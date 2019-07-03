رياضة

البرازيل في نهائي كوبا أمريكا رغم تفوق الأرجنتين

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ ص
مباراة البرازيل والأرجنتين
مباراة البرازيل والأرجنتين
تأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد مباراة مثيرة تغلب فيها على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، فجر الأربعاء، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» في الدور نصف النهائي للبطولة التي يستضيفها على أرضه حتى 7 يوليو. تقدم جابرييل جيسوس بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 مستغلا عرضية رائعة لروبرتو فيرمينو، وحاول منتخب الأرجنتين بعدها تعديل النتيجة، وحرمت العارضة سيرجيو أجويرو من هدف التعادل في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول الذي حمل الكثير من القوة والندية من الفريقين بنتيجة 1-0 لصالح البرازيل.
وفي الشوط الثاني، واصل راقصو التانجو محاولاتهم لإدراك التعادل، في ظل مساعي متقطعة من لاعبي السليساو لتعزيز التقدم، وأهدر فيليبي كوتينيو فرصة ثمينة في الدقيقة 56 مسددًا الكرة خارج الملعب، قبل أن يحرم القائم النجم ليونيل ميسي بعدها بدقيقة من هدف التعادل، لتزداد المباراة اشتعالًا.وشهدت الدقيقة 66 تصدي
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جابرييل خيسوس

الشوط الأول..البرازيل تتقدم على الأرجنتين بهدف خيسوس

نجح المنتخب البرازيلي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الأرجنتيني، بالتقدم بهدف مقابل لا شيء، أحرزه جابرييل خيسوس، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الذي يقام حاليا على ملعب ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى يوم 7 يوليو المقبل. منتخب السامبا دخل المباراة بقوة وضغط بهدف إحراز هدف مبكر، وهو ما كاد يتحقق بأقدام فرمينيو، الذي كاد أن يسجل الهدف الأول للبرازيل عندما أنفرد بمرمى حارس الأرجنتين، لكن الحكم تدخل واحتسب تسلل على النجم البرازيلي ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.
محمد الشناوى (3)

طارق سليمان: تألق الشناوي نقطة الضوء في أداء المنتخب

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، إن تألق محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، هو نقطة الضوء في مشوار الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية، وإن الحارس حزين لعدم فوزه بجائزة الأفضل فى مباراة أوغندا. وقال سليمان خلال تصريحاته لبرنامج «كورة كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: «اندهشت من عدم اختيار محمد الشناوي الأفضل في مباراة أوغندا وأعتقد أنه سيتلقى عروضا للاحتراف بعد البطولة». وأضاف: «إذا تلقى محمد الشناوي عروضا مميزة للاحتراف فسيكون البت فيها في يد إدارة النادي».
الأرجنتين‎ (2)

التشكيل الرسمي لكلاسيكو البرازيل والأرجنتين

تنطلق بعد قليل، أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بكلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين منتخب البرازيل، صاحب الأرض، وغريمه الأرجنتيني، على ملعب «مينيراو». واستقر تيتي، المدير الفني لراقصي السامبا على تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة، والذي جاء على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش. خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو. خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو.
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جابرييل خيسوس

الشوط الأول..البرازيل تتقدم على الأرجنتين بهدف خيسوس

نجح المنتخب البرازيلي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الأرجنتيني، بالتقدم بهدف مقابل لا شيء، أحرزه جابرييل خيسوس، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الذي يقام حاليا على ملعب ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى يوم 7 يوليو المقبل. منتخب السامبا دخل المباراة بقوة وضغط بهدف إحراز هدف مبكر، وهو ما كاد يتحقق بأقدام فرمينيو، الذي كاد أن يسجل الهدف الأول للبرازيل عندما أنفرد بمرمى حارس الأرجنتين، لكن الحكم تدخل واحتسب تسلل على النجم البرازيلي ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.
ميسي (1)

مدرب الأرجنتين: هذا ما ينقص ميسي مع التانجو

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليلة مواجهة البرازيل، فجر الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين في إشارة للنجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني. وقال سكالوني، من داخل ملعب مينيراو الذي سيستضيف مواجهة الكلاسيكو المرتقبة: "بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملاؤه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص".
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (1)

كوبا أمريكا..التشكيل المتوقع للبرازيل أمام الأرجنتين

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام البرازيل

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
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