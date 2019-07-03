الشوط الأول..البرازيل تتقدم على الأرجنتين بهدف خيسوس

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ ص

جابرييل خيسوس

نجح المنتخب البرازيلي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الأرجنتيني، بالتقدم بهدف مقابل لا شيء، أحرزه جابرييل خيسوس، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الذي يقام حاليا على ملعب ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى يوم 7 يوليو المقبل. منتخب السامبا دخل المباراة بقوة وضغط بهدف إحراز هدف مبكر، وهو ما كاد يتحقق بأقدام فرمينيو، الذي كاد أن يسجل الهدف الأول للبرازيل عندما أنفرد بمرمى حارس الأرجنتين، لكن الحكم تدخل واحتسب تسلل على النجم البرازيلي ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وتواصلت السيطرة البرازيلية على مطلع الشوط الأول، حتى نجح جابرييل خيسوس، نجم مانشستر سيتي، في إحراز هدف التقدم لمنتخب السامبا في الدقيقة 20، بعد تمريرة جميلة عرضية من الناحية اليمنى، خطفها خيسوس وأودعها داخل المرمى معلنًا عن الهدف الأول للبرازيل. الدقيقة 30 شهدت أول ظهور حقيقي للمنتخب الأرجنتيني، عندما