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الرطوبة تتحد مع الحر.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص
طقس حار_أرشيفية
طقس حار_أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 25 37 شبين الكوم 24 36 طنطا 25 35 دمنهور 24 33 الإسكندرية 25 32 بلطيم 25 32 مطروح 25 30 السلوم 24 31 سيوة 25 38 بورسعيد 26 31 دمياط 25 30 الزقازيق 24 37 الإسماعيلية 24 36 السويس 25 36 العريش 22 32 رفح 22 32 رأس سدر 26 38 نخل 20 35 نويبع 26 37 طابا
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تشغيل-الأتوبيس النهري-في المنصورة (2)

بعد افتتاحه.. موعد تشغيل الأتوبيس النهري بالمنصورة

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، اليوم الأربعاء، الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة، ورافقه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، حيث تفقد المحافظ والوزير، مرسى الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة، والذي سينطلق في العمل، يوم السبت المقبل، في 4 مراسي كمرحلة أولى، تبدأ من مرسى أم كلثوم بجوار ديوان المحافظة وتنتهي بمرسى الجامعة، وذلك في حضور مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد، وسعد موسى، وكيل وزارة الري.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يوضح أسباب العودة إلى الامتحانات الورقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوي، والذى من المقرر أن ينطلق يوم 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتى 27 من نفس الشهر، سيكون ورقيا في ما درسه الطالب فى الفصل الدراسي الثانى فقط، على أن تتم طباعة الامتحان الورقى المعد للاختبارات فى أسرع وقت، وهو الأمر الذى ترك العديد من علامات الاستفهام لدى المهتمين بالشأن التعليمي فى مصر، إذ عدّوا قرار الوزارة عودة للخلف مرة أخرى بعد أن تحركت خطوة للأمام بعقد امتحان الدور الأول إلكترونيا.
محمود عزت

أنباء عن وفاة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أنباء ترددت عن وفاة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، داخل أحد مستشفيات تركيا. ففى الوقت الذى تداول فيه عدد من رواد وصفحات منصات التواصل الاجتماعى نبأ وفاة عزت، لم تخرج مصادر رسمية تؤكد خبر الوفاة أو تنفيه، كما لم تعلن أسرته نبأ الوفاة. وأفاد موقع «إرم نيوز»، بأن محمود عطية، عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان، والذي يتواجد حاليا في تركيا قال إنه ليس لديه أي معلومات عن هذا الأمر، لكنه رجح فى تقديره الشخصي أن يكون الخبر غير صحيح.
موسم جني القطن-1

إنتاج كثير ومياه قليلة.. القطن المصري يسترد عرشه بأصناف جديدة

مر يومان على إصدار المركز القومي للبحوث الزراعية تقريرا يُشير إلى استنباط أصناف من السلالات الجديدة الخاصة بزراعة القطن، وحسب التقرير، فهذه السلالات تمتاز بزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير المياه المستخدمة في الزراعة، فهل تُعيد تلك السلالات القطن المصري "الذهب الأبيض" إلى سابق عهده ليتبوأ مكانته العالمية مجددًا؟ والقطن المصري تعرّض لوعكات متعددة، جعلته يتراجع بصورة سيئة، ليس هذا فقط، بل أصبحت المصانع المصرية تستورد القطن من الخارج الذي حلّ مع الوقت محل القطن المصري طويل التيلة.
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طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

لماذا لا نشعر بانخفاض درجات الحرارة؟.. الأرصاد تجيب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدأت الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن الطقس الحالي الذي تشهده البلاد به انخفاض 3 درجات للحرارة عن الأيام الماضية. وأضاف عبد العال، في تصريحاته لـ«التحرير، أن درجات الحرارة تنحصر نهاية الأسبوع ما بين 36 و37 درجة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في الإحساس بأن درجات الحرارة مرتفعة، مؤكدًا أن درجات الحرارة تستقر بشكل نهائي نهاية الأسبوع الجاري.
ستاد-القاهرة‎ (3)

الحر مش دايم.. 4 نصائح من الأرصاد لمشجعي أمم إفريقيا

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة التي تشهدها بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بدءًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، أن درجة الحرارة تصل يوم الجمعة المقبل إلى 37 درجة، والسبت 36 درجة، محذرًا المشجعين الذين يحرصون على مشاهدة وتشيجع مباريات كأس الأمم الإفريقية من الاستاد، وطالبهم بتوخي أقصى درجات الحذر من عدم الاستمرار بشكل مباشر في أشعة الشمس، فضلًا عن اصطحاب مياه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، والواقي.
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الأرصاد تتوقع طقس الإثنين: ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

حر ورطوبة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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