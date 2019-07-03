جريمة

«أحداث مسجد الفتح ومغارة سوهاج» بمحاكمات الأربعاء

النيابة نسبت لـ46 متهمًا تدنيس جامع الفتح وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وإحراز الأسلحة النارية
تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها الحكم المنتظر أن تصدره محكمة النقض فى الطعن المقدم من 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد فى قضية أحداث المغارة بسوهاج، كما تواصل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 46 متهمًا بأحداث مسجد الفتح، وكذلك من المقرر نظر محاكمة رئيس نادي الصيد السابق عن وقائع اتهامه بارتكاب جريمة تزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادي الصيد وقت توليه رئاسة النادي، وإتلاف مستنداتها عمدًا، بأن أصدر تعليماته لأفراد الأمن بحرق الأوراق بعد إغلاق النادي.
 عنف المغارة بسوهاج تصدر محكمة النقض، الحكم في الطعن المقدم من 66 متهما على حكم محكمة جنايات سوهاج الصادر بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد و61 بالمشدد لمدة 15 سنة و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات و26 بالمشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات كما أمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين وذلك
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع 7 وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل ووقوع ضحايا ومصابين، بالطريق الصحراوي بقنا بالقرب من كمين الكرنك ومنطقة أبو طرطور. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، 10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.
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انفجر التكييف.. السيطرة على حريق في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار جهاز تكييف دون وجود أي خسائر بشرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي للعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة المركز.
القبض-على-متهم

بمطرقة.. فني يهشم جمجمة مزارع أمام محكمة شبرا الخيمة

فجأة تبدل المشهد أمام محكمة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بعد أن قام فني مصاعد بالتعدي على مزارع بمطرقة حديد لخلافات بينهما فسقط غارقا في دمائه وسط ذهول المارة وصرخات النساء وتم نقله لمستشفى المطرية التعليمي للعلاج. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة، أمام محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، أسفرت عن مصاب. وعلى الفور انتقل العميد صموئيل عطالله مأمور القسم، وضباط وحدة مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة.
حبس-كلابشات

عامل يحتجز شقيقه 11 عاما مقيدا بالسلاسل في البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة حادثا ماسويا عندما قام عامل باحتجاز شقيقه في المنزل لمدة 11 عاما، وقيامه بتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة، وقررت النيابة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات في القضية. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين في إحدى قرى مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد.ع.س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر "أحمد.ع.س" في المنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية.
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جلسات-قضية-اقتحام-الحدود

«اقتحام السجون» على أجندة محاكمات الاثنين

يوم قضائي هادئ تشهده ساحات المحاكم اليوم الاثنين، وأبرز القضايا المعروفة إعلاميًا المنظورة اليوم إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، ، بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، وآخرين.
الدكتور-على-بطيخ

من هو «علي بطيخ» المتهم بإفساد احتفالات 30 يونيو؟

علي بطيخ، واحد من الأسماء التي تضمنها بيان وزارة الداخلية، الصادر اليوم الثلاثاء، بخصوص القبض على المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وآخرين من بينهم مدير مكتب عضو مجلس النواب، أحمد طنطاوي. و«بطيخ» تتّهمه أجهزة الأمن في مصر بـ"إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خصوصًا من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية من الخارج"، حسب بيان الداخلية الصادر صباح الثلاثاء.
محاكمة-هشام-عبد-الباسط

20 سنة و131 مليونا| رحلة «محافظ» من الديوان للزنزانة

أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكما بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن لمدة 10 سنوات، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من جهاز الكسب غير المشروع. ونرصد فى السطور التالية الخلفيات التى قادت المحافظ السابق إلى خلف القضبان، وجعلته مدانا فى قضيتين، نصيبه عن كل واحدة منهما السجن 10 سنوات، وتغريمه 131 مليون جنيه.
عبد-المنعم-ابو الفتوح (2)

«ولاية سيناء وقوائم الإرهابية» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها نظر محكمة النقض، الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله و6 آخرين، على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية والانضمام لجماعة الإخوان، بعدما نسبت لهم تحقيقات النيابة تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام حزب مصر القوية للعمل كذراع سياسية للجماعة في مصر، والتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان،
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