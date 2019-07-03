البرازيل في نهائي كوبا أمريكا رغم تفوق الأرجنتين

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ ص

مباراة البرازيل والأرجنتين

تأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد مباراة مثيرة تغلب فيها على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، فجر الأربعاء، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» في الدور نصف النهائي للبطولة التي يستضيفها على أرضه حتى 7 يوليو. تقدم جابرييل جيسوس بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 مستغلا عرضية رائعة لروبرتو فيرمينو، وحاول منتخب الأرجنتين بعدها تعديل النتيجة، وحرمت العارضة سيرجيو أجويرو من هدف التعادل في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول الذي حمل الكثير من القوة والندية من الفريقين بنتيجة 1-0 لصالح البرازيل.

وفي الشوط الثاني، واصل راقصو التانجو محاولاتهم لإدراك التعادل، في ظل مساعي متقطعة من لاعبي السليساو لتعزيز التقدم، وأهدر فيليبي كوتينيو فرصة ثمينة في الدقيقة 56 مسددًا الكرة خارج الملعب، قبل أن يحرم القائم النجم ليونيل ميسي بعدها بدقيقة من هدف التعادل، لتزداد المباراة اشتعالًا.وشهدت الدقيقة 66 تصدي