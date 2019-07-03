صحف إماراتية:أبوظبي تكشف حقيقة امتلاك أسلحة في ليبيا

الصحف أفادت بأن النواب الأوروبيين يختارون اليوم الأربعاء رئيسا جديدا لبرلمانهم غداة الاتفاق الذي أبرم بشأن توزيع المناصب العليا بين قادة الدول في الاتحاد الأوروبي.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص

تصدرت وفاة نجل حاكم الشارقة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت أيضا تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت نفي دولة الإمارات ملكية أسلحة في ليبيا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن وزارة شؤون الرئاسة نعت ببالغ الحزن والأسى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس الأول في المملكة المتحدة. وتناولت صحيفة "الاتحاد" نعي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ خالد.

وجاء في تغريدة له عبر حسابه الرسمي "تويتر": "خالص العزاء لأخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في وفاة خالد بن سلطان.. خالص العزاء لأبناء الشارقة ولشعب الإمارات.. أسأل الله أن يملأ قلب أخي الشيخ سلطان سلواناً وصبراً. رأينا عطفك وحبك لكافة أبناء وطنك.. رأينا قلبك الكبير والجميل، أسأل الله أن يربط على قلبك

وجاء في تغريدة له عبر حسابه الرسمي "تويتر": "خالص العزاء لأخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في وفاة خالد بن سلطان.. خالص العزاء لأبناء الشارقة ولشعب الإمارات.. أسأل الله أن يملأ قلب أخي الشيخ سلطان سلواناً وصبراً. رأينا عطفك وحبك لكافة أبناء وطنك.. رأينا قلبك الكبير والجميل، أسأل الله أن يربط على قلبك الجميل في مصابكم الجلل".



وأعلنت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.



وبالانتقال إلى شأن آخر، كشفت "الاتحاد" تحت عنوان "الإمارات تنفي ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا" ، أن إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أكدت في بيان أصدرته التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا.



كما تؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.





وحول تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، ذكرت صحيفة "البيان" تحت عنوان "ترامب: تخطي إيران الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم أمر "غير جيد"" ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إيران تنتهك الاتفاق النووي والآن تتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.

وفي تغريدة للرئيس الأمريكي على تويتر، قال ترامب: "إيران تنتهك الاتفاق النووي البالغ قيمته 150 مليار دولار بجانب 8ر1 مليار دولار نقدا، مع الولايات المتحدة ومع آخرين لم يدفعوا شيئا وذلك قبل أن أصبح رئيسا بمدة طويلة". مضيفا: "وهم الآن يتخطون الحد المسوح به للمخزون .. أمر غير جيد".



تناولت "الاتحاد" الشأن السوداني تحت عنوان "الوسطاء يدعون إلى محادثات بين الفرقاء السودانيين"، حيث أعلن وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي الثلاثاء، أنهم دعوا المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية إلى استئناف المفاوضات الأربعاء، من أجل تحديد الخطوط العريضة لعملية الانتقال.



وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لابات في مؤتمر صحفي: "لقد دعونا الطرفين للقاء غداً، وتم إبلاغهما بالمكان والوقت"، مشيراً إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تدور حول تشكيل الهيئة التي ستتولى قيادة العملية الانتقالية".



فيما أبرزت "الخليج" اتفاق السودان وإريتريا، أمس الثلاثاء، على فتح الحدود وتشكيل لجنة مشتركة للترسيم ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في العاصمة الإريترية أسمرا.



وقال وزير الإعلام الإريتري، يماني جبر مسقل إن مباحثات أفورقي مع دقلو، في أول زيارة له إلى أسمرا، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وبالانتقال إلى الشأن اليمني، ذكرت "الإمارات اليوم" أن وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أكد للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يسعى إلى حل مستدام يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع استراتيجية بين مديرتي الظاهر في صعدة وحرض في حجة، وواصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، تصعيدها العسكري في جبهات الساحل الغربي.

ووصف أحد قيادات ألوية العمالقة التصعيد الحوثي بأنه "حرب متكاملة على مواقع القوات المشتركة والمناطق المدنية في الحديدة".





وتحت عنوان "البرلمان الأوروبي ينتخب رئيسا جديداً له" ، أوضحت "البيان" أن النواب الأوروبيين الذين انتخبوا في مايو الماضي، يختارون اليوم الأربعاء رئيسا جديدا لبرلمانهم غداة الاتفاق الذي أبرم بشأن توزيع المناصب العليا بين قادة الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسيصوت النواب الجدد الذين تولوا مهامهم الثلاثاء بعد جلسة افتتاح قصيرة في ستراسبورغ عند الساعة التاسعة (07,00 ت غ) من الأربعاء في اقتراع سري لانتخاب رئيس للبرلمان خلفا للإيطالي انطونيو تاجاني الذي ينتمي إلى مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي اليميني.



وأفادت "الاتحاد" أن القادة الأوروبيين اتفقوا الثلاثاء على الشخصيات الأساسية لقيادة الاتحاد الأوروبي، وستتولى امرأتان منصبين رئيسيين هما الألمانية أورسولا فون دير ليين رئيسة للمفوضية الأوروبية، والفرنسية كريستين لاجارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وغرد رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل "اتفقنا!" قبل أن ينشر رئيس المجلس دونالد توسك لائحة الأسماء مرفقة بصور.

وتحت عنوان "البرلمان الأوروبي: الدوحة وصمة عار في تاريخ كرة القدم" أشارت "الخليج" أن مجلة البرلمان الأوروبي،رصدت في تقرير لها، التجاوزات التي يتعرض لها العمال الوافدون إلى قطر ضمن إنشاءات كأس العالم 2022، فيما تصدر هاشتاج ملاعب قطر تقتل العمال موقع "تويتر"، وذلك تضامنا مع العمال الذين يموتون يوميا بسبب العمل الشاق والمستمر دون رحمة من جانب نظام الحمدين القطري.



وألقت المجلة، الضوء على ما يعانيه العمال من نيبال، حيث لا يستطيعون الاتصال بذويهم هاتفيا، ولا يمكنهم تقديم أي شكاوى تتعلق بتأخر سداد أجورهم، وليس لهم الحق في الحصول على جوازات سفرهم في الأوقات التي يريدونها، كما أنهم يعيشون فقط على الخبز والماء.