الرطوبة تتحد مع الحر.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

طقس حار_أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 25 37 شبين الكوم 24 36 طنطا 25 35 دمنهور 24 33 الإسكندرية 25 32 بلطيم 25 32 مطروح 25 30 السلوم 24 31 سيوة 25 38 بورسعيد 26 31 دمياط 25 30 الزقازيق 24 37 الإسماعيلية 24 36 السويس 25 36 العريش 22 32 رفح 22 32 رأس سدر 26 38 نخل 20 35 نويبع 26 37 طابا