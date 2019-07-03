«أحداث مسجد الفتح ومغارة سوهاج» بمحاكمات الأربعاء

النيابة نسبت لـ46 متهمًا تدنيس جامع الفتح وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وإحراز الأسلحة النارية

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها الحكم المنتظر أن تصدره محكمة النقض فى الطعن المقدم من 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد فى قضية أحداث المغارة بسوهاج، كما تواصل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 46 متهمًا بأحداث مسجد الفتح، وكذلك من المقرر نظر محاكمة رئيس نادي الصيد السابق عن وقائع اتهامه بارتكاب جريمة تزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادي الصيد وقت توليه رئاسة النادي، وإتلاف مستنداتها عمدًا، بأن أصدر تعليماته لأفراد الأمن بحرق الأوراق بعد إغلاق النادي.

عنف المغارة بسوهاج تصدر محكمة النقض، الحكم في الطعن المقدم من 66 متهما على حكم محكمة جنايات سوهاج الصادر بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد و61 بالمشدد لمدة 15 سنة و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات و26 بالمشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات كما أمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين وذلك