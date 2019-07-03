كوتينيو يتطلع لنهائي كوبا أمريكا على ماراكانا

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

فيليب كوتينيو

أعرب النجم البرازيلي فيليب كوتينيو عن سعادته بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده فجر اليوم الأربعاء على حساب الأرجنتين بهدفين دون رد، في نصف نهائي كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ليتأهل البلد المضيف إلى المباراة النهائية منتظرا الفائز في مباراة بيرو وتشيلي على ملعب ماراكانا يوم 7 يوليو الجارى، وقال كوتينيو: "نجحنا في تقديم مباراة كبيرة، وعملنا بقوة وتمكنا من الخروج بالانتصار في نهاية المطاف، وهذا هو الأمر بالنسبة لنا، أن نوجد في المباراة النهائية".

وتابع كوتينيو: "كنا نعرف قبل بداية المباراة حاجتنا إلى التركيز والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة، وهذا ما مَكننا من تقديم مواجهة كبيرة، وبذل كل اللاعبين الجهد الكبير للخروج بهذا الفوز الثمين أمام الأرجنتين". وعن خوض المباراة النهائية على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، المدينة التي ولد فيها، قال كوتينيو:

وتابع كوتينيو: "كنا نعرف قبل بداية المباراة حاجتنا إلى التركيز والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة، وهذا ما مَكننا من تقديم مواجهة كبيرة، وبذل كل اللاعبين الجهد الكبير للخروج بهذا الفوز الثمين أمام الأرجنتين".



وعن خوض المباراة النهائية على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، المدينة التي ولد فيها، قال كوتينيو: "سعيد للغاية بخوض نهائي كوبا أمريكا بالمدينة التي ولدت فيها، وستزداد سعادتي إذا توجنا باللقب، أتمنى أن نشعر كلنا بسعادة أكبر يوم 7 يوليو الجارى".



وواصل: "ملعب ماراكانا كان مسرحًا للعديد من المباريات الكبرى، وشهد تألق الكثير من النجوم، وأنا سعيد للغاية بامتلاكي فرصة اللعب عليه رفقة المنتخب الوطني، وعلينا الاستعداد جيدا، فنحن ينتظرنا نهائي كبير يوم الأحد المقبل".