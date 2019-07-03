رياضة

كوتينيو يتطلع لنهائي كوبا أمريكا على ماراكانا

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
أعرب النجم البرازيلي فيليب كوتينيو عن سعادته بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده فجر اليوم الأربعاء على حساب الأرجنتين بهدفين دون رد، في نصف نهائي كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ليتأهل البلد المضيف إلى المباراة النهائية منتظرا الفائز في مباراة بيرو وتشيلي على ملعب ماراكانا يوم 7 يوليو الجارى، وقال كوتينيو: "نجحنا في تقديم مباراة كبيرة، وعملنا بقوة وتمكنا من الخروج بالانتصار في نهاية المطاف، وهذا هو الأمر بالنسبة لنا، أن نوجد في المباراة النهائية".
وتابع كوتينيو: "كنا نعرف قبل بداية المباراة حاجتنا إلى التركيز والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة، وهذا ما مَكننا من تقديم مواجهة كبيرة، وبذل كل اللاعبين الجهد الكبير للخروج بهذا الفوز الثمين أمام الأرجنتين". وعن خوض المباراة النهائية على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، المدينة التي ولد فيها، قال كوتينيو:
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الافتتاح (8)

أرقام لا تفوتك من دور المجموعات في كان 2019

أسدل الستار على فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة 32 من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، مساء أمس الثلاثاء. ويستضيف العرس القاري مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-والكونغو (6)

وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
ميسي (2)

«ويكيبيديا» تقصف جبهة ميسي بعد وداع كوبا أمريكا

سخرت مؤسسة «ويكيبيديا» باللغة العربية، من خسارة ليونيل ميسي، رفقة منتخب الأرجنتين، أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة (2-0)، في السوبر كلاسيكو الذي أُقيم على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» صباح اليوم الأربعاء، في نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة على أراضي السيليساو، وكتبت «ويكيبيديا» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل ميسي، لم تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام».
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البرازيل-والأرجنتين

البرازيل VS الأرجنتين.. الرقصة قبل الأخيرة في كوبا أمريكا اليوم

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
منتخب-البرازيل

البرازيل تعود لملعب النكبة أمام الأرجنتين

تستعد البرازيل للعودة إلى الملعب الذي شهد الهزيمة الأسوأ في تاريخها، وذلك عندما تواجه الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، تعود البرازيل إلى ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي، ذلك الملعب الذي شهد خسارة السليساو بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014 التي استضافتها على أرضها، تعود إليه لمواجهة الأرجنتين للمرة الـ106 في جميع المسابقات، في المواجهة الأشهر على صعيد المنتخبات التي تعرف باسم "كلاسيكو أمريكا الجنوبية" وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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4 أسباب تفسر سبب معاناة ميسي في كوبا أمريكا

نجحت الأرجنتين في الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا حيث تنتظر مواجهة البرازيل، في بطولة شهدت غيابا تاما لنجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يتألق في أي مباراة سواء في دور المجموعات أو في ربع النهائي، ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب انخفاض مستوى ميسي في البطولة، ولعل أبرزها سوء أرضية الملاعب والتي اشتكى منها ميسي وقال بأنها تجبر اللاعبين على الحصول على الكثير من الوقت للسيطرة على الكرة التي تقفز مثل الأرنب، ويبدو أن السبب منطقي، خاصة أن الكثير من اللاعبين اشتكوا من الأمر ذاته.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (3)

ميسي يشيد بالأرجنتين ويواصل انتقاد ملاعب كوبا أمريكا

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في نصف نهائي كوبا أمريكا مساء أمس الجمعة، بالتغلب على فنزويلا بهدفين دون رد، في مباراة شهدت ظهورا متواضعا من نجم راقصي التانجو ليونيل ميسي، وسجل ثنائية الأرجنتين كل من لوتارو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو، لتضرب بالتالي موعدًا في نصف النهائي مع البلد المضيف البرازيل مع مباراة مرتقبة ستكون الأرجنتين بحاجة شديدة خلالها إلى تألق ميسي من أجل التأهل إلى المباراة النهائية الثالثة على التوالي بعد نسختي 2015 و2016 والتي خسرتهما أمام تشيلي بركلات الترجيح.
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