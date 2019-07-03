بعد وداع كوبا.. ميسي يخرج عن صمته ويهاجم الجميع

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

ليونيل ميسي

فتح ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، النار على الحكم الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، الذي أدار مباراة التانجو والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، وقال ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Fox sports": "لقد لجأ الحكام كثيرا لتقنية الفار في هذه البطولة، لكن ما حدث في مباراة الأرجنتين والبرازيل كان بمثابة هراء، ولم يلجأ الحكم للفار، وكنا نستحق ركلتي جزاء، إحداهما قبل الهدف الثاني للبرازيل مباشرةً، في وجود دفعة واضحة ضد أوتاميندي".

وأضاف ميسي: "أتمنى أن يكون هناك موقف قوي من كونميبول (اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم) ضد هؤلاء الحكام، الذين يتسببون في عدم توازن الملعب عن طريق الانحياز لفريق.. لكن أعتقد أنه لا طائل مما أقوله، لأن البرازيل تتحكم في شؤون هذا الاتحاد، فالأمر معقد". وواصل نجم برشلونة: "الحكام يحتسبون العديد من المخالفات