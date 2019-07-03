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في حماية السلاح.. وزير إسرائيلي يقود مستوطنين لاقتحام الأقصى

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص
اقتحام المسجد الأقصى_أرشيفية
اقتحام المسجد الأقصى_أرشيفية
اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي «أوري أرئيل»، صباح اليوم الأربعاء، برفقة عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية، وأكدت مصادر مقدسية، أن عملية الاقتحام تمت بحماية مشددة من قبل شرطة سلطات الاحتلال الخاصة بهم من أجل تسهيل عملية الاقتحام. وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى لتقسيمة زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، كما فعلت في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية.
ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. أما التقسيم المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية. ويزعم اليهود أن
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الطياران-الكويتى (1)

الكويت تنهي أزمة 800 متضرر من حجوزات السفر الملغاة لمصر

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الأربعاء، إنها قامت بتسوية 800 شكوى من شكاوى المتضررين من حجوزات السفر الملغاة إلى مصر، والتي بلغت 3 آلاف شكوى، مشيدة بجهود جهاز حماية المستهلك المصري في هذا الشأن. وفي المقابل قال مصدر مسؤول في الإدارة العامة الطيران المدني الكويتي في تصريح لجريدة السياسة الكويتية، إن الإدارة نجحت وحدها في حل 400 شكوى حتى الآن، عبر تسويات تمت مع الشركتين طرفي الأزمة، من خلال جهاز حماية المستهلك المصري، الذي قام ببذل جهود كبيرة للحيلولة دون تفاقم الأزمة.
الشرطة-التركية

تركيا.. اعتقال 63 من معارضي أردوغان وملاحقة 89 آخرين

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، 63 شخصًا ولا تزال تلاحق 89 آخرين لتوقيفهم في جميع أنحاء البلاد في إطار التحقيقات التي تستهدف مؤيدي حركة الداعية فتح الله جولن داخل الجيش المتهمين بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016، إذ ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم، أن النيابة العامة في إزمير وقونية أصدرتا مذكرات اعتقال بحق 42 و40 من أفراد القوات المسلحة على التوالي. كما أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان، أنه يبحث عن 40 جنديا، بعضهم تم تسريحهم بالفعل.
صحف-الإمارات

صحف إماراتية:أبوظبي تكشف حقيقة امتلاك أسلحة في ليبيا

تصدرت وفاة نجل حاكم الشارقة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت أيضا تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت نفي دولة الإمارات ملكية أسلحة في ليبيا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن وزارة شؤون الرئاسة نعت ببالغ الحزن والأسى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس الأول في المملكة المتحدة. وتناولت صحيفة "الاتحاد" نعي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ خالد.
الجيش الليبي

الجيش الليبي ينفى استهداف مراكز لإيواء اللاجئين

نفى الجيش الوطني الليبي استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الجيش الليبي أن فصائل متحالفة مع طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه «عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، الميليشيات تقصف بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، البحث عن ذريعة لصنع رأي عام. الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم».
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية "فادي الهدمي"، وذلك في حملة اعتقالات شنتها في بلدة العيسوية بضواحي مدينة القدس. ووفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، فإن عوض عوض مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت -برفقة أفراد من المخابرات- منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز "المسكوبية".
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا وتصيب 50 في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال لإسرائيلي، 19 فلسطينيا من القدس، وأصابت 50 آخرين خلال مواجهات عنيفة مع المواطنين في بلدة العيسوية، احتجاجا على استشهاد الأسير محمد سمير عبيد برصاص قوات الاحتلال ومواصلة احتجاز جثمانه. وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية يوسف عبيد في تصريحات اليوم السبت: "إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء بلدة العيسوية بأعداد كبيرة، وشكلت فرقا واقتحمت كافة أحيائها واعتلت أسطح بناياتها المرتفعة، وخلال ذلك اقتحمت عشرات المنازل وشنت حملة اعتقالات واسعة، وهي مستمرة منذ ساعات الفجر".
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل موظفين من الأوقاف في القدس

استمرارًا لممارسات إسرائيل، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مدير الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية وموظف لجنة الاعمار، من المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال اعتقلت بالقوة المهندس بسام الحلاق مدير الإعمار، وموظف لجنة الإعمار محمد الهدرة، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "باب السلسلة" بالقدس القديمة. وأَضاف الدبس أن عامل لجنة الاعمار كان يقوم بإصلاح "بلاطة واحدة" في منطقة باب القطانين داخل المسجد الأقصى، وخلال ذلك حضرت الشرطة ومنعتهم من مواصلة العمل وقامت باعتقاله.
القدس

قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
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