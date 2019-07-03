قبل موقعة دور الـ16| تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص

منتخب مصر

يضرب المنتخب الوطني موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وتأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، إذ كانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز مصر بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بثنائية، وختامًا بنفس النتيجة على أوغندا.

مواجهة مصر وجنوب إفريقيا تأتي بعد غياب دام 21 عامًا منذ آخر مواجهة رسمية بينهما، وكانت في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1998، واستضافتها بوركينا فاسو، وننشر في التقرير التالي تاريخ مواجهات الفراعنة مع الأولاد. المواجهة الأولى بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا كانت عام 1996 خلال دور المجموعات، وانتهت

مواجهة مصر وجنوب إفريقيا تأتي بعد غياب دام 21 عامًا منذ آخر مواجهة رسمية بينهما، وكانت في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1998، واستضافتها بوركينا فاسو، وننشر في التقرير التالي تاريخ مواجهات الفراعنة مع الأولاد.



المواجهة الأولى بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا كانت عام 1996 خلال دور المجموعات، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف دون رد سجله أحمد الكأس بعد تمريرة سحرية من حازم إمام.



المواجهة الثانية، وهي الأشهر، كانت في المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية 1998 ببوركينا فاسو، وتوج الفراعنة بالبطولة تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري، بعدما حققنا الفوز بثنائية لطارق مصطفى وأحمد حسن.



وفي الوقت الذي يعد منتخب مصر أكثر الفرق الفائزة بلقب أمم إفريقيا 7 مرات، فازت جنوب إفريقيا بلقب وحيد في نسخة 1996 التي استضافت خلالها البطولة.