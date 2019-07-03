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وزير التعليم يوضح أسباب العودة إلى الامتحانات الورقية

استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، فلسفة وأبعاد أسباب قرار أداء امتحان الدور الثاني لطلبة الصف الأول الثانوي ورقيا.
تحرير:محمد عودة ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوي، والذى من المقرر أن ينطلق يوم 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتى 27 من نفس الشهر، سيكون ورقيا في ما درسه الطالب فى الفصل الدراسي الثانى فقط، على أن تتم طباعة الامتحان الورقى المعد للاختبارات فى أسرع وقت، وهو الأمر الذى ترك العديد من علامات الاستفهام لدى المهتمين بالشأن التعليمي فى مصر، إذ عدّوا قرار الوزارة عودة للخلف مرة أخرى بعد أن تحركت خطوة للأمام بعقد امتحان الدور الأول إلكترونيا.
وللرد عما أثير فى ذلك الشأن كتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بدأه بطرح سؤال: «لماذا قررنا أن يكون امتحان الدور الثاني في أولى ثانوي ورقيا؟». وقال شوقي: «شهدت الأيام الماضية تساؤلات
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أنباء عن وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أنباء ترددت عن وفاة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، داخل أحد مستشفيات تركيا. ففى الوقت الذى تداول فيه عدد من رواد وصفحات منصات التواصل الاجتماعى نبأ وفاة عزت، لم تخرج مصادر رسمية تؤكد خبر الوفاة أو تنفيه، كما لم تعلن أسرته نبأ الوفاة. وأفاد موقع «إرم نيوز»، بأن محمود عطية، عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان، والذي يتواجد حاليا في تركيا قال إنه ليس لديه أي معلومات عن هذا الأمر، لكنه رجح فى تقديره الشخصي أن يكون الخبر غير صحيح.
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إنتاج كثير ومياه قليلة.. القطن المصري يسترد عرشه بأصناف جديدة

مر يومان على إصدار المركز القومي للبحوث الزراعية تقريرا يُشير إلى استنباط أصناف من السلالات الجديدة الخاصة بزراعة القطن، وحسب التقرير، فهذه السلالات تمتاز بزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير المياه المستخدمة في الزراعة، فهل تُعيد تلك السلالات القطن المصري "الذهب الأبيض" إلى سابق عهده ليتبوأ مكانته العالمية مجددًا؟ والقطن المصري تعرّض لوعكات متعددة، جعلته يتراجع بصورة سيئة، ليس هذا فقط، بل أصبحت المصانع المصرية تستورد القطن من الخارج الذي حلّ مع الوقت محل القطن المصري طويل التيلة.
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استجابة لـ«التحرير».. التعليم تُعدل إجابة علم النفس

في استجابة لـ"التحرير"، قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس عام الامتحانات، إنه تم تعديل نموذج إجابة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة. وأضاف عبد الحكم، أن تعديل نموذج الإجابة تضمن سؤالين أحدهما خاص بالاستجابة الشرطية والآخر بالعولمة، موضحا أن التعديل هو أن الطالب إذا أجاب بعلامة صح أو خطأ ودلل على صحة أو خطأ الإجابة سيحصل على الدرجة. وكشفت "التحرير" عبر موقعها السبت الماضي، من خلال معلمي مادة علم النفس والاجتماع عن وجود أخطاء في امتحان علم النفس والاجتماع في سؤالين عن العولمة والمثير الشرطي.
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انخفضت 3 جنيهات.. انفراجة بأسعار الأرز تهدد الفلاحين

اضطرابات كثيرة شهدها سوق الأرز خلال الفترة الماضية بين صعود وهبوط مفاجئ فى الأسعار، حيث شهد سعر طن الأرز انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تراوحت بين 20 و25%، بواقع 2000 جنيه فى الطن، بعد أن كان سعر الطن منذ أشهر قليلة مرتفعا للغاية، وإن كان هبوط ثمن طن الأرز مفاجئا للبعض فإن هذا الانخفاض له شواهد كثيرة ساهمت فيه بداية من زيادة المساحات المنزرعة من محصول الأرز هذا العام مقارنة بالعام الماضي والذى كان له أثر كبير فى زيادة حجم المعروض من المحصول، بالإضافة إلى اقتراب موعد حصاد محصول هذا العام، وقيام الحكومة باستيراد 155 ألف طن أرز.
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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
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«إغماء وهبوط».. إسعاف 799 طالبا في امتحانات الثانوية

استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي في امتحانات الثانوية العامة 799 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثامن أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
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انخفاض مجاميع الثانوية العامة.. دليل نجاح أم فشل؟

مشاعر متباينة عاشها طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، خلال الساعات الماضية بين حزن شديد وفرح كبير عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، متمثلة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن نتائج العام الحالي، وبلغت نسبة النجاح 91.4%، ليخرج شوقي مؤكدا أن انخفاض نسبة النجاح بهذا المعدل بعد أن كانت في الماضي لا تقل عن 98%، يعد إنجازا كبيرا لمنظومة التعليم الجديدة، وأنها استطاعت القضاء على الفساد والتلاعب في الدرجات مثلما كان يحدث في الماضي.
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«ملحق».. وزير التعليم يوضح معنى «فرصة إلزامية أخري»

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعنى الخاص بالفرصة الإلزامية الثانية، وقال إنه لا يوجد تظلمات في النظام الإلكتروني للصف الاول الثانوي العام. وأكد الوزير أن عبارة فرصة إلزامية ثانية، تعني «ملحق»، أي أن الطالب له «دور ثانٍ»، لكن الوزارة حرصت على تغيير المصطلحات مراعاة لنفسية الطلاب وأولياء أمورهم. وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم بإبلاغ جميع الإدارات بنتائج الطلاب، ويمكن التأكد من المدرسة زيادة فى الاطمئنان.
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