو. تقدم جابرييل جيسوس بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 مستغلا عرضية رائعة لروبرتو فيرمينو، وحاول منتخب الأرجنتين بعدها تعديل النتيجة، وحرمت العارضة سيرجيو أجويرو من هدف التعادل في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول الذي حمل الكثير من القوة والندية من الفريقين بنتيجة 1-0 لصالح البرازيل.
محمد الشناوى (3)

طارق سليمان: تألق الشناوي نقطة الضوء في أداء المنتخب

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، إن تألق محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، هو نقطة الضوء في مشوار الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية، وإن الحارس حزين لعدم فوزه بجائزة الأفضل فى مباراة أوغندا. وقال سليمان خلال تصريحاته لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: «اندهشت من عدم اختيار محمد الشناوي الأفضل في مباراة أوغندا وأعتقد أنه سيتلقى عروضا للاحتراف بعد البطولة». وأضاف: «إذا تلقى محمد الشناوي عروضا مميزة للاحتراف فسيكون البت فيها في يد إدارة النادي».
الأرجنتين‎ (2)

التشكيل الرسمي لكلاسيكو البرازيل والأرجنتين

تنطلق بعد قليل، أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بكلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين منتخب البرازيل، صاحب الأرض، وغريمه الأرجنتيني، على ملعب «مينيراو». واستقر تيتي، المدير الفني لراقصي السامبا على تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة، والذي جاء على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش. خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو. خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو.
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الأرجنتين‎ (2)

التشكيل الرسمي لكلاسيكو البرازيل والأرجنتين

تنطلق بعد قليل، أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بكلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين منتخب البرازيل، صاحب الأرض، وغريمه الأرجنتيني، على ملعب «مينيراو». واستقر تيتي، المدير الفني لراقصي السامبا على تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة، والذي جاء على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش. خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو. خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو.
البرازيل-والأرجنتين

البرازيل VS الأرجنتين.. الرقصة قبل الأخيرة في كوبا أمريكا اليوم

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
منتخب-البرازيل

البرازيل تعود لملعب النكبة أمام الأرجنتين

تستعد البرازيل للعودة إلى الملعب الذي شهد الهزيمة الأسوأ في تاريخها، وذلك عندما تواجه الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، تعود البرازيل إلى ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي، ذلك الملعب الذي شهد خسارة السليساو بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014 التي استضافتها على أرضها، تعود إليه لمواجهة الأرجنتين للمرة الـ106 في جميع المسابقات، في المواجهة الأشهر على صعيد المنتخبات التي تعرف باسم "كلاسيكو أمريكا الجنوبية" وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ميسي (1)

4 أسباب تفسر سبب معاناة ميسي في كوبا أمريكا

نجحت الأرجنتين في الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا حيث تنتظر مواجهة البرازيل، في بطولة شهدت غيابا تاما لنجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يتألق في أي مباراة سواء في دور المجموعات أو في ربع النهائي، ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب انخفاض مستوى ميسي في البطولة، ولعل أبرزها سوء أرضية الملاعب والتي اشتكى منها ميسي وقال بأنها تجبر اللاعبين على الحصول على الكثير من الوقت للسيطرة على الكرة التي تقفز مثل الأرنب، ويبدو أن السبب منطقي، خاصة أن الكثير من اللاعبين اشتكوا من الأمر ذاته.
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